Ссора в семье может начаться с самой безобидной фразы или поступка. И иногда это даже полезно — так люди выясняют острые моменты, проговаривают свою личную боль, недовольство, дискомфорт.

Но то, как вы ссоритесь, может сказать о том, как надолго сохранится ваш брак. Если в пылу скандала, бурной ссоры вы делаете то, что категорически нельзя, отношения могут разрушиться — и вы сами не поймете, как это случилось.

Семейный психолог рассказывает, какие три правила ссоры нельзя забывать и какие 2 стоп-фразы ни в коем случае нельзя произносить.