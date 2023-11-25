В горе и радости: два важных условия крепких отношений, без которых союз потерпит крах

Если же партнер готов слышать другого партнера, уважительно относиться к его точке зрения, то такой конфликт даже может быть исцеляющим , говорят ученые. Человек понимает, что, несмотря на разногласия, с его мнением считаются, что повышает уровень доверия и эмпатии. Даже во время горячего спора можно сохранить уважительный тон и дать понять партнеру, что вы заботитесь о нем, несмотря на то что не согласны.