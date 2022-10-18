Формула страсти: как любовь меняет работу всего организма

Чувство влюбленности, влечение к партнеру — это не только эмоциональная связь. Это своеобразные сдвиги в биохимических процессах, направленные на формирование поведения, которое поможет создать союз и дать потомство. По мнению исследователей, опубликовавших статью в Psychopharmacology, формирование социальной привязанности к определенному человеку похоже на другие поведенческие зависимости.

Поскольку она вознаграждается определенными стимулами, своеобразными «наградами», в мозге формируются рефлексы. Как результат — он запускает химические цепи реакций, завязанные на гормонах, которые и формируют те ощущения, которые мы называем словами «влюбленность» и «любовь». Это своеобразная ловушка природы, направленная на выживание вида, но почему мы в нее попадаем, «Доктору Питеру» объяснила патофизиолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.