Есть 5 симптомов: врач объяснила, когда вам надо к хирургу, а не к терапевту

Чаще всего пациенты на прием к врачу-хирургу попадают с острой болью, по экстренным поводам, реже — планово. Если вас мучат боли, а окон для записи к врачу нет, необходимо обращаться за экстренной помощью в неотложку или ближайшие больницу, травмпункт — терпеть боль нельзя. Ведь не зная причин болевого синдрома, можно упустить момент развития опасного для жизни и здоровья состояния.