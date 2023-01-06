Клуб трех часов ночи: 8 болезней, которые заставляют нас просыпаться ни свет ни заря

Крепкий и здоровый сон начинается в одних сутках, заканчивается в других, при этом вы не должны просыпаться посреди ночи. Утром человек чувствует себя отдохнувшим, свежим, полным сил. К сожалению, все больше и больше людей из разных стран страдают от различных проблем со сном. На первом месте — бессонница, на втором — постоянные пробуждения задолго до будильника.
Конечно, это может быть связано с переживаниями, сменой режима дня (в новогодние каникулы все мы любим поспать подольше). Но если вы стали замечать, что просыпаетесь посреди ночи постоянно, то здесь уже стоит насторожиться.
Чаще всего человек просыпается в одно и то же время. И большинство людей отмечают, что происходит это в 3 часа ночи, пишет британское издание
По словам экспертов, такой симптом может указывать на:
сердечно-сосудистые,
неврологические болезни,
заболевания дыхательных путей.
- Например, когда у человека больное сердце, то это сильно отражается на его сне. Он плохо спит, постоянно просыпается ночью, утром может страдать от усталости, — говорят эксперты Sleep Foundation.
Итак, ночные пробуждения могут предупреждать о следующих заболеваниях:
гипертония,
инфаркт,
астма,
хроническая обструктивная болезнь легких (обструктивный бронхит),
болезнь Паркинсона.
Что касается гипертонии, инсульта или инфаркта, то риск возрастает именно во сне. Постоянные пробуждения могут быть предвестниками этих патологий. Во сне наше кровообращение не так активно, все процессы замедляются, поэтому болезням проще атаковать нас.
Если говорить о патологиях дыхательных путей, то вас должны насторожить сухость во рту и головные боли — обычно эти симптомы появляются сразу после пробуждения. О том, как еще можно заподозрить проблемы с дыхательной системой и когда точно пора к врачу, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Наконец, неврологические расстройства считаются третьей распространенной причиной ночных пробуждений, но их не следует путать с обычными изменениями характера сна по мере старения человека.
- Пациенты с такими заболеваниями, как деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона с большей вероятностью будут страдать от ночных пробуждений и проблем с возвращением ко сну. Обратите внимание на другие тревожные симптомы: замкнутость, подозрительность, проблемы с формулированием мыслей, забывчивость, — поясняет Sleep Foundation.