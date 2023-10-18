Московские врачи спасли женщину, у которой беременность развивалась в печени

Послеоперационный период тоже прошел без осложнений, женщину выписали спустя 7 суток после операции. Со слов самой пациентки, чувствует она себя отлично. По словам медиков, благодаря уникальной способности регенерироваться, ее печень через некоторое время полностью вернет свой объем и функцию . К тому же и с репродуктивным здоровьем тоже все в порядке, женщина в будущем сможет стать мамой. Единственное — потребуется более тщательное предварительное обследование и консультация акушера-гинеколога.