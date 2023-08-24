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40-летняя женщина отдала бездетной сестре свою матку, пересадка прошла успешно

В Англии провели первую в мире пересадку матки от одной сестры, у которой уже есть дети, другой, бездетной. Женщины чувствуют себя хорошо. В России такие операции невозможны.

24 августа 20233
40-летняя женщина отдала бездетной сестре свою матку, пересадка прошла успешно
Команда хирургов, проводивших трансплантацию матки
Источник:
https://wombtransplantuk.org/

В Британии 34-летней женщине пересадили матку ее родной 40-летней сестры, у которой уже есть двое детей. Операция, которая прошла в Оксфордском центре трансплантологии еще в феврале, описана в Британском журнале акушерства и гинекологии (BJOG). Оплатили ее деньгами благотворительного фонда. Стоимость составила около 32 тысяч долларов.

«Рожу двоих»

Женщина, которой пересадили матку ее родной сестры, не могла иметь детей из-за редкого заболевания — синдрома Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Это врожденный порок развития, при котором у женщины отсутствует матка.

Теперь пациентка планирует родить двоих с помощью ЭКО, используя пять замороженных ею эмбрионов. Врачи уверены, что все должно получиться. Перенос эмбрионов проведут уже в этом году.

«Она была на седьмом небе от счастья. И надеется, что сможет родить не одного, а двоих детей, — рассказала Изабель Кирога, хирург-консультант.  — Ее матка функционирует идеально, и мы очень внимательно следим за ее состоянием».

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Не первый случай

В мире уже было проведено порядка девяноста успешных трансплантаций женского органа. Большинство операций было выполнено с использованием живого донора. В результате этих операций на свет появилось около 50 детей.

Самая первая операция по пересадке матки прошла в Швеции в 2014 году. 36-летняя женщина благополучно родила мальчика и назвала его Винсент (с латыни — «победитель»). Позже трансплантации проводили в США, Китае, Турции, Чехии, Германии, Сербии, Индии.

Два года назад итальянка выносила и родила ребенка после пересадки матки, причем будучи больной коронавирусом. Это был первый подобный случай в мире. Малыш появился на свет чуть раньше срока.

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В России такие операции не делают

Российский хирург и трансплантолог, доктор медицинских наук Михаил Каабак ранее рассказал, что в России выполняются все виды трансплантации, за исключением конечностей, матки и лица.

Михаил Каабак
Медицина

Врач общей практики, хирург, трансплантолог, профессор, д.м.н.

«Отношение российских трансплантологов к пересадке матки скептическое. Ппривыкли лечить смертельные заболевания, спасать жизни, а тут вроде жизни ничто не угрожает», — заявил в интервью хирург Михаил Каабак.

По его словам, трансплантация матки очень важна для развития репродуктивной хирургии, это большая поддержка женщин, которые по анатомическим причинам или из-за болезни не имеют матки и не могут выносить ребенка.

«Суррогатное материнство не всегда выход, оно несет в себе значительные этические и юридические проблемы. А вот пересадка матки может дать женщине буквально новую жизнь», — считает эксперт.

Автор текста:Анна Майская
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