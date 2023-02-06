Здоровые люди называли бы симптомы этих болезней подарком небес. А людям с такими диагнозами и жизнь не мила. Нередко, казалось бы, позитивная особенность приносит своему обладателю страдания, от которых его существование превращается в настоящее испытание. Разберем подробнее эти заболевания и симптомы вместе с экспертами.
Полная анальгезия — никогда ничего не болит
Казалось бы, это идеальная ситуация, если ты не чувствуешь боли в принципе. Не будет болеть спина, живот или сердце. Но для человека, который страдает от редкой патологии — синдрома CIP (полной нечувствительности к боли), — такая жизнь постоянно граничит с риском гибели.
Ощущение боли — это необходимый сигнал организма о том, что ткани повреждены, развивается воспаление, инфекция, кровотечение, некроз. Если нет боли при переломе, аппендиците, инфаркте — можно погибнуть. Поэтому считать подобную уникальную способность божьим даром — некорректно. Эти люди вынуждены постоянно следить за состоянием своего тела.
Не теплый, не холодный
Еще одна проблема, связанная с работой рецепторов на теле, но уже не болевых, а температурных, — полная нечувствительность к температуре. Человек может спокойно засунуть руку в кипяток, держать в руках лед и не ощутить разницы. Конечно, подобная способность позволяет экономить на покупке обогревателей и кондиционеров.
Но, к сожалению, большим минусом должен стать тот факт, что подобный симптом с выпадением температурной чувствительности часто возникает при онкологических поражениях мозга или серьезных травмах позвоночника.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Мир вокруг такой насыщенный и яркий
Люди с повышенной чувствительностью к внешним раздражителям — гиперестезией — могут вам описать тончайшие нюансы тактильных, слуховых, визуальных и вкусовых ощущений. К сожалению, счастливыми таких чувствительных людей тоже назвать сложно. Они воспринимают все очень резко, ярко, даже шуршащие листья или падающие дождевые капли.
Мир у них насыщенный и яркий, вкусы пищи разнообразны и насыщены. Но зачастую такая чувствительность предупреждает о наличии панических, тревожных расстройств, проблем с психикой или о туберкулезной инфекции. Изменения в работе мозга и органов чувств редко бывают простой особенностью.
Шел, шел и уснул…
Люди, страдающие бессонницей и проблемами сна, сейчас могут тяжело вздохнуть, прочитав описание болезни. При нарколепсии людям необходимо спать, они могут внезапно отключиться и мгновенно уснуть посреди совещания, дома, в машине, поезде или даже на улице. Казалось бы, круто, что ты можешь спать в любой обстановке.
Но увы, контролировать приступы засыпания больной не может, и жизнь его превращается в вынужденную изоляцию. Иначе можно отключиться за рулем, посреди перекрестка. Единственное, что могут нарколептики, — контролировать свои сновидения, видеть любые сны, которые они хотят. А теперь о неприятном — подобный симптом нередко указывает на опухоли мозга или возникает после тяжелых травм головы.
Эйфория и безудержное счастье на смертном одре
Ученые еще очень мало знают о смерти и процессе умирания организма. Момент, когда жизненно важные органы тела отключились, они разрушены, повреждены, но мозг еще функционирует, называют терминальной стадией или агонией. Зачастую в этот момент продукты метаболизма действуют на мозг специфически, как наркотики.
Больные перестают ощущать боль, впадая в эйфорию, ощущение безудержного счастья — могут убеждать врачей, что исцелились и готовы свернуть горы. Но зачастую через несколько минут или часов наступает смерть.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологО Здоровье: с медицинского на русский
Благодушие и блаженство
Рассеянный склероз — особая патология, при которой иммунитет в течение многих лет плавно и постепенно разрушает собственную нервную систему, включая головной и спинной мозг. Примерно у 15% людей с этой болезнью возникает очень специфический симптом — они постоянно веселы, в хорошем настроении, на позитиве и совершенно равнодушны к тому, что с ними сделает болезнь.
Подобное эйфоричное, блаженное состояние длится почти до самой смерти. Например, узнав, что ему предстоит стать инвалидом, прикованным к креслу, человек с энтузиазмом кидается выбирать себе самую крутую модель и строить планы, как он на нем будет кататься.
Комплекс «слабоумие и отвага» существует
У части людей возникает гипербулия. Это состояние, при котором человек готов буквально свернуть горы, ничего и никого не боится, решается на безумные поступки. Он чрезмерно активен, пытается добиваться своих целей любыми средствами и методами, порой с риском для жизни.
И все бы хорошо, но такие симптомы — признак серьезных проблем с мозгом — деменции, сосудистого слабоумия, алкогольного поражения или иных серьезных патологий. Кроме того, нередко подобное поведение — признак маниакально-депрессивных психозов.
Веселость и дурашливость
Каждый из нас периодически испытывает смены настроения — это нормально. Но есть люди, которые всегда веселы и беззаботны, они развлекают окружающих, балагурят, рассказывают анекдоты, чудят. Настойчиво привлекают внимание, поскольку страдают морией — патологическим симптомом.
В дословном переводе с латыни «мория» — глупость, безрассудство. Смех окружающих над поведением человека с этой патологией приносит удовольствие сродни оргазму. И все бы хорошо, но подобный симптом — признак тяжелого органического поражения в лобных долях мозга.