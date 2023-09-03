Профессор Алексанян рассказал, какие пластические операции чаще выбирают замужние женщины

На чем остановить свой выбор женщине — на малоинвазивных методиках или более серьезных способах коррекции внешности? Все зависит от возраста и цели, считает доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.
Он признал, что запросы у одиноких и замужних женщин, когда они приходят к пластическому хирургу, на самом деле отличаются.
Пластический хирург, д.м.н., профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic
Закрытая бескровная ринопластика
«Женский статус может меняться, но желание быть привлекательной и сексуальной остается в любом возрасте, — рассказал „Доктору Питеру“ профессор Тигран Алексанян. — Врачи готовы предложить много вариантов для продления молодости, коррекции первых признаков старения, устранения природных несовершенств. Например, ринопластика популярна не только у молодых девушек, благодаря современным технологиям проводить ее можно даже зрелым женщинам».
Коррекция носа — это не только изменение формы, устранение горбинки или других нюансов, отмечает хирург. Операция дает отличный омолаживающий эффект, например, избавляет от опущения кончика носа. Кроме того, может навсегда избавить от проблем с дыханием, а значит, и от отечности, и улучшить качество сна.
Коррекция лица
«Многие молодые девушки мечтают о худом, фактурном лице. Точеные скулы, которые продемонстрировали миру в 90-х топ-модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, популярны до сих пор, — продолжает Тигран Алексанян. — Также частый запрос у молодых незамужних женщин — удаление комков Биша. Кстати, эта операция требует максимального мастерства и опыта, так как впоследствии лицо может стать чересчур худым и изможденным».
А вот женщины более старшего возраста с нечеткими контурами лица прибегают к другим методикам.
«Если нужно расстаться с жировыми „ловушками“, подтянуть овал — проводится липосакция. Но важно не переборщить и удалить разумное количество подкожно-жировой клетчатки. В противном случае излишки кожи станут причиной возрастных заломов и неэстетичных провисаний», — говорит хирург.
Ювелирная работа также требуется при липофилинге.
«Если лицо с возрастом стало слишком худым и выдает возраст, операция сделает его более округлым благодаря собственному жиру. Кроме деликатного введения важно рассчитать пропорции, чтобы вместо упругого подтянутого лица не получить опухшее и широкое», — предупреждает Тигран Алексанян.
Бьютификация
Одна из самых популярных процедур, которую часто выбирают женщины в возрасте сейчас — бьютификация. Она включает комплекс малоинвазивных методик: элементы подтяжки тканей, устранение морщин и складок, улучшение эластичности и тонуса кожи. Ее цель — привести лицо к гармонии, добавить свежести, избавить от следов усталости и возрастных изменений.
«Если молодые девушки моделируют лицо, добавляя эффектные акценты, то замужние женщины все же предпочитают anti-age-стратегию. Программу коррекции определяет врач, ориентируясь на пожелания пациентки и, конечно, свой опыт и эстетический вкус», — резюмирует врач Алексанян.