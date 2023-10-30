Вопрос психологу: «После расставания совсем нет сил и желания жить. Как быть?»

Расстались с любимым человеком не по моей инициативе. Уже прошло несколько месяцев, но все равно сильно переживаю, лучше не становится. Нет желания что-то делать, пропал аппетит, появились проблемы со сном.

Хожу только на работу, все остальное время провожу дома и не общаюсь с родными и друзьями. У меня совсем нет сил. Как помочь себе это пережить?

Оксана, 32 года