Московские врачи спасли женщину, у которой беременность развивалась в печени

При первом УЗИ-исследовании пациентки врачи Городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского обнаружили в брюшной полости свободную жидкость. Гинекологи заподозрили внематочную беременность, что потом подтвердило лабораторное обследование.
Акушер-гинеколог, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ имени М.П. Кончаловского
«Стало ясно, что мы имеем дело с беременностью неясной локализации: у пациентки был значительно повышен уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с 6-го по 8-й день после оплодотворения яйцеклетки», — рассказала Элен Вартанян, заместитель главного врача стационара по акушерству и гинекологии.
Как
Сохранить беременность в этом случае не представлялось возможным, говорят врачи. Было решено проводить лапароскопическую резекцию печени с плодным яйцом и удалить желчный пузырь: плодное яйцо успело в него прорасти. В операционной трудилась целая команда специалистов: хирурги, акушеры-гинекологи, трансфузиологи, анестезиологи-реаниматологи.
Операция длилась почти три часа и, по словам врачей, прошла успешно.
«Хирурги с ювелирной точностью выполнили резекцию печени в пределах здоровых тканей при помощи ультразвукового скальпеля, после чего обработали раневую поверхность аргоноплазменной коагуляцией — инновационным малоинвазивным бесконтактным методом электрохирургии. В результате плодное яйцо и желчный пузырь были удалены из брюшной полости с минимальной кровопотерей», — рассказали в больнице.
Послеоперационный период тоже прошел без осложнений, женщину выписали спустя 7 суток после операции. Со слов самой пациентки, чувствует она себя отлично. По словам медиков, благодаря уникальной способности регенерироваться, ее печень через некоторое время полностью вернет свой объем и функцию. К тому же и с репродуктивным здоровьем тоже все в порядке, женщина в будущем сможет стать мамой. Единственное — потребуется более тщательное предварительное обследование и консультация акушера-гинеколога.
К слову
Этим летом в Наро-Фоминском перинатальном центре врачи помогли стать мамой 32-летней женщине, узнавшей о беременности за 10 недель до родов. Женщину беспокоил лишний вес, который продолжал расти, частые перепады настроения и трудности при ходьбе. Оказалось, что причина недомогания — беременность. Как рассказывали врачи, ребенок появился на свет в срок и абсолютно здоровым.
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