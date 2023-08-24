40-летняя женщина отдала бездетной сестре свою матку, пересадка прошла успешно

В Британии 34-летней женщине пересадили матку ее родной 40-летней сестры, у которой уже есть двое детей. Операция, которая прошла в Оксфордском центре трансплантологии еще в феврале, описана в Британском журнале акушерства и гинекологии (BJOG). Оплатили ее деньгами благотворительного фонда. Стоимость составила около 32 тысяч долларов.