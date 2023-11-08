До измены Василий — единственный добытчик и примерный семьянин, но Надежда не ценит его стараний . Для нее нормально отчитать мужа, унизить его даже при детях.

После измены к Надежде пришло осознание, что муж у нее хороший человек и ей нужно относиться к нему с уважением.