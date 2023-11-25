В горе и радости: два важных условия крепких отношений, без которых союз потерпит крах

Когда только отношения зарождаются, партнеры видят друг друга в розовом цвете: возлюбленный кажется им идеальным, хочется проводить рядом с человеком все больше и больше времени. Но постепенно сильные чувства угасают, что вполне естественно. И после того, как розовые очки спадают, мужчина и женщина начинают видеть недостатки друг друга, возникают ссоры, появляются проблемы в отношениях.
По словам психологов и ученых, крайне важен тот факт, как партнеры ведут себя во время конфликта, а также в момент, когда в жизни одного из пары происходит что-то очень радостное. Именно эти моменты в отношениях и считаются критическими.
Умение слушать и слышать во время конфликта
Ученые
тон голоса;
склонность перебивать;
привычка повышать голос;
отказ принимать другую точку зрения (можно быть с ней не согласным, но важно показать, что мнение другого для тебя значимо);
отказ продолжать дискуссию.
Если же партнер готов слышать другого партнера, уважительно относиться к его точке зрения, то такой конфликт даже может быть исцеляющим,
При таком подходе у пары становится все меньше конфликтов, они могут договариваться друг с другом, становясь настоящими союзниками.
Искренне радоваться за партнера при любых обстоятельствах
Ученые провели
Крайне важно искренне интересоваться тем, что происходит в жизни у вашей второй половинки независимо от того, как долго вы вместе. Человеку хочется делиться с близкими приятными моментами, будь то покупка нового наряда, повышение или веселые посиделки с друзьями. И реакция, которую он ждет, — это искренняя заинтересованность и радость.
Если же вы отмахиваетесь от человека, сидите с грустным лицом или говорите: «Ну что ты ко мне пристал? У меня был плохой день», то не удивляйтесь, что ваши отношения начнут портиться.
Поэтому старайтесь говорить с партнером уважительно во время ссоры и искренне радоваться его маленьким победам. Поверьте, ваш союз будет только крепче.
Как ссориться, чтобы не разрушать отношения
Бурный скандал с криками и обвинениями может вбить клин в отношения даже любящих партнеров, а если пара ссорится в таком духе постоянно, то недалеко и до развода. Как сделать ссору «здоровой», а не токсичной, рассказали психологи.