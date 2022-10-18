Формула страсти: как любовь меняет работу всего организма

Чувство влюбленности, влечение к партнеру — это не только эмоциональная связь. Это своеобразные сдвиги в биохимических процессах, направленные на формирование поведения, которое поможет создать союз и дать потомство. По мнению исследователей, опубликовавших статью в Psychopharmacology, формирование социальной привязанности к определенному человеку похоже на другие поведенческие зависимости.
Поскольку она вознаграждается определенными стимулами, своеобразными «наградами», в мозге формируются рефлексы. Как результат — он запускает химические цепи реакций, завязанные на гормонах, которые и формируют те ощущения, которые мы называем словами «влюбленность» и «любовь». Это своеобразная ловушка природы, направленная на выживание вида, но почему мы в нее попадаем, «Доктору Питеру» объяснила патофизиолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Не более 4 минут — и ты влюблен
По данным исследований известного психофизиолога Артура Аруна, разум человека рассуждает и раздумывает примерно от 90 секунд до 4 минут, определяя, влюбимся мы в этого человека или нет. Если мозг посчитает, что это ваш человек, запускается каскад реакций, изменяющих наше поведение в отношении партнера. «Считывается» язык тела, тон голоса и реакции, оцениваются слова и реакции на ваши реплики.
Ваша любовь пройдет три стадии
Исследования в Rutgers University, проводимые с целью изучения «химии» любви, показали, что это процесс стадийный. В каждой фазе доминируют определенные гормоны, которые определяют наше поведение. Выделяют следующую последовательность:
Вожделение или страсть.
Влечение к партнеру.
Глубокая и прочная привязанность.
Особенно заметные процессы в каждой фазе происходят в головном мозге, но закономерно изменяются и реакции тела. Повышается или понижается уровень гормонов, и далеко не только половых, которые помогают активизировать внутренние органы, метаболизм и сподвигнуть нас к определенным действиям.
Окситоцин порождает вожделение
Наряду с половыми гормонами — тестостероном и эстрогеном, которые отвечают за формирование пола и поведение согласно гендеру, страсть и бешеное сексуальное влечение к определенному партнеру провоцируют выброс окситоцина. Гремучая смесь из высокого тестостерона с окситоцином у мужчин или эстрогена у женщин формирует изменения в лимбической системе мозга.
Прежде всего, снижается уровень стресса, возникает резкий прилив сил и энергии, что необходимо, чтобы ухаживания были активными и настойчивыми, а затем хватало сил на спаривание для воспроизведения потомства. И хорошо, если процесс изменения в мозге с выбросом окситоцина будет взаимным — тогда сформируется пара.
Любовь — это смесь из дофамина, серотонина и адреналина
После первой, самой бурной фазы наступает вторая — влечение к партнеру, которое мы, собственно, и называем любовью. Возбуждение, эмоциональный подъем, желание постоянно быть рядом, мысли, концентрирующиеся только на любимом человеке, — все это результат «химии» мозга. Смесь гормонов, часть из которых стрессовые (адреналин), а вторая — гормоны удовольствия (серотонин и дофамин), формируют реакции, радикально меняющие личность, поведение и эмоциональные реакции.
Адреналин учащает сердцебиение и дыхание, во рту пересыхает, щеки краснеют, возникают те самые «бабочки в животе».
Дофамин формирует во «влюбленном» мозге ощущение эйфории, сходное с таковым у кокаиновых наркоманов.
Серотонин поддерживает остроту чувств, поскольку формирует приятные ощущения в теле, снимает стресс, позволяет ощущать прилив сил и позитивные эмоции.
У мужчин и женщин все по-разному
Соотношение этих трех гормонов в мужском и женском организме различно. Так, в женском мозге больше дофамина и серотонина, в то время как в мужском преобладают адреналин и дофамин. Поэтому у мужчин включается программа «мачо» и они всеми силами пытаются завоевать внимание объекта страсти.
Гормональный коктейль изменяет реагирование мозга женщины на окружающее — почти 60% времени мысли влюбленных так или иначе концентрируются на объекте страсти. Перестраивается обмен веществ, стимулируется производство энергии для активности, женщины даже теряют в весе.
Привязанность — переход на новый гормональный уровень
Когда страсти немного поутихнут, пара переходит на новый этап, формирующий прочную связь, которая с точки зрения природы должна стать основой семьи и заботы о детях. Формируют этот «фактор привязанности» гормоны окситоцин и вазопрессин. Они стимулируют приятные ощущения, возникающие во время интимной близости и контактов с партнером, поддерживают привязанность. В последующем окситоцин играет роль в формировании любви к детям.
Помимо своей основной роли в организме — выделения почками избытка жидкости, — вазопрессин при развитии отношений помогает поддерживать привязанность, формирует позитивное отношение в отношении партнера, укрепляет привязанность.
И только когда вся эта химия постепенно или резко возвращается на изначальный уровень, любовь может полностью исчезнуть. Но зачастую остаются уже более сложные и глубокие связи на уровне психики.