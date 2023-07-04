Обмануть природу: в Испании создали искусственную матку для детей, родившихся раньше срока

Ученые из испанской Барселоны разработали прототип женской матки. Это полупрозрачный контейнер, который при помощи искусственной плаценты воссоздает защитную среду для плода и позволяет легким, кишечнику и мозгу ребенка продолжать развиваться вне утробы матери.
Создана плацента из биосовместимого прозрачного материала. Она подключена к системе циркуляции околоплодных вод. Плод остается изолированным от внешних раздражителей, но доступным для ультразвукового контроля и мониторинга. Ученые могут регулировать уровень питательных веществ и кислорода и наблюдать за развитием плода с помощью аппарата УЗИ,
«Мы разрабатываем систему, которая позволяет нам держать плод вне тела матери, но все еще в условиях внутриутробного развития. Он должен продолжать дышать и питаться через пуповину», — рассказал руководитель проекта Эдуард Гратакос.
По данным ВОЗ, в 2019 году во всем мире умерло около 900 тысяч младенцев, рожденных недоношенными — на шестом месяце беременности и ранее.
Протестировали на ягнятах
Доклинические исследования искусственной плаценты были проведены на ягнятах. Детеныши смогли жить в специальном аппарате 12 дней и нормально «дозрели». Сейчас у ученых (всего в разработке принимают участие более 30 человек) на очереди поросята. Потом, если все пройдет гладко, то исследователи начнут выхаживать и младенцев.
«Это очень сложный проект. Он охватывает множество областей медицины и требует участия экспертов разных специальностей. Это сложная задача и очень деликатная. Ведь, по сути, мы пытаемся обмануть природу», — сказал Гратакос.
Мнение со стороны
«Хотя это и захватывающая работа, стоит отметить, что искусственная плацента не предназначена для замены естественной, — заявляет Келли Вернер, доцент кафедры педиатрии Колумбийского университета. — Несмотря на эту передовую разработку, врачи в любом случае должны приложить все усилия для поддержки материнского здоровья и снижения факторов риска, ведущих к преждевременным родам».
«Подобные попытки создать искусственную матку и плаценту уже были в Китае и США, но у исследователей тогда что-то пошло не так, и в широкое применение те аппараты не поступили, —