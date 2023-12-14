Жертвы «хлебных крошек»: как понять, что у ваших отношений нет будущего

Чтобы разобраться в том, что такое эффект «хлебных крошек» и как он вообще влияет на отношения, надо понимать, откуда пошел этот термин. Психологи уверяют: за основу была взята сказка братьев Гримм «Гензель и Гретель». По сюжету брат и сестра, спасаясь от злобной мачехи, оставляли на земле хлебные крошки — как надежду, что они помогут им найти дорогу домой. Однако крошки вскоре исчезли, как и всякая вера в то, что получится отыскать свой путь в тепло и безопасность.