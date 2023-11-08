Сюжет трагикомедии «Любовь и голуби» знают все. Примерный семьянин Василий неожиданно делает финт ушами — изменяет жене Надежде и даже переезжает жить к любовнице. Правда, городскую жизнь, «Элегию» Массне и диетическое питание любитель голубей все же не выдерживает и возвращается в деревню к супруге и детям. Но измена кардинально меняет отношения главных героев и буквально заставляет их начать жизнь заново.
Психолог рассказала, что иногда измена хоть и болезненна, но способна вывести отношения на новый уровень.
«Парадоксально, но измена иногда и правда может вскрыть нарывы в отношениях и сделать их более яркими и гармоничными. Это болезненный способ, но неотвратимо ведущий к переоценке ценностей, — считает психолог Елена Горелова. — Это можно увидеть на примере героев фильма „Любовь и голуби“».
До измены Василий — единственный добытчик и примерный семьянин, но Надежда не ценит его стараний. Для нее нормально отчитать мужа, унизить его даже при детях.
После измены к Надежде пришло осознание, что муж у нее хороший человек и ей нужно относиться к нему с уважением.
До измены Надежда осуждает интересы Василия. Его любимое хобби — разведение голубей — ее раздражает. Это приводит к тому, что мужчина скрывает от жены траты, обманывает в мелочах. У него появляются секреты от нее.
После измены нет смысла иметь тайны друг от друга. Василий понял, что ложь не приводит ни к чему хорошему, а Надежда — как важно давать мужчине свободу действий.
До измены Надежда — главная в семье. Она заведует деньгами и хозяйством, сама принимает ключевые решения. Василий перестает чувствовать свое мужское начало.
После измены Василий вспоминает, каково это — быть рыцарем для дамы. С помощью измены он показал жене, что все еще интересен для других и его есть за что ценить.
До измены Надежда забыла о себе как о женщине. Теперь она хозяйка и мать. В том числе и для своего мужа.
После измены Надежда сравнила себя с разлучницей, и это было не в ее пользу. Пришло осознание, что к себе тоже нужно относиться с заботой, оставаться красивой и желанной для мужа.
До измены разговоры супругов были только о быте и детях. Они забыли, что когда-то были влюблены.
После измены герои говорят об отношениях и осознают, как они важны друг для друга.
«Ты у меня, Надюха, молодее молодых…»
«Если бы не разлучница эта, разве бы поняли мы, как я тебя люблю, как ты меня любишь…»
Три ошибки женщин, которым изменяют
Контролируют и подчиняют.
Если вы — мужик в семье, отобрали все права и возможности у супруга, принимаете решения сами, то это может привести к семейному кризису.
Критикуют и сравнивают.
Упрекая партнера, сравнивая его с другими, мы унижаем его. И не только его, но и себя. Ведь этот человек — наш осознанный выбор. Почему же вдруг на первом месте оказался не он?
Не благодарят.
Мужчины просто тают от «Спасибо, милый!», и этого порой им очень не хватает.
«Любовница слушает, жалеет и понимает, в отличие от жены, которая пилит и давит, — объясняет психолог Елена Горелова. — Еще любовница дарит эмоции, вихрь впечатлений, помогает самоутвердиться — принимает мужчину в любом состоянии и постоянно говорит ему, какой он молодец, красивый, умный и сильный. Мужчины на самом деле любят комплименты еще больше, чем женщины».