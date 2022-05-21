Цены вырастут, но не в 2-3 раза

В последние месяцы цены меняются на все товары и услуги, и пластическая хирургия не будет исключением. Главной причиной для повышения цен станет подорожание всех расходных материалов — от простыней и перчаток до имплантатов. Но рост цен не будет скачкообразным — в 2-3 раза. Скорее всего, мы будем вынуждены скорректировать цены на 10-30 процентов в зависимости от типа операции.

Самые большие проблемы — с имплантатами

Говорить об остром дефиците тех или иных расходных материалов не стоит — на сегодня всего хватает. Крупные клиники сделали большие закупки впрок, на складах у поставщиков тоже есть запасы. Кроме того, у многих импортных расходников есть альтернатива отечественного или азиатского производства, и в ближайшее время мы будем изучать и тестировать эти варианты, чтобы постепенно переходить на них.

Самые большие проблемы могут быть с силиконовыми имплантатами, необходимыми для эндопротезирования молочных желез, ягодиц и других зон тела и лица. Большинство имплантатов поставляют из США — аналогов российского производства им нет. Но сейчас в наличии есть все ходовые размеры, поэтому операции продолжают проводить.

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