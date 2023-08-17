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Шведские ученые назвали привычку, которая убережет мужчину от 9 видов рака

Не секрет, что наш образ жизни влияет на состояние здоровья. Шведские исследователи доказали это научным методом. Они выяснили, какая привычка молодых людей снижает риски развития 9 видов рака в более зрелом возрасте.

17 августа 2023
рак риски
Источник:
iStockphoto

Онкология не грозит, если в молодости вы занимались спортом и в целом были физически крепкими и выносливыми. Об этом говорится в новом исследовании шведских ученых из Гетеборгского университета.

Их выводы опубликованы в Британском журнале спортивной медицины: мужчины, которые имели привычку заниматься спортом в молодости и показали высокий уровень кардиореспираторной подготовки, менее склонны к развитию девяти видов онкологических заболеваний в более позднем возрасте.

Привычки молодых

Ученые 33 года наблюдали за здоровьем более 1 млн мужчин, которые прошли обязательный в 18 лет в Швеции «военный тест»: молодые люди крутили педали велотренажера в течение нескольких минут, причем с усиливающимся сопротивлением.

По результатам теста мужчин разделили на три группы — с низким, средним и высоким уровнем кардиореспираторной подготовки. Это способность сердца, сосудов и легких снабжать мышцы кислородом.

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Выводы ученых

Оказалось, что юноши из группы с самым высоким уровнем физической подготовки, став зрелыми мужчинами, реже получали онкологический диагноз. Вот такую взаимосвязь обнаружили ученые, как занятия спортом в молодости снижают риски развития рака:

  • рака легких — на 42%;

  • рака головы и шеи — на 19%;

  • рака почки — на 20%;

  • рака пищевода, печени, желчного пузыря — на 40%;

  • рака желудка и толстой кишки — на 20%.

Шведы отмечают, что, оценивая выводы, необходимо принимать во внимание то, какой образ жизни вели мужчины — чем питались, курили ли, пили ли алкоголь и так далее.

«Результаты исследования могут быть использованы при разработке политики в области общественного здравоохранения, выработки мотивации и усиления стимулов для занятий спортом у молодежи», — отмечают ученые.

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Спорт — это жизнь

Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology, показало, что всего четыре-пять минут активной физической нагрузки в день могут снизить риск развития рака у людей, которые в целом ведут малоподвижный образ жизни.

Другое исследование показало, что всего 11 минут умеренной или интенсивной аэробной активности каждый день могут снизить риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Автор текста:Анна Майская
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