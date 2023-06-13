Хирург Зубова объяснила, можно ли обойтись без операции, если воспалился аппендикс

Аппендицитом считают воспалительный процесс в области небольшого участка кишечника — червеобразного отростка, или аппендикса. В юном возрасте, до 20 лет, патология чаще возникает у юношей, после 20 лет — несколько чаще у женщин. Однако аппендикс воспаляется далеко не у всех, многие люди могут всю жизнь прожить и не столкнуться с аппендицитом.