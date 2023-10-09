В России выплаты по больничному увеличат в два раза

Важно: больничный рассчитывают, исходя из заработков сотрудника за два предыдущих года . То есть, если вы берете больничный в 2023 году, учитываются данные о доходах за 2022 и 2021 год. Имеет значение и стаж работы (при официальном оформлении и страховых выплатах): 100% по больничному получают только те, кто работает больше восьми лет, но не более того самого установленного максимального лимита. Поэтому сотрудники с высокими зарплатами сильно теряют в деньгах, уходя на больничный. Так что нововведение, повышающее предельный размер выплат в два раза, будет им выгоден.