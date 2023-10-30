Вопрос психологу: «После расставания совсем нет сил и желания жить. Как быть?»

Расстались с любимым человеком не по моей инициативе. Уже прошло несколько месяцев, но все равно сильно переживаю, лучше не становится. Нет желания что-то делать, пропал аппетит, появились проблемы со сном.
Хожу только на работу, все остальное время провожу дома и не общаюсь с родными и друзьями. У меня совсем нет сил. Как помочь себе это пережить?
Оксана, 32 года
По мнению американского антрополога Хелены Фишер, любовь — это самый настоящий наркотик. Вентральная тегментальная область мозга, которая производит дофамин, задействуется как при влюбленности, так и при наркотическом опьянении. Неудивительно, что при разрыве отношений люди испытывают не просто боль, а настоящую ломку.
«Мы можем испытывать боль и впадать в депрессивное состояние не только после длительных отношений в браке, но и после мимолетных увлечений. Биолог и социальный психолог Наоми Эйзенбергер из Калифорнийского университета доказала, что отвержение, неприятие и потеря эмоциональной близости активизируют те же нейроны и в той же части мозга — передней поясной извилине, что и физическая боль», — говорит Валерий Гут.
Поэтому нельзя обесценивать расставание и предательство — по тяжести это такое же горе, как и смерть близкого. Особенно если ушедший человек был вам дорог и вы его искренне любили.
Чтобы пережить расставание, человеку важно пройти все пять стадий горя. Эту теорию предложила психолог Элизабет Кюблер-Росс. В книге «О смерти и умирании» она описывает эмоции, которые испытывают люди со смертельными диагнозами.
Стадии принятия горя
Отрицание. Когда разрушен привычный сценарий, мы испытываем эмоциональное потрясение и шок, появляются защитные реакции типа «Этого не может быть», «Это произошло не со мной».
Гнев, отчаяние и выплеск чувств. На этой стадии мы не в состоянии сдержать эмоции: плачем, рвем фотографии, пишем сообщения с угрозами и словами ненависти.
Торг. Поскольку предыдущий этап слишком энергозатратный, накал эмоций постепенно стихает. И здесь мы уже хотим поговорить: обсудить причину расставания, уговорить вернуться через напоминание, как было хорошо вместе, или пошантажировать детьми.
Депрессия. В этом состоянии приходит осознание потери, нам становится очень горько и больно. Могут проявиться как идеализация, так и демонизация того, с кем мы расстались: вычеркиваем из бывшего партнера все человеческое, чтобы относиться к нему максимально плохо.
Принятие. На этой стадии мы наконец возвращаемся к привычному образу жизни, появляется чувство свободы, новые планы, желание общаться с другими. Образ бывшего партнера меркнет.
Очень важно пройти все стадии, погрузившись в состояние каждой. Не игнорируйте свои чувства, иначе есть риск отката назад.
«Не блокируйте горе внутри, не закрывайтесь и не вините в происшедшем себя, проживайте истинные эмоции и не замещайте их другими. Если какая-то стадия не была пройдена до конца, душевная боль не отпустит и мы будем возвращаться к этим отношениям вновь и вновь», — пояснил психолог.
Как пережить расставание и снова радоваться жизни
Чтобы как можно быстрее и эффективнее пройти все стадии горевания, не застрять в депрессии, вам придется приложить усилия. Если сидеть дома, плакать и закрыться от мира, то станет только хуже.
Чтобы отпустить прошлое, необходимо сфокусироваться на простых, но важных вещах.
Добавить в свою жизнь физической активности
Когда в горе и депрессии от разлуки человек много времени проводит в горизонтальном положении, он только усугубляет свое состояние. В такой ситуации фразу «Движение — это жизнь» нужно воспринимать буквально и идти на пробежку, прогулку, в спортзал или на танцы. Высокая физическая активность позволяет организму быстрее избавиться от гормонов стресса.
Сместить фокус внимания
Иногда, чтобы избавиться от одной зависимости, стоит целенаправленно отдаться другой. Так работает механизм компенсации: он дает нам возможность возместить утраченное и восстановить баланс. Когда после расставания люди с головой уходят в работу, это нормально. Важно не застрять в этой крайности надолго. Можно найти хобби, заняться волонтерством или чем-то, что сильно увлекает и заполняет свободное время.
Уехать, сменить обстановку
Если есть такая возможность, то стоит кардинально сменить обстановку на 2-3 месяца. Героиня Джулии Робертс Элизабет в фильме «Ешь, молись, люби» после развода отправляется в длительное путешествие. Она несколько месяцев живет в Италии, где знакомится с национальной кухней, получает настоящее удовольствие от пасты и мороженого. Затем она отправляется в Индию и на Бали.
Новые маршруты, еда, культура, привычки постепенно приведут к формированию новых нейронных связей. Если уехать нет возможности, можно поменять обстановку в квартире: купить новую посуду, повесить другие шторы. Можно ходить на работу другим маршрутом, обедать в новых местах — все это поможет постепенно преодолеть кризис.
Найти смысл в отношениях с бывшим
Чтобы полностью восстановиться, нужно постараться найти смысл встречи с этим человеком: что было хорошего в отношениях, что он помог понять в себе и какие новые грани открыть. Если получится осознать, что это был за урок, станет значительно легче.
«Для человека, который не цепляется за другого как за наркотик, окружающий мир перестает быть узким. Он начинает видеть его во всех красках — большим и многообразным. Так и после разрыва отношений можно не только полностью восстановить свое душевное равновесие, но и увидеть больше важного и ценного в своей жизни, стать сильнее и вырасти как личность», — заключил Валерий Гут.