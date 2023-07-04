Обмануть природу: в Испании создали искусственную матку для детей, родившихся раньше срока

«Подобные попытки создать искусственную матку и плаценту уже были в Китае и США, но у исследователей тогда что-то пошло не так, и в широкое применение те аппараты не поступили, — прокомментировал в своем ТГ-канале разработку испанцев медицинский блогер, врач-психиатр доктор Сычев. — Может, у испанцев дело пойдет бодрее. Поглядим».