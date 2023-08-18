Это может спасти тысячи жизней: ученые рассказали об успешной пересадке почек свиньи человеку

Сразу два случая успешной пересадки почек свиньи человеку описали ученые в США.
Один из экспериментов проводили хирурги из Нью-Йорка. Они провели трансплантацию почки генетически модифицированной свиньи 57-летнему пациенту по имени Морис «Мо» Миллер. Его мозг умер, но сердце продолжает биться. Его тело родственники передали в дар науке. Пациент живет на искусственной вентиляции легких.
Операция была проведена 14 июля. Так что почка у мужчины функционирует уже больше месяца — 32 дня. Это самый большой срок для такого эксперимента (предыдущий продлился всего 72 часа), причем не наблюдается никаких признаков отторжения органа.
«Похоже, что свиная почка выполняет все важные задачи, с которыми обычно справляется человеческий орган», — заявил руководитель группы исследователей доктор Роберт Монтгомери.
Ученые отметили, что Морису Миллеру был также пересажен тимус свиньи, чтобы защитить почки от атак иммунной системы человека.
«Мы доказали, что почка свиньи всего с одной генетической модификацией и без экспериментальных лекарств или устройств может заменить функцию человеческой почки в течение как минимум 32 дней без отторжения», — сказал доктор Монтгомери.
Исследование продлится до середины сентября 2023 года.
Второй случай
Исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме
«Цель трансплантации — не просто производить мочу. Почки должны функционировать и выводить токсичные вещества из организма, и мы смогли это показать», — заявил автор исследования доктор Джейми Локк,
Почему это важно
Исследователи говорят, что, прежде чем почки свиньи начнут пересаживать живым людям, потребуется дополнительная работа, но достигнутый прогресс очевиден. Успех связывают с тем, что перед пересадкой свинью генетически модифицировали, чтобы ее орган лучше соответствовал человеческому организму.
В ближайшее время может быть принято решение о запуске первого клинического испытания на живых пациентах.
Пересадка почки может сохранить жизнь людям с почечной недостаточностью. Но донорских органов не хватает. Ежегодно умирают тысячи людей, находящихся в листе ожидания. Поэтому ксенотрансплантация (пересадка органов или тканей животных человеку) — реальный способ изменить положение дел.
«Многие люди думают, что диализ является подходящей альтернативой, но люди все равно умирают», — объяснил доктор Джейми Лок.
Пересадка сердца свиньи не удалась
Ранее впервые в мире в США была проведена трансплантация сердца генно-модифицированной свиньи. Пациент — 57-летний житель Мэриленда Дэвид Беннетт — умер спустя два месяца после операции.
Причиной мог стать обнаруженный в свином сердце цитомегаловирус — представитель семейства вирусов герпеса, хоть животное и проверяли несколько раз перед пересадкой органа.