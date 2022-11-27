Ссора в семье может начаться с самой безобидной фразы или поступка. И иногда это даже полезно — так люди выясняют острые моменты, проговаривают свою личную боль, недовольство, дискомфорт.
Но то, как вы ссоритесь, может сказать о том, как надолго сохранится ваш брак. Если в пылу скандала, бурной ссоры вы делаете то, что категорически нельзя, отношения могут разрушиться — и вы сами не поймете, как это случилось.
Семейный психолог рассказывает, какие три правила ссоры нельзя забывать и какие 2 стоп-фразы ни в коем случае нельзя произносить.
Социолог, семейный психолог
Правила ссоры
«Первое правило — не оскорблять, не бросаться обзывательствами и не использовать слова «идиот», «дурак», «дебил». Их быть не должно. В конце концов, вы же не в детском саду, — рассказывает в своем блоге семейный психолог Виктория Дмитриева. — Второе правило — не обобщать. Не говорить «Ты всегда…», «Ты никогда…», «Никто», «Все», «Ничего».
Эти обобщающие слова не имеют доказательств и рассыпаются в пыль при первом же уточняющем вопросе, говорит эксперт.
— Таким образом, согласно этим правилам, самые разрушительные фразы для отношений — это что-то вроде: «Ты всегда ведешь себя, как дура!», «Ты — хамло, от тебя никогда доброго слова не услышишь!» — объясняет психолог.
Она предлагает повесить дома эти два правила на видное место и договориться, что при нарушении любого из них ссора должна быть прекращена.
— Если ваш партнер начинает вас оскорблять или использует обобщения, вы имеете право выйти из помещения молча, — резюмирует Виктория Дмитриева.
Третье правило — в ссоре вы не друг против друга, а вместе против проблемы, говорит семейный психолог.
Закон финала
— Есть миф, что хорошие отношения — это те, в которых не конфликтуют. Но на самом деле хорошие отношения — те, которые не может разрушить конфликт, — обращает внимание Виктория Дмитриева. — Так что помимо того, чтобы правильно ссориться, нужно обязательно уметь мириться.
У ссоры всегда должно быть окончание, уточняет психолог.
— Это нужно, чтобы не было ощущения, что конфликт просто «замяли» и «проехали». Чтобы не было ощущения, что вы вечно находитесь в состоянии войны, — рассказывает эксперт.
Для окончания ссоры можно придумать свой личный ритуал.
— Например, перед сном как бы случайно дотронуться своей ногой до его ноги. Это будет означать окончание ссоры. А можно по-простому взяться мизинчиками и сказать: «Мирись мирись мирись…» — резюмирует Виктория Дмитриева.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, как прекратить отношения с человеком, которые уже изжили себя, но вы не можете избавиться от этого «чемодана без ручки. Как это сделать? Надо вытеснить неприятие потери отношений неприятием потери счастья в случае их продолжения. Для этого постарайтесь представить себе в красках, что из-за таких токсичных отношений вы каждый день теряете счастье, психологическое благополучие, здоровую психику, а вместе с ними и здоровье.