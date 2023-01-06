Клуб трех часов ночи: 8 болезней, которые заставляют нас просыпаться ни свет ни заря

Что касается гипертонии, инсульта или инфаркта, то риск возрастает именно во сне. Постоянные пробуждения могут быть предвестниками этих патологий. Во сне наше кровообращение не так активно, все процессы замедляются, поэтому болезням проще атаковать нас.

Если говорить о патологиях дыхательных путей, то вас должны насторожить сухость во рту и головные боли — обычно эти симптомы появляются сразу после пробуждения. О том, как еще можно заподозрить проблемы с дыхательной системой и когда точно пора к врачу, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Наконец, неврологические расстройства считаются третьей распространенной причиной ночных пробуждений, но их не следует путать с обычными изменениями характера сна по мере старения человека.

- Пациенты с такими заболеваниями, как деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона с большей вероятностью будут страдать от ночных пробуждений и проблем с возвращением ко сну. Обратите внимание на другие тревожные симптомы: замкнутость, подозрительность, проблемы с формулированием мыслей, забывчивость, — поясняет Sleep Foundation.