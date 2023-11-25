Гид по фосфору: его дефицит снижает усвоение кальция и повышает тревожность

Фосфор — один из важнейших минералов для здоровья человека. Микроэлемент участвует в формировании костной ткани и основных метаболических процессах.
85% от общего объема фосфора в организме приходится на кости скелета человека. Микроэлемент также содержится в крови и нервной ткани.
Зачем организму фосфор? Об этом рассказала Елена Грек, главный аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
Энергия для клеток
Фосфаты — соединения фосфора, входят в состав молекулы АТФ (аденозинтрифосфат). Это основной источник энергии для клеток. АТФ занимает центральное место в энергетическом метаболизме и обмене веществ на клеточном уровне.
Синтез белка
Фосфор хоть и не является прямым строительным материалом для белков, но играет важную роль в регуляции и обеспечении процессов их синтеза. Во-первых, для выработки белка в организме требуется энергетическая поддержка молекулы АТФ, в состав которой, как уже говорилось, входит фосфор.
Во-вторых, фосфор содержится в РНК (рибонуклеиновой кислоте). Это часть рибосом — элементов клеток, где происходит выработка новых белков.
Наконец, существует такое понятие, как фосфорилирование, или присоединение фосфатных соединений к молекулам. Фосфорилирование способно модифицировать функции или активность белков за счет влияния на работу ферментов, которые участвуют в их синтезе.
Крепкие кости и зубы
Фосфор и кальций тесно взаимосвязаны в организме и имеют важную роль во многих физиологических процессах, включая здоровье костей и зубов. Вот несколько ключевых моментов этой взаимосвязи.
Крепкие кости. Многие знают, что для костей нужен кальций, но при этом часто забывают о роли фосфора. Между тем фосфор и кальций тесно взаимосвязаны. Вместе они участвуют в образовании кристаллов гидроксиапатита — основного минерального компонента костной ткани. Дефицит фосфора снижает усвоение кальция, что опасно снижением плотности костей, частыми переломами и развитием остеопороза.
Фосфор для зубов. Особое значение фосфор имеет для здоровья зубов и профилактики кариеса. Вместе с кальцием он входит в состав зубной эмали и помогает поддерживать нормальный уровень минерализации зубов, укрепляет их и защищает от разрушения.
Передача генетической информации
Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот ДНК и РНК, которые отвечают за передачу генетической информации. Именно поэтому продукты, богатые этим микроэлементом, советуют включать в рацион будущим мамам: это необходимо для нормального формирования ДНК и РНК у плода.
Суточная норма фосфора
Суточная норма фосфора для взрослого человека — 700 мг. При беременности или активных занятиях спортом потребность в этом микроэлементе может возрастать до 1200-1500 мг.
Дефицит фосфора
Может развиться как при недостаточном поступлении микроэлемента с пищей, так и при нарушении его абсорбции — усвоения в организме. К факторам риска относят:
некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе аутоиммунные: болезнь Крона, язвенный колит, целиакия или непереносимость глютена. У пациентов с этими патологиями нарушается усвоение не только фосфора, но и других витаминов и микроэлементов.
Прием отдельных лекарственных препаратов: гормональных кортикостероидов, мочегонных, противосудорожных, антацидов (для нейтрализации соляной кислоты в желудке).
Хронический алкоголизм: при длительном регулярном употреблении спиртного организм начинает хуже усваивать любые витамины и минералы.
Симптомы нехватки
Боли в костях, суставах и мышцах.
Усталость, нарушения сна.
Повышенная тревожность.
Отсутствие аппетита, резкие изменения массы тела.
Нарушения со стороны нервной системы: приступы тревожности, раздражительность, снижение памяти и концентрации.
Гиперфосфатемия
Переизбыток фосфора в организме представляет не меньшую опасность, чем дефицит вещества. К избыточному накоплению фосфора может приводить злоупотребление БАДами, избыток витамина D в организме и некоторые тяжелые заболевания почек. Состояние опасно тем, что может снижать количество кальция в организме, что опасно снижением прочности костной ткани.
Переизбыток фосфора также чреват образованием нерастворимых солей кальция и фосфора. Соединения могут оседать в различных тканях организма. Иногда они покрывают внутренние стенки сосудов, а иногда концентрируются в почках и со временем трансформируются в камни.
Симптомы гиперфосфатемии
Мышечные спазмы.
Нарушения сердечного ритма: аритмия, тахикардия.
Нарушения со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.
Усталость, проблемы со сном.
Сыпь на коже.
Головные боли.
Сбой в работе почек.
Источники фосфора
Для поддержания баланса фосфора в организме в рацион обязательно стоит включить рыбу и морепродукты. Они хоть и не являются рекордсменом по содержанию этого минерала, но зато именно из рыбы фосфор усваивается лучше всего — на 99%. Для сравнения: у продуктов растительного происхождения этот показатель составляет всего 20%.
Значительное количество фосфора также содержится в красном и белом мясе, твороге, сыре, яйцах и молоке. Из растительных продуктов подойдут семечки, орехи, бобовые и тофу.
Как принимать фосфор
В лекарственных препаратах фосфор входит в форме фосфата натрия или фосфата кальция. Фосфат натрия или натриевые соли фосфорных кислот предназначены для нормализации кислотного баланса. Их часто включают в состав различных слабительных средств, препаратов для очищения кишечника и лечения изжоги.
Фосфат кальция применяют для коррекции дефицита этих веществ. При этом важно понимать, что перед началом приема таких препаратов необходимо обязательно сдать анализы. Это может быть анализ мочи, исследование крови на концентрацию фосфора или тест на уровень паратгормона (ПТГ), который регулирует фосфорно-кальциевый обмен в крови.