Польза и вред патиссонов: как правильно готовить эти овощи для здоровья

Конец лета и начало осени — это период, когда можно побаловать себя и свою семью сезонными овощами. Выбор их огромен — от картофеля, без которого не обходится практически не одна семья, до более редких вариантов — репы, батата, кольраби и патиссонов. Хотя эти овощи — близкая родня традиционных кабачков, на наших столах они появляются гораздо реже.
В конце августа и сентябре их можно часто встретить на рынках. Стоит ли покупать и употреблять эти овощи и как их правильно приготовить? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Виктория Гончар, диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.
Врач-диетолог, эндокринолог СМ-Клиники
Двоюродный брат тыквы
Он имеет причудливую форму — похож на сплющенную тыкву с ажурными краями. По цвету овощ бывает от бело-зеленого до оранжево-коричневого в зависимости от сорта. Патиссон встречается в продаже реже родственных тыквы и кабачков, хотя и у него есть свои поклонники. Особенно ценятся молодые патиссоны — или совсем маленькие, или среднего размера.
В переспелых овощах мякоть становится грубее, из-за чего они требуют более длительной термической обработки. Молодые плоды предпочтительнее и с точки зрения пользы для здоровья, так как отличаются более насыщенным витаминным составом. Кроме того, в этом продукте много полезной для здоровья растительной клетчатки.
Польза патиссонов
Главным козырем патиссонов является их очень низкая калорийность. В 100 г продукта содержится всего 18 ккал — чуть больше, чем в огурцах. При этом блюда из патиссонов достаточно сытные за счет высокого содержания клетчатки. Пищевые волокна хорошо насыщают, способствуют нормализации пищеварения и благотворно влияют на состояние кишечника.
В частности, добавить патиссоны в ежедневный рацион стоит при частых запорах. Овощ полезен и в целом для нормализации обмена веществ. Он стимулирует расщепление белков и жиров, ускоряя тем самым пищеварительные процессы.
Много витаминов
В состав плодов входят витамины группы B, витамины A и E, а также довольно большое количество витамина C. Порции из 200–250 граммов патиссона будет достаточно для закрытия половины суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте.
В минеральном составе овоща стоит выделить магний, марганец, калий, медь и фосфор. Сочетание этих веществ способствует общему оздоровлению организма, нормализации кроветворения, улучшению функций нервной и иммунной системы. Так, калий стимулирует вывод лишней жидкости из организма и снижает артериальное давление. Магний в сочетании с витаминами группы B помогает бороться со стрессами и улучшает мозговую деятельность. Марганец содействует выработке белков и усвоению железа.
Для зрения и крови
Патиссоны желтого или оранжевого цвета содержат натуральный пигмент лютеин. Это вещество считается мощным антиоксидантом, улучшает состав крови и защищает сосуды от холестериновых отложений. Лютеин особенно важен для профилактики болезней зрения. Он оберегает сетчатку глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, способствует улучшению остроты зрения в темное время суток, замедляет развитие глаукомы и катаракты.
Вред патиссонов — кому его нельзя
Патиссон имеет не слишком много противопоказаний, но все-таки они у него есть. Овощ не стоит есть при обострениях хронических болезней желудочно-кишечного тракта, повышенном газообразовании и склонности к диарее. Ограничить его количество в рационе следует и людям с гипотонией — хроническим пониженным давлением.
Как правильно приготовить, чтоб сохранить пользу
В отличие от тыквы и кабачка, патиссон не рекомендуется есть в сыром виде. Зато он отлично подходит для варки, тушения и запекания. Самый простой вариант — потушить овощ с добавлением нежирной сметаны. На гарнир к такому блюду лучше всего подойдут греча, рис или булгур.
Патиссон можно использовать и как заправку к макаронам из твердых сортов пшеницы. В этом случае его обжаривают с луком и чесноком в небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла, а затем около 15 минут тушат с рублеными томатами и пряными травами: базиликом, орегано или розмарином. Получается низкокалорийный вариант настоящей итальянской пасты.
Поджаренные на гриле ломтики патиссона можно добавлять в теплые салаты. С ним хорошо будет сочетаться куриная печень, обжаренное говяжье филе, руккола и помидоры черри. Наконец, патиссон идеально подходит в качестве дополнительного ингредиента в сытном омлете. Это сытное, но при этом диетическое блюдо можно есть не только на завтрак, но и на ужин.