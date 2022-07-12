Многие воспринимают пластику как нечто безопасное, щадящее. Большинство операций, действительно, выполняются одним днем, выписывают на следующие сутки после вмешательства, а далее — только амбулаторное наблюдение. Но это не значит, что вероятность осложнений низкая.
- Все не так предсказуемо и безоблачно, — предупреждает пластический хирург, оториноларинголог Андрей Макаров.
Ринопластика
Эта операция занимает первое место по количеству осложнений. Хотя, по данным психологов, у большинства людей, которые перенесли успешную ринопластику, улучшается психологическое состояние.
- В литературе сообщается о 8-15 процентов послеоперационных осложнений, — объяснил «Доктору Питеру» Андрей Макаров. — Хотя большинство осложнений не являются значительными и поддаются коррекции, иногда бывают тяжелые и разрушительные осложнения.
Осложнения ринопластики делятся на функциональные и эстетические, но встречается и их сочетание.
- Проблемы с дыханием, асимметрия, остаточная горбинка, сохранившийся массивный кончик носа — это далеко не полный перечень того что хотят исправить пациенты, — говорит пластический хирург. — Причем частота осложнений до 15 процентов бывает у достаточно опытных хирургов. Если хирург начинающий, то проблемы могут возникнуть у каждого второго.
Андрей Макаров назвал и еще одну сложность при неудачной ринопластике. В этом случае практически всегда потребуется установка трансплантатов, которые забираются из ребра или ушных раковин. Поэтому вторичная операция всегда намного сложнее, чем первичная.
- К счастью, осложнения при этой операции не смертельны и практически всегда исправимы, — успокоил врач.
Подтяжка лица
Ее называют одной из самых популярных операций по омоложению. Но эффект от нее длится не так долго, как хотелось бы.
- Как показали наблюдения за пациентами на протяжении от 6 месяцев до 1 года после операции, неизбежно происходит некоторая релаксация поверхностных тканей лица и шеи, — предупреждает пластический хирург Андрей Макаров. — И это несмотря на усилия хирурга создать четкую линию челюсти и шеи.
Считается, что нарушения связаны с наследственными особенностями эластичности тканей у некоторых людей. Влияет на релаксацию и курение.
- Операции по коррекции маленьких остаточных неровностей в подподбородочной области могут потребоваться у 5-10 процентов пациентов, в зависимости от их дооперационного состояния и эластичности кожи, — объяснил Макаров. — Встречаются гематомы, некроз кожи. Наконец самое неприятное — нарушение движения мимической мускулатуры — парез — может встречаться в 2-3 процентах, но к счастью в течение нескольких месяцев парез обычно проходит.
Как подтяжка лица меняет внешность
Блефаропластика
Не самая простая операция. В случае проведения нижней чрезкожной блефаропластики в 10 процентах случаев может развиться выворот век.
- Причем это может быть не связано с неправильной техникой выполнения операции, — говорит пластический хирург. — Впрочем это осложнение проходит после правильно выбранного лечения, хотя иногда требуется повторная операция.
Но это не все осложнения, встречается еще и двоение в глазах, слезотечение, неравномерность контура век.
Липосакция
Неравномерность контура после липосакции, когда требуется повторная операция — не самое страшное осложнение. Редко, но все же возникают ситуации, когда жир попадает в кровеносное русло, возникает закупорка кровеносных сосудов — жировая эмболия. Такое нарушение может потенциально привести к летальному исходу.
Маммопластика
При увеличении молочных желез имплантами могут возникать капcулярная контрактура, смещение импланта, нарушение контура и симметрии. В таких случаях могут потребоваться повторные операции.
- Может возникнуть анапластическая крупноклеточная лимфома, но это крайне редкий случай, — говорит Андрей Макаров.
Эксперт «Доктора Питера» предупредил, что даже самые частые, привычные пластические операции не всегда предсказуемы. Потенциальные осложнения могут возникать как минимум в 10 процентах случаях. Большинство проблем обратимы.