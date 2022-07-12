- Все не так предсказуемо и безоблачно, — предупреждает пластический хирург, оториноларинголог Андрей Макаров.

Ринопластика

Эта операция занимает первое место по количеству осложнений. Хотя, по данным психологов, у большинства людей, которые перенесли успешную ринопластику, улучшается психологическое состояние.

- В литературе сообщается о 8-15 процентов послеоперационных осложнений , — объяснил «Доктору Питеру» Андрей Макаров. — Хотя большинство осложнений не являются значительными и поддаются коррекции, иногда бывают тяжелые и разрушительные осложнения.

Осложнения ринопластики делятся на функциональные и эстетические, но встречается и их сочетание.