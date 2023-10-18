Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Московские врачи спасли женщину, у которой беременность развивалась в печени

В столичную больницу молодая женщина обратилась с жалобами на тянущие боли внизу живота. Позже выяснилось, что причиной недомогания стала внематочная беременность, причем очень редкий тип.

18 октября 2023
Московские врачи спасли женщину, у которой беременность развивалась в печени
Источник:

gb3zelao.ru

При первом УЗИ-исследовании пациентки врачи Городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского обнаружили в брюшной полости свободную жидкость. Гинекологи заподозрили внематочную беременность, что потом подтвердило лабораторное обследование.

Элен Вартанян
Акушерство

Акушер-гинеколог, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ имени М.П. Кончаловского

«Стало ясно, что мы имеем дело с беременностью неясной локализации: у пациентки был значительно повышен уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с 6-го по 8-й день после оплодотворения яйцеклетки», — рассказала Элен Вартанян, заместитель главного врача стационара по акушерству и гинекологии.

Как сообщили в больнице, экстренная диагностическая лапароскопия показала внутрибрюшное кровотечение, причиной которого был редчайший случай внематочной беременности. Чаще всего встречается трубная беременность, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется в фаллопиевой трубе. У этой женщины плодное яйцо размерами 3х3 сантиметра (срок 5-7 недель) находилось в области пятого сегмента печени — в итоге произошел разрыв органа. По словам медиков, жизнь женщины была под угрозой.

Читайте также

Сохранить беременность в этом случае не представлялось возможным, говорят врачи. Было решено проводить лапароскопическую резекцию печени с плодным яйцом и удалить желчный пузырь: плодное яйцо успело в него прорасти. В операционной трудилась целая команда специалистов: хирурги, акушеры-гинекологи, трансфузиологи, анестезиологи-реаниматологи.

Операция длилась почти три часа и, по словам врачей, прошла успешно.

«Хирурги с ювелирной точностью выполнили резекцию печени в пределах здоровых тканей при помощи ультразвукового скальпеля, после чего обработали раневую поверхность аргоноплазменной коагуляцией — инновационным малоинвазивным бесконтактным методом электрохирургии. В результате плодное яйцо и желчный пузырь были удалены из брюшной полости с минимальной кровопотерей», — рассказали в больнице.

Послеоперационный период тоже прошел без осложнений, женщину выписали спустя 7 суток после операции. Со слов самой пациентки, чувствует она себя отлично. По словам медиков, благодаря уникальной способности регенерироваться, ее печень через некоторое время полностью вернет свой объем и функцию. К тому же и с репродуктивным здоровьем тоже все в порядке, женщина в будущем сможет стать мамой. Единственное — потребуется более тщательное предварительное обследование и консультация акушера-гинеколога.

Читайте также

К слову

Этим летом в Наро-Фоминском перинатальном центре врачи помогли стать мамой 32-летней женщине, узнавшей о беременности за 10 недель до родов. Женщину беспокоил лишний вес, который продолжал расти, частые перепады настроения и трудности при ходьбе. Оказалось, что причина недомогания — беременность. Как рассказывали врачи, ребенок появился на свет в срок и абсолютно здоровым.

О других необычных родах читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Беременность и роды