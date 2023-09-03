Профессор Алексанян рассказал, какие пластические операции чаще выбирают замужние женщины

Коррекция носа — это не только изменение формы, устранение горбинки или других нюансов, отмечает хирург. Операция дает отличный омолаживающий эффект, например, избавляет от опущения кончика носа. Кроме того, может навсегда избавить от проблем с дыханием, а значит, и от отечности, и улучшить качество сна.