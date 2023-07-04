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Обмануть природу: в Испании создали искусственную матку для детей, родившихся раньше срока

Исследователи в Барселоне придумали способ выхаживать недоношенных детей. Малыш растет и развивается вне утробы матери, но в абсолютно тех же условиях.

4 июля 2023
Обмануть природу: в Испании создали искусственную матку для детей, родившихся раньше срока
Источник:
Getty Images

Ученые из испанской Барселоны разработали прототип женской матки. Это полупрозрачный контейнер, который при помощи искусственной плаценты воссоздает защитную среду для плода и позволяет легким, кишечнику и мозгу ребенка продолжать развиваться вне утробы матери.

Создана плацента из биосовместимого прозрачного материала. Она подключена к системе циркуляции околоплодных вод. Плод остается изолированным от внешних раздражителей, но доступным для ультразвукового контроля и мониторинга. Ученые могут регулировать уровень питательных веществ и кислорода и наблюдать за развитием плода с помощью аппарата УЗИ, говорится в публикации Reuters.

«Мы разрабатываем систему, которая позволяет нам держать плод вне тела матери, но все еще в условиях внутриутробного развития. Он должен продолжать дышать и питаться через пуповину», — рассказал руководитель проекта Эдуард Гратакос.

По данным ВОЗ, в 2019 году во всем мире умерло около 900 тысяч младенцев, рожденных недоношенными — на шестом месяце беременности и ранее.

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Протестировали на ягнятах

Доклинические исследования искусственной плаценты были проведены на ягнятах. Детеныши смогли жить в специальном аппарате 12 дней и нормально «дозрели». Сейчас у ученых (всего в разработке принимают участие более 30 человек) на очереди поросята. Потом, если все пройдет гладко, то исследователи начнут выхаживать и младенцев.

«Это очень сложный проект. Он охватывает множество областей медицины и требует участия экспертов разных специальностей. Это сложная задача и очень деликатная. Ведь, по сути, мы пытаемся обмануть природу», — сказал Гратакос.

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Мнение со стороны

«Хотя это и захватывающая работа, стоит отметить, что искусственная плацента не предназначена для замены естественной, — заявляет Келли Вернер, доцент кафедры педиатрии Колумбийского университета. — Несмотря на эту передовую разработку, врачи в любом случае должны приложить все усилия для поддержки материнского здоровья и снижения факторов риска, ведущих к преждевременным родам».

«Подобные попытки создать искусственную матку и плаценту уже были в Китае и США, но у исследователей тогда что-то пошло не так, и в широкое применение те аппараты не поступили, — прокомментировал в своем ТГ-канале разработку испанцев медицинский блогер, врач-психиатр доктор Сычев. — Может, у испанцев дело пойдет бодрее. Поглядим».

Автор текста:Анна Майская
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