Это может спасти тысячи жизней: ученые рассказали об успешной пересадке почек свиньи человеку

Сразу два случая успешной пересадки почек свиньи человеку описали ученые в США.

Один из экспериментов проводили хирурги из Нью-Йорка. Они провели трансплантацию почки генетически модифицированной свиньи 57-летнему пациенту по имени Морис «Мо» Миллер. Его мозг умер, но сердце продолжает биться. Его тело родственники передали в дар науке. Пациент живет на искусственной вентиляции легких.

Операция была проведена 14 июля. Так что почка у мужчины функционирует уже больше месяца — 32 дня. Это самый большой срок для такого эксперимента (предыдущий продлился всего 72 часа), причем не наблюдается никаких признаков отторжения органа.

«Похоже, что свиная почка выполняет все важные задачи, с которыми обычно справляется человеческий орган», — заявил руководитель группы исследователей доктор Роберт Монтгомери.

Ученые отметили, что Морису Миллеру был также пересажен тимус свиньи, чтобы защитить почки от атак иммунной системы человека.

«Мы доказали, что почка свиньи всего с одной генетической модификацией и без экспериментальных лекарств или устройств может заменить функцию человеческой почки в течение как минимум 32 дней без отторжения», — сказал доктор Монтгомери.

Исследование продлится до середины сентября 2023 года.