40-летняя женщина отдала бездетной сестре свою матку, пересадка прошла успешно

В Британии 34-летней женщине пересадили матку ее родной 40-летней сестры, у которой уже есть двое детей. Операция, которая прошла в Оксфордском центре трансплантологии еще в феврале, описана в Британском журнале акушерства и гинекологии (BJOG). Оплатили ее деньгами благотворительного фонда. Стоимость составила около 32 тысяч долларов.
«Рожу двоих»
Женщина, которой пересадили матку ее родной сестры, не могла иметь детей из-за редкого заболевания — синдрома Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Это врожденный порок развития, при котором у женщины отсутствует матка.
Теперь пациентка планирует родить двоих с помощью ЭКО, используя пять замороженных ею эмбрионов. Врачи уверены, что все должно получиться. Перенос эмбрионов проведут уже в этом году.
«Она была на седьмом небе от счастья. И надеется, что сможет родить не одного, а двоих детей, — рассказала Изабель Кирога, хирург-консультант. — Ее матка функционирует идеально, и мы очень внимательно следим за ее состоянием».
Не первый случай
В мире уже было проведено порядка девяноста успешных трансплантаций женского органа. Большинство операций было выполнено с использованием живого донора. В результате этих операций на свет появилось около 50 детей.
Самая первая операция по пересадке матки прошла в Швеции в 2014 году. 36-летняя женщина благополучно родила мальчика и назвала его Винсент (с латыни — «победитель»). Позже трансплантации проводили в США, Китае, Турции, Чехии, Германии, Сербии, Индии.
Два года назад итальянка выносила и родила ребенка после пересадки матки, причем будучи больной коронавирусом. Это был первый подобный случай в мире. Малыш появился на свет чуть раньше срока.
В России такие операции не делают
Российский хирург и трансплантолог, доктор медицинских наук Михаил Каабак ранее
«Отношение российских трансплантологов к пересадке матки скептическое. Ппривыкли лечить смертельные заболевания, спасать жизни, а тут вроде жизни ничто не угрожает», — заявил в интервью хирург Михаил Каабак.
По его словам, трансплантация матки очень важна для развития репродуктивной хирургии, это большая поддержка женщин, которые по анатомическим причинам или из-за болезни не имеют матки и не могут выносить ребенка.
«Суррогатное материнство не всегда выход, оно несет в себе значительные этические и юридические проблемы. А вот пересадка матки может дать женщине буквально новую жизнь», — считает эксперт.