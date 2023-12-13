37-летняя женщина родила здорового сына, который из-за внематочной беременности рос в брюшине

Если заболел живот, мы первым делом предполагаем, что съели что-то не то, и вспоминаем, чем именно обедали. У женщин боль в животе иногда сигнализирует о приближении менструации.
Однако иногда этот симптом может быть связан с чем-то совершенно неожиданным. В
37-летняя жительница острова Реюньон в Индийском океане несколько дней страдала от боли в животе, вздутия и других неприятных симптомов, которые постоянно усиливались. Обследование показала: женщина находится на 23-й неделе беременности. Самое поразительное, что плод сформировался в брюшной полости, между желудком и кишечником. Плацента при этом была прикреплена к верхней части таза.
Вероятность смерти плода при внематочной беременности достигает 90%, раньше считалось, что при такой беременности ребенок не выживет. В теории шансы на выживание у детей повышаются с 24-й недели, а уже с 29-й недели выходить получается от 80 до 90% малышей.
Врачи попросили женщину подождать 29-й недели. Для операции она отправилась во Францию. Там медики разрезали живот и смогли достать ребенка. Мать пошла на отдельную операцию через 12 дней после родов, чтобы врачи могли удалить оставшуюся часть плаценты.
Поскольку мальчик появился на свет недоношенным, его перевели в отделение интенсивной терапии. Уже через три месяца и его, и маму выписали. Как они сейчас себя чувствуют, неясно: у врачей они больше не наблюдались.
Известно также, что у женщины уже было двое детей. Кроме того, у нее уже случались выкидыши, пишет издание
Ребенок в печени
Не менее удивительный случай произошел в Москве. Там молодая женщина обратилась к врачам за помощью из-за тянущей боли внизу живота. При первом УЗИ-исследовании пациентки врачи Городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского обнаружили в брюшной полости свободную жидкость. Дальнейшее обследование подтвердило первые догадки гинекологов: дискомфорт был вызван внематочной беременностью первого типа.
Жизнь женщины находилась под угрозой, а спасти ребенка не было никакой возможности. Команда врачей решилась на сложное оперативное вмешательство. Медики провели лапароскопическую резекцию печени с плодным яйцом и удалили желчный пузырь, так как в орган уже успело прорасти плодное яйцо.
В общей сложности операция продлилась три часа. Благодаря ювелирной точности хирургов удалось избежать большой потери крови. Подробнее об этой уникальной истории можно прочитать ЗДЕСЬ.