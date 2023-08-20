Польза и вред патиссонов: как правильно готовить эти овощи для здоровья

Поджаренные на гриле ломтики патиссона можно добавлять в теплые салаты. С ним хорошо будет сочетаться куриная печень, обжаренное говяжье филе, руккола и помидоры черри. Наконец, патиссон идеально подходит в качестве дополнительного ингредиента в сытном омлете. Это сытное, но при этом диетическое блюдо можно есть не только на завтрак, но и на ужин.