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Польза и вред черной редьки: 4 рецепта от шеф-повара, что приготовить из нее для здоровья

Про черную редьку чаще всего вспоминают при простудах: ее сок входит в различные народные рецепты, которые обещают избавить от кашля. Но и сам по себе корнеплод в разных вариантах приготовления полезен.

23 октября 2023
Польза и вред черной редьки
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Вкус у редьки достаточно яркий, но не всем нравится, хотя корнеплод и относится к традиционным русским продуктам. Редька обладает и определенными лечебными свойствами, но употреблять ее можно не всем. Это связано с особым составом и влиянием редьки на пищеварение. Подробнее о пользе и вреде черной редьки и о том, как ее правильно готовить, с чем употреблять и какие рецепты взять на вооружение, «Доктор Питер» поговорил с экспертами.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог

Два варианта — черная и зеленая

С точки зрения ботаники все виды редьки — близкие родственники капусты. Зеленая и черная редька относятся к отдельным разновидностям этой группы. Сюда же можно отнести и любимую многими редиску, а также более экзотический вариант корнеплода — дайкон. Черная редька — исконно славянский овощ, а ее родственница зеленая редька родом из Узбекистана, но сегодня ее выращивают во многих странах Азии и Китае.

Оба сорта относятся к полезным продуктам, поскольку содержат много клетчатки и большое количество витаминов, минералов. Но черная редька имеет более выраженный, резкий и острый вкус, нежели зеленая, поэтому именно черную редьку часто используют в различных салатах, закусках и других блюдах. Кроме того, черная редька, а чаще ее сок нередко применяются в народной медицине.

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Особенности состава

Это полезный и низкокалорийный овощ, на 100 г приходится 36 ккал. В редьке немного белка — всего 2 г на 100 г продукта, еще меньше жира — 0,2 г, но зато 6,7 г углеводов и 2,1 г пищевых волокон. В овоще много воды, витаминов, особенно В1, А, аскорбиновой кислоты, РР и В6, витамина Е и каротина. Помимо них предостаточно фосфора, натрия, калия, железа и магния с кальцием. Вкус редьке придают фитонциды, полифенолы и другие биологически активные соединения.

Подобный состав определяет и полезные воздействия, которые можно получить, регулярно употребляя этот продукт.

Польза черной редьки

Регулярное употребление редьки помогает пополнить запасы витаминов и минералов, полезных для метаболизма соединений. Кроме того, овощ содержит антибактериальные и противовоспалительные компоненты, что особенно полезно в период респираторных заболеваний.

Часто различные блюда с редькой используют для регуляции пищеварительных процессов, улучшения работы желудка и кишечника, стимуляции оттока желчи по желчным протокам, предупреждения образования желчных камней. Кроме того, редька стимулирует аппетит, что важно при различных патологиях. Ее полезно принимать на фоне простуды и бронхита, лихорадки и кашля. Также есть данные о том, что она может снижать уровень холестерина.

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Кому навредит или противопоказана редька

Поскольку в овоще содержатся раздражающие компоненты, которые стимулируют стенки пищеварительного тракта, ее нельзя употреблять при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, обострении воспалительных процессов. Также ее исключают при наличии подагры, гепатитов, патологий почек и в период до 10 недель после инфаркта.

На фоне желчнокаменной болезни нужно очень умеренно потреблять редьку, она обладает желчегонным эффектом. При диабете она помогает в снижении уровня сахара крови, но усердствовать не стоит, чтобы не спровоцировать гипогликемию. Если планируется операция, важно временно отказаться от редьки: она может влиять на результаты анализов.

Полезные рецепты от шеф-повара

С редькой можно приготовить массу полезных и вкусных блюд. Попробуйте эти рецепты от шеф-повара.

Кирилл Лунгул
Кулинария

Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда

1. Варенье из редьки

  • Редька — 1 кг

  • Мед — 250 г

  • Сахар — 500 г

  • Миндаль — 75 г

  • Орех грецкий — 100 г

  • Корень имбиря — 10 г

Рекомендации. Редьку очистить, натереть на крупной терке. Отварить в содовом растворе 3-5 мин, откинуть на сито, промыть и слегка выдавить лишнюю влагу.

Сварить густой медовый сироп. В кипящий сироп положить редьку и добавить миндаль. Варить на медленном огне до готовности. Варенье разложить по банкам и присыпать слегка тертым имбирем.

2. Салат классический

  • Редька черная — 300 г

  • Морковь — 300 г

  • Лук зеленый — 50 г

  • Соль, перец по вкусу

  • Масло на ваш выбор

Рекомендации. Редьку тертую можно замочить на полчаса в холодной воде, чтобы избавить продукт от лишней горечи. Все нарезаем соломкой либо натираем на крупной терке.

3. Салат из редьки с говядиной

  • Редька — 300 г

  • Говядина отварная — 150 г

  • Соленые огурцы — 100 г

  • Яичные белки — 3 шт.

  • Чеснок свежий — 2 зубчика

  • Зеленый лук — 10 г

  • Соль, перец, укроп, петрушка по вкусу

Рекомендации. Редьку, говядину, огурцы нарезаем мелкой соломкой. Белок можно размять вилкой. Заправка для салата может быть любая, на ваше усмотрение.

4. Лагман с редькой

  • Говядина — 350 г

  • Редька — 250 г

  • Морковь — 250 г

  • Лук репка — 150 г

  • Перец болгар — 100 г

  • Помидоры — 300 г

  • Картофель — 250 г

  • Тесто для лагмана — 400 г

Рекомендации. Для блюда лучше использовать молодую говядину — вкус будет более ярким. Для соуса используем все овощи, нарезав их по желанию. Лук с морковью обжариваем, добавляем редьку чищеную и картофель, тушим на медленном огне 10 минут, затем добавляем перец болгарский и помидоры, тушим еще 10 минут.

В это же время на другой сковороде готовим мясо. Его лучше слегка просушить на сухой сковороде, затем добавить чуть масла, обжарить до корочки, добавить 200-250 мл воды и тушить до готовности. Затем мясо добавляем к тушеным овощам и снова все это тушим, доливая по необходимости воды или бульона, и аккуратно перемешиваем. Солим, перчим, добавляем любимые специи, чеснок и зелень, даем настояться 10 минут под крышкой. Затем выкладываем на тарелку заранее отваренную лапшу для лагмана, сверху — наш соус и зелень.

Автор текста:Алена Парецкая
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