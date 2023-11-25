Гид по фосфору: его дефицит снижает усвоение кальция и повышает тревожность

Для поддержания баланса фосфора в организме в рацион обязательно стоит включить рыбу и морепродукты. Они хоть и не являются рекордсменом по содержанию этого минерала, но зато именно из рыбы фосфор усваивается лучше всего — на 99%. Для сравнения: у продуктов растительного происхождения этот показатель составляет всего 20%.