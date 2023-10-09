В России выплаты по больничному увеличат в два раза

Брать больничный теперь будет выгоднее. Если сейчас выплата за один день больничного была ограничена суммой 2,7 тысяч рублей, то уже в 2024 году она вырастет до 4 тысяч, а к 2025 году — до 5,7 тысяч.
Об этом рассказали в Минтруде, объяснив, что это стало возможно из-за введения единого тарифа страховых взносов. Благодаря ему Социальный фонд получит дополнительные доходы.
Важно: больничный рассчитывают, исходя из заработков сотрудника за два предыдущих года. То есть, если вы берете больничный в 2023 году, учитываются данные о доходах за 2022 и 2021 год. Имеет значение и стаж работы (при официальном оформлении и страховых выплатах): 100% по больничному получают только те, кто работает больше восьми лет, но не более того самого установленного максимального лимита. Поэтому сотрудники с высокими зарплатами сильно теряют в деньгах, уходя на больничный. Так что нововведение, повышающее предельный размер выплат в два раза, будет им выгоден.
Эксперты,
Добавим, по закону больничный начисляют в течение 10 дней после его закрытия и предоставления всех документов в бухгалтерию. Даже если по какой-то причине возможен отказ в выплатах, об этом вам должны сообщить в течение одного дня.
Выплаты беременным и родившим тоже повысят
Также стало известно, что будут повышены и предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет.
Сейчас максимальные декретные за 140 дней составляют 383 тысячи рублей. В 2024 они вырастут до 565 тысяч рублей, в 2025 — до 794,4 тысяч.
Изменятся и предельные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас женщине, родившей малыша, платят в месяц максимум 33 тысячи рублей, в 2024 году эта сумма повысится до 49 тысяч, в 2025 году — до 68 996 рублей.
Эти пособия тоже зависят от среднего заработка женщины за предыдущие два года: по беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком — 40%.
Почему мы теряем в деньгах на больничном
Среди причин, почему мы получаем меньше денег, когда берем больничный, не только предельный лимит выплат и стаж работы.
Есть и еще одна причина — подоходный налог. Больничный облагается им, как и любые другие выплаты. Так что на руки вы получите сумму на 13% меньше, чем выходило по расчетам. Подробнее о больничном и как он оплачивается читайте в материале «Доктора Питера».