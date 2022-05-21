«Самые большие проблемы — с имплантами»: хирург Алексанян рассказал, как санкции повлияют на операции красоты
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Как санкции повлияли на эстетическую хирургию и ожидают ли врачи в ближайшее время спада желающих навести красоту и вернуть молодость? Об этом «Доктору Питеру» рассказал пластический хирург Тигран Алексанян.

Тигран Алексанян
Тигран Алексанян
Медицина

Пластический хирург, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук

Цены вырастут, но не в 2-3 раза

В последние месяцы цены меняются на все товары и услуги, и пластическая хирургия не будет исключением. Главной причиной для повышения цен станет подорожание всех расходных материалов — от простыней и перчаток до имплантатов. Но рост цен не будет скачкообразным — в 2-3 раза. Скорее всего, мы будем вынуждены скорректировать цены на 10-30 процентов в зависимости от типа операции. 

Самые большие проблемы — с имплантатами

Говорить об остром дефиците тех или иных расходных материалов не стоит — на сегодня всего хватает. Крупные клиники сделали большие закупки впрок, на складах у поставщиков тоже есть запасы. Кроме того, у многих импортных расходников есть альтернатива отечественного или азиатского производства, и в ближайшее время мы будем изучать и тестировать эти варианты, чтобы постепенно переходить на них.

Самые большие проблемы могут быть с силиконовыми имплантатами, необходимыми для эндопротезирования молочных желез, ягодиц и других зон тела и лица. Большинство имплантатов поставляют из США — аналогов российского производства им нет. Но сейчас в наличии есть все ходовые размеры, поэтому операции продолжают проводить.

А вот так выглядят женщины до и после пластики груди

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До и после.

Фото:
Предоставлено Станиславом Екимовым.
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Новые расходники будут, но дороже

Официально компании — производители расходных материалов с российского рынка не уходили, поэтому говорить о полной отмене поставок не нужно. Сейчас главная проблема всех импортеров — даже не в росте цен, а в логистике. Привычные цепочки поставок стали невозможны, и сейчас все поставщики находятся в поиске новых путей доставки своих товаров в Россию. Нужно понимать, что эти новые маршруты будут более длинными и более дорогими, поэтому цены, конечно, вырастут. 

По плану, но быстрее

Сейчас спада рынка мы не видим. Наоборот, есть большой всплеск активности и врачей, и пациентов. Пациенты напуганы возможностью дефолта и дефицита, поэтому хотят как можно скорее сделать запланированную пластику. В первые месяцы весны многие хирурги делали операции тем, кто был записан только на май-июнь. Кто-то опасается, что не хватит расходников, другие переживают, что деньги обесценятся и вообще не будет возможности сделать операцию, третьи хотят успеть до повышения цен.

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Даже в кризис не сидим без работы

Да, спрос на операции может снизиться. Пациенты более вдумчиво принимают решение о пластике, ведь это не медицинская манипуляция первой необходимости, а, скорее, прихоть и каприз. Но даже в самые кризисные времена пластические хирурги не сидят без работы. Наша отрасль развивается и будет развиваться, несмотря на внешние обстоятельства. 

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Анастасия Романова