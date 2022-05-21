Как санкции повлияли на эстетическую хирургию и ожидают ли врачи в ближайшее время спада желающих навести красоту и вернуть молодость? Об этом «Доктору Питеру» рассказал пластический хирург Тигран Алексанян.
Пластический хирург, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук
Цены вырастут, но не в 2-3 раза
В последние месяцы цены меняются на все товары и услуги, и пластическая хирургия не будет исключением. Главной причиной для повышения цен станет подорожание всех расходных материалов — от простыней и перчаток до имплантатов. Но рост цен не будет скачкообразным — в 2-3 раза. Скорее всего, мы будем вынуждены скорректировать цены на 10-30 процентов в зависимости от типа операции.
Самые большие проблемы — с имплантатами
Говорить об остром дефиците тех или иных расходных материалов не стоит — на сегодня всего хватает. Крупные клиники сделали большие закупки впрок, на складах у поставщиков тоже есть запасы. Кроме того, у многих импортных расходников есть альтернатива отечественного или азиатского производства, и в ближайшее время мы будем изучать и тестировать эти варианты, чтобы постепенно переходить на них.
Самые большие проблемы могут быть с силиконовыми имплантатами, необходимыми для эндопротезирования молочных желез, ягодиц и других зон тела и лица. Большинство имплантатов поставляют из США — аналогов российского производства им нет. Но сейчас в наличии есть все ходовые размеры, поэтому операции продолжают проводить.
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Новые расходники будут, но дороже
Официально компании — производители расходных материалов с российского рынка не уходили, поэтому говорить о полной отмене поставок не нужно. Сейчас главная проблема всех импортеров — даже не в росте цен, а в логистике. Привычные цепочки поставок стали невозможны, и сейчас все поставщики находятся в поиске новых путей доставки своих товаров в Россию. Нужно понимать, что эти новые маршруты будут более длинными и более дорогими, поэтому цены, конечно, вырастут.
По плану, но быстрее
Сейчас спада рынка мы не видим. Наоборот, есть большой всплеск активности и врачей, и пациентов. Пациенты напуганы возможностью дефолта и дефицита, поэтому хотят как можно скорее сделать запланированную пластику. В первые месяцы весны многие хирурги делали операции тем, кто был записан только на май-июнь. Кто-то опасается, что не хватит расходников, другие переживают, что деньги обесценятся и вообще не будет возможности сделать операцию, третьи хотят успеть до повышения цен.
Даже в кризис не сидим без работы
Да, спрос на операции может снизиться. Пациенты более вдумчиво принимают решение о пластике, ведь это не медицинская манипуляция первой необходимости, а, скорее, прихоть и каприз. Но даже в самые кризисные времена пластические хирурги не сидят без работы. Наша отрасль развивается и будет развиваться, несмотря на внешние обстоятельства.