Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

В горе и радости: два важных условия крепких отношений, без которых союз потерпит крах

Если вы хотите прожить долго и счастливо, как завещают добрые сказки, то необходимо учитывать два ключевых принципа — от них зависит то, насколько сильными будут ваши чувства даже через десятки лет.

25 ноября 20233
В горе и радости: два важных условия крепких отношений, без которых союз потерпит крах
Источник:

freepik

Когда только отношения зарождаются, партнеры видят друг друга в розовом цвете: возлюбленный кажется им идеальным, хочется проводить рядом с человеком все больше и больше времени. Но постепенно сильные чувства угасают, что вполне естественно. И после того, как розовые очки спадают, мужчина и женщина начинают видеть недостатки друг друга, возникают ссоры, появляются проблемы в отношениях.

По словам психологов и ученых, крайне важен тот факт, как партнеры ведут себя во время конфликта, а также в момент, когда в жизни одного из пары происходит что-то очень радостное. Именно эти моменты в отношениях и считаются критическими.

Умение слушать и слышать во время конфликта

Исследования показывают, что ссоры и проблемы, которые копятся в отношениях, — это одна из основных причин разрыва. Однако важна не столько сама тема разногласий, а то, как партнеры общаются в процессе.

Ученые уверены: сами по себе конфликты не вредят отношениям. Негатив остается от реакции партнера. Важную роль играют:

  • тон голоса;

  • склонность перебивать;

  • привычка повышать голос;

  • отказ принимать другую точку зрения (можно быть с ней не согласным, но важно показать, что мнение другого для тебя значимо);

  • отказ продолжать дискуссию.

Читайте также

Если же партнер готов слышать другого партнера, уважительно относиться к его точке зрения, то такой конфликт даже может быть исцеляющим, говорят ученые. Человек понимает, что, несмотря на разногласия, с его мнением считаются, что повышает уровень доверия и эмпатии. Даже во время горячего спора можно сохранить уважительный тон и дать понять партнеру, что вы заботитесь о нем, несмотря на то что не согласны.

При таком подходе у пары становится все меньше конфликтов, они могут договариваться друг с другом, становясь настоящими союзниками.

Искренне радоваться за партнера при любых обстоятельствах

Ученые провели исследование, после которого пришли к выводу: для крепких отношений партнеру необходимо испытывать чувство благодарности. Он должен знать, что всегда может поделиться с вами радостными новостями, даже если ваш день совсем не задался.

Крайне важно искренне интересоваться тем, что происходит в жизни у вашей второй половинки независимо от того, как долго вы вместе. Человеку хочется делиться с близкими приятными моментами, будь то покупка нового наряда, повышение или веселые посиделки с друзьями. И реакция, которую он ждет, — это искренняя заинтересованность и радость.

Читайте также

Если же вы отмахиваетесь от человека, сидите с грустным лицом или говорите: «Ну что ты ко мне пристал? У меня был плохой день», то не удивляйтесь, что ваши отношения начнут портиться.

Исследования также показывают, что, когда вы разделяете радость, это оказывает благоприятное влияние на вашу сексуальную жизнь. У партнера вырабатывается больше дофамина и эндорфина, что положительно сказывается на либидо.

Поэтому старайтесь говорить с партнером уважительно во время ссоры и искренне радоваться его маленьким победам. Поверьте, ваш союз будет только крепче.

Как ссориться, чтобы не разрушать отношения

Бурный скандал с криками и обвинениями может вбить клин в отношения даже любящих партнеров, а если пара ссорится в таком духе постоянно, то недалеко и до развода. Как сделать ссору «здоровой», а не токсичной, рассказали психологи.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Психология