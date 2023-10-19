Польза и вред черной редьки: 4 рецепта от шеф-повара, что приготовить из нее для здоровья

Это полезный и низкокалорийный овощ, на 100 г приходится 36 ккал. В редьке немного белка — всего 2 г на 100 г продукта, еще меньше жира — 0,2 г, но зато 6,7 г углеводов и 2,1 г пищевых волокон. В овоще много воды, витаминов, особенно В1, А, аскорбиновой кислоты, РР и В6, витамина Е и каротина. Помимо них предостаточно фосфора, натрия, калия, железа и магния с кальцием. Вкус редьке придают фитонциды, полифенолы и другие биологически активные соединения.