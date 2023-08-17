Шведские ученые назвали привычку, которая убережет мужчину от 9 видов рака

Онкология не грозит, если в молодости вы занимались спортом и в целом были физически крепкими и выносливыми. Об этом говорится в новом исследовании шведских ученых из Гетеборгского университета.
Их выводы опубликованы в
Привычки молодых
Ученые 33 года наблюдали за здоровьем более 1 млн мужчин, которые прошли обязательный в 18 лет в Швеции «военный тест»: молодые люди крутили педали велотренажера в течение нескольких минут, причем с усиливающимся сопротивлением.
По результатам теста мужчин разделили на три группы — с низким, средним и высоким уровнем кардиореспираторной подготовки. Это способность сердца, сосудов и легких снабжать мышцы кислородом.
Выводы ученых
рака легких — на 42%;
рака головы и шеи — на 19%;
рака почки — на 20%;
рака пищевода, печени, желчного пузыря — на 40%;
рака желудка и толстой кишки — на 20%.
Шведы отмечают, что, оценивая выводы, необходимо принимать во внимание то, какой образ жизни вели мужчины — чем питались, курили ли, пили ли алкоголь и так далее.
«Результаты исследования могут быть использованы при разработке политики в области общественного здравоохранения, выработки мотивации и усиления стимулов для занятий спортом у молодежи», — отмечают ученые.