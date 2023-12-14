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Жертвы «хлебных крошек»: как понять, что у ваших отношений нет будущего

Есть пары, в которых один человек лишь дает надежду на светлое будущее, а другой искренне верит в то, что это «точно любовь, отношениями нужно дорожить». Как раз последние и становятся жертвами «хлебных крошек», говорят психологи.

14 декабря 2023
Жертвы «хлебных крошек»: как понять, что у ваших отношений нет будущего
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iStockphoto

Чтобы разобраться в том, что такое эффект «хлебных крошек» и как он вообще влияет на отношения, надо понимать, откуда пошел этот термин. Психологи уверяют: за основу была взята сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель». По сюжету брат и сестра, спасаясь от злобной мачехи, оставляли на земле хлебные крошки — как надежду, что они помогут им найти дорогу домой. Однако крошки вскоре исчезли, как и всякая вера в то, что получится отыскать свой путь в тепло и безопасность.

Так вот, есть люди, которые кидают своим партнерам те же самые хлебные крошки, то есть дают ложную надежду на то, что в их отношениях все будет спокойно, стабильно и с любовью.

Психологи Вивек Хаттар, Шрейя Упадьяй и Рауль Наварро решили изучить поведение людей, связанное с «хлебными крошками». Для этого они провели исследование, в котором приняли участие девять человек в возрасте от 18 до 35 лет. Все испытуемые пострадали от негативных отношений или тяжелого разрыва в течение последнего года. Их партнеры как раз и давали те самые «крохи надежды».

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Как определить партнера, с которым нет будущего

Основываясь на ответах участников, а также других исследованиях, психологи составили портрет того самого метателя хлебных крошек. Вычислить его поможет определенное поведение.

  • У человека есть две стратегии: то он одержим безумной страстью к вам, то внезапно отдаляется.

  • Он очень много флиртует с вами с самого начала, постоянно делает комплименты, хотя вы знакомы всего ничего.

  • Такой человек не обсуждает статус ваших отношений, он постоянно избегает этой темы.

  • Не хочет брать на себя обязательства за ваш союз, живет сегодняшним днем.

  • «Метатель» постоянно нарушает ваши личные границы, чтобы вызвать у вас эмоциональную зависимость.

  • При этом человек слишком усердно демонстрирует свою заинтересованность в отношениях. Напор может пугать, но вскоре он утихнет, заставляя вас думать, что же вы сделали не так.

  • В отношениях вы часто чувствуете боль, гнев и обиду, хотя объективных причин для этого нет. Ваша психика тем временем расшатывается.

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Психологи уверены: отношения с такими людьми точно закончатся провалом. Причем первыми уйдут, скорее всего, именно они: ведь человек осознает, что партнеру плохо, так долго продолжаться не может, поэтому уходит первым, чтобы не быть в статусе брошенного.

Почему человек становится «метателем хлебных крошек»

Чаще всего такие люди очень боятся одиночества, поэтому не могут долго жить без пары. В то же время они не умеют выстраивать гармоничные отношения. Чаще всего проблема в заниженной самооценке, которую они очень тщательно скрывают.

Опрошенные добровольцы в исследовании психологов признались, что постоянно искали подтверждения взаимности чувств в отношениях с «метателями», но это удалось сделать лишь одному из десяти. Кроме того, опрошенные признавали, что их личные границы постоянно нарушали, выдавая контроль за заботу и внимание.

Если вы узнали своего партнера, то психологи советуют: такие отношения лучше закончить как можно скорее. Становитесь ли вы счастливее, если постоянно испытываете боль и обиду? Самый эффективный способ пережить разрыв — сместить фокус внимания. Это могут быть семья, работа, начало собственного дела. Если тяжело решиться на разрыв или все же хочется попробовать продолжить отношения, то нужно обязательно обратиться к психологу.

О том, как правильно пережить расставание и справляться со своими эмоциями, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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