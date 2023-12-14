Жертвы «хлебных крошек»: как понять, что у ваших отношений нет будущего

Чтобы разобраться в том, что такое эффект «хлебных крошек» и как он вообще влияет на отношения, надо понимать, откуда пошел этот термин. Психологи уверяют: за основу была взята сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель». По сюжету брат и сестра, спасаясь от злобной мачехи, оставляли на земле хлебные крошки — как надежду, что они помогут им найти дорогу домой. Однако крошки вскоре исчезли, как и всякая вера в то, что получится отыскать свой путь в тепло и безопасность.
Так вот, есть люди, которые кидают своим партнерам те же самые хлебные крошки, то есть дают ложную надежду на то, что в их отношениях все будет спокойно, стабильно и с любовью.
Психологи Вивек Хаттар, Шрейя Упадьяй и Рауль Наварро решили
Как определить партнера, с которым нет будущего
Основываясь на ответах участников, а также других исследованиях, психологи составили портрет того самого метателя хлебных крошек. Вычислить его поможет определенное поведение.
У человека есть две стратегии: то он одержим безумной страстью к вам, то внезапно отдаляется.
Он очень много флиртует с вами с самого начала, постоянно делает комплименты, хотя вы знакомы всего ничего.
Такой человек не обсуждает статус ваших отношений, он постоянно избегает этой темы.
Не хочет брать на себя обязательства за ваш союз, живет сегодняшним днем.
«Метатель» постоянно нарушает ваши личные границы, чтобы вызвать у вас эмоциональную зависимость.
При этом человек слишком усердно демонстрирует свою заинтересованность в отношениях. Напор может пугать, но вскоре он утихнет, заставляя вас думать, что же вы сделали не так.
В отношениях вы часто чувствуете боль, гнев и обиду, хотя объективных причин для этого нет. Ваша психика тем временем расшатывается.
Психологи уверены: отношения с такими людьми точно закончатся провалом. Причем первыми уйдут, скорее всего, именно они: ведь человек осознает, что партнеру плохо, так долго продолжаться не может, поэтому уходит первым, чтобы не быть в статусе брошенного.
Почему человек становится «метателем хлебных крошек»
Чаще всего такие люди очень боятся одиночества, поэтому не могут долго жить без пары. В то же время они не умеют выстраивать гармоничные отношения. Чаще всего проблема в заниженной самооценке, которую они очень тщательно скрывают.
Опрошенные добровольцы в исследовании психологов признались, что постоянно искали подтверждения взаимности чувств в отношениях с «метателями», но это удалось сделать лишь одному из десяти. Кроме того, опрошенные признавали, что их личные границы постоянно нарушали, выдавая контроль за заботу и внимание.
Если вы узнали своего партнера, то психологи советуют: такие отношения лучше закончить как можно скорее. Становитесь ли вы счастливее, если постоянно испытываете боль и обиду? Самый эффективный способ пережить разрыв — сместить фокус внимания. Это могут быть семья, работа, начало собственного дела. Если тяжело решиться на разрыв или все же хочется попробовать продолжить отношения, то нужно обязательно обратиться к психологу.
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