Есть 5 симптомов: врач объяснила, когда вам надо к хирургу, а не к терапевту

Должность врача-хирурга традиционно ассоциируется у современных людей именно с проведением хирургических вмешательств или других медицинских манипуляций — наложением швов, вскрытием гнойников и т.д. А между тем этот специалист ведет амбулаторный прием пациентов по самым разным вопросам здоровья.
Хирурги следят за процессом восстановления после операций, консультируют пациентов, исключая определенные состояния. О том, с чем можно обратиться к хирургу, «Доктору Питеру» рассказала хирург Галина Андрианова.
Заведующая отделением хирургии в клинике «Будь здоров» на Рязанском проспекте
С какими симптомами идти к хирургу
К хирургу пациента могут направить терапевт и другие узкие специалисты, если они подозревают определенные хирургические патологии или человеку помимо основной терапии нужно выполнение определенных манипуляций, хирургических вмешательств небольшого объема.
Есть также ряд определенных жалоб, наличие которых дает врачам повод для того, чтобы провести хирургическую консультацию. В основном это могут быть:
боли в животе неясной природы;
воспалительные и гнойные заболевания любой локализации;
боли в руках, ногах, спине;
образования на коже любой локализации, а также вросшие ногти;
грыжевые выпячивания или подозрение на них и т.п.
Помощь — сразу
Все возможные манипуляции, что технически допустимо сделать в амбулаторных условиях и под местной анестезией, врач-хирург сделает сразу. Если состояние пациента представляет потенциальную угрозу для жизни, патология требует оперативного вмешательства, срочной диагностики и наблюдения или нужно общее обезболивание, то пациента госпитализируют в стационар хирургического профиля.
Какие бывают хирурги
Врач общего хирургического профиля принимает в амбулаторно-поликлиническом отделении пациентов с жалобами, не требующими госпитализации. Врачи узкого профиля принимают пациентов с целью направления на госпитализацию или наблюдения за заболеванием согласно диагнозу, в том числе после операций.
Кардиохирург консультирует и проводит операции, устраняющие патологии сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца).
Нейрохирург, когда того требует ситуация, осуществляет вмешательство при травмах и заболеваниях нервной системы на головном и спинном мозге, периферической нервной системе.
Челюстно-лицевой хирург оперативно лечит заболевания в области челюсти, полости рта, лица, головы и шеи.
Онколог проводит наблюдение и вмешательство в случае операбельных опухолей (доброкачественных и злокачественных), а также метастазов.
Трансплантолог — это врач, который занимается пересадкой органов, в том числе искусственно созданных.
Нужен полный осмотр и анализы
Хирург в ходе первичного приема проводит осмотр, собирает жалобы, спрашивает о наследственности, составляет историю болезни, то есть анамнез пациента. На основании осмотра хирург может отправить к специалисту любого профиля, если это необходимо пациенту, а также на все виды обследований.
В качестве исследований часто назначают лабораторные и инструментальные (УЗИ, рентген, КТ, МРТ и т.п.) или направляют к другим специалистам по профилю проблемы (дерматолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, ревматолог и др.). В некоторых случаях специалист может назначить наблюдение пациента в периоде времени — посещение для отслеживания изменений развития патологии и/или коррекции курса лечения по результатам.
Если ситуация критическая
Чаще всего пациенты на прием к врачу-хирургу попадают с острой болью, по экстренным поводам, реже — планово. Если вас мучат боли, а окон для записи к врачу нет, необходимо обращаться за экстренной помощью в неотложку или ближайшие больницу, травмпункт — терпеть боль нельзя. Ведь не зная причин болевого синдрома, можно упустить момент развития опасного для жизни и здоровья состояния.