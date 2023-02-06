Шутить, не чувствовать холод и еще 6 неожиданных симптомов, которые есть у опасных заболеваний

Нечувствительность к боли, постоянное позитивное настроение, способность спать в любом месте, не мерзнуть — казалось бы, идеальные качества. Но люди, у которых это не образ жизни, а симптомы болезни, так не считают.