Польза и вред черной редьки: 4 рецепта от шеф-повара, что приготовить из нее для здоровья

Вкус у редьки достаточно яркий, но не всем нравится, хотя корнеплод и относится к традиционным русским продуктам. Редька обладает и определенными лечебными свойствами, но употреблять ее можно не всем. Это связано с особым составом и влиянием редьки на пищеварение. Подробнее о пользе и вреде черной редьки и о том, как ее правильно готовить, с чем употреблять и какие рецепты взять на вооружение, «Доктор Питер» поговорил с экспертами.
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Два варианта — черная и зеленая
С точки зрения ботаники все виды редьки — близкие родственники капусты. Зеленая и черная редька относятся к отдельным разновидностям этой группы. Сюда же можно отнести и любимую многими редиску, а также более экзотический вариант корнеплода — дайкон. Черная редька — исконно славянский овощ, а ее родственница зеленая редька родом из Узбекистана, но сегодня ее выращивают во многих странах Азии и Китае.
Оба сорта относятся к полезным продуктам, поскольку содержат много клетчатки и большое количество витаминов, минералов. Но черная редька имеет более выраженный, резкий и острый вкус, нежели зеленая, поэтому именно черную редьку часто используют в различных салатах, закусках и других блюдах. Кроме того, черная редька, а чаще ее сок нередко применяются в народной медицине.
Особенности состава
Это полезный и низкокалорийный овощ, на 100 г приходится 36 ккал. В редьке немного белка — всего 2 г на 100 г продукта, еще меньше жира — 0,2 г, но зато 6,7 г углеводов и 2,1 г пищевых волокон. В овоще много воды, витаминов, особенно В1, А, аскорбиновой кислоты, РР и В6, витамина Е и каротина. Помимо них предостаточно фосфора, натрия, калия, железа и магния с кальцием. Вкус редьке придают фитонциды, полифенолы и другие биологически активные соединения.
Подобный состав определяет и полезные воздействия, которые можно получить, регулярно употребляя этот продукт.
Польза черной редьки
Регулярное употребление редьки помогает пополнить запасы витаминов и минералов, полезных для метаболизма соединений. Кроме того, овощ содержит антибактериальные и противовоспалительные компоненты, что особенно полезно в период респираторных заболеваний.
Часто различные блюда с редькой используют для регуляции пищеварительных процессов, улучшения работы желудка и кишечника, стимуляции оттока желчи по желчным протокам, предупреждения образования желчных камней. Кроме того, редька стимулирует аппетит, что важно при различных патологиях. Ее полезно принимать на фоне простуды и бронхита, лихорадки и кашля. Также есть данные о том, что она может снижать уровень холестерина.
Кому навредит или противопоказана редька
Поскольку в овоще содержатся раздражающие компоненты, которые стимулируют стенки пищеварительного тракта, ее нельзя употреблять при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, обострении воспалительных процессов. Также ее исключают при наличии подагры, гепатитов, патологий почек и в период до 10 недель после инфаркта.
На фоне желчнокаменной болезни нужно очень умеренно потреблять редьку, она обладает желчегонным эффектом. При диабете она помогает в снижении уровня сахара крови, но усердствовать не стоит, чтобы не спровоцировать гипогликемию. Если планируется операция, важно временно отказаться от редьки: она может влиять на результаты анализов.
Полезные рецепты от шеф-повара
С редькой можно приготовить массу полезных и вкусных блюд. Попробуйте эти рецепты от шеф-повара.
Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф-поваров Волгограда
1. Варенье из редьки
Редька — 1 кг
Мед — 250 г
Сахар — 500 г
Миндаль — 75 г
Орех грецкий — 100 г
Корень имбиря — 10 г
Рекомендации. Редьку очистить, натереть на крупной терке. Отварить в содовом растворе 3-5 мин, откинуть на сито, промыть и слегка выдавить лишнюю влагу.
Сварить густой медовый сироп. В кипящий сироп положить редьку и добавить миндаль. Варить на медленном огне до готовности. Варенье разложить по банкам и присыпать слегка тертым имбирем.
2. Салат классический
Редька черная — 300 г
Морковь — 300 г
Лук зеленый — 50 г
Соль, перец по вкусу
Масло на ваш выбор
Рекомендации. Редьку тертую можно замочить на полчаса в холодной воде, чтобы избавить продукт от лишней горечи. Все нарезаем соломкой либо натираем на крупной терке.
3. Салат из редьки с говядиной
Редька — 300 г
Говядина отварная — 150 г
Соленые огурцы — 100 г
Яичные белки — 3 шт.
Чеснок свежий — 2 зубчика
Зеленый лук — 10 г
Соль, перец, укроп, петрушка по вкусу
Рекомендации. Редьку, говядину, огурцы нарезаем мелкой соломкой. Белок можно размять вилкой. Заправка для салата может быть любая, на ваше усмотрение.
4. Лагман с редькой
Говядина — 350 г
Редька — 250 г
Морковь — 250 г
Лук репка — 150 г
Перец болгар — 100 г
Помидоры — 300 г
Картофель — 250 г
Тесто для лагмана — 400 г
Рекомендации. Для блюда лучше использовать молодую говядину — вкус будет более ярким. Для соуса используем все овощи, нарезав их по желанию. Лук с морковью обжариваем, добавляем редьку чищеную и картофель, тушим на медленном огне 10 минут, затем добавляем перец болгарский и помидоры, тушим еще 10 минут.
В это же время на другой сковороде готовим мясо. Его лучше слегка просушить на сухой сковороде, затем добавить чуть масла, обжарить до корочки, добавить 200-250 мл воды и тушить до готовности. Затем мясо добавляем к тушеным овощам и снова все это тушим, доливая по необходимости воды или бульона, и аккуратно перемешиваем. Солим, перчим, добавляем любимые специи, чеснок и зелень, даем настояться 10 минут под крышкой. Затем выкладываем на тарелку заранее отваренную лапшу для лагмана, сверху — наш соус и зелень.