Виновата генетика: почему некоторые люди терпеть не могут брокколи

Брокколи можно найти практически в каждом продуктовом магазине — капуста продается как в свежем, так и в замороженном виде. Она давно приобрела репутацию полезного, но не очень-то вкусного продукта. С брокколи делают салаты, добавляют ее в супы, гарниры, мясные блюда или же едят просто так.
Мамы пытаются приучить малышей к полезной капусте еще на первом году жизни. Но большинство детей кривятся и выплевывают пюре.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
У брокколи довольно специфический вкус, некоторым людям капуста кажется горькой и противной. Другие же удивленно пожимают плечами, заверяя, что продукт вполне нейтральный и даже приятный.
Оказывается, все дело… в генах! Нелюбовь к брокколи можно унаследовать генетически.
«Каждый человек наследует две копии гена TAS2R38, ответственного за восприятие горького вкуса глюкозинолатов — веществ, содержащихся во многих крестоцветных, таких как брокколи, белокочанная капуста, редька. Люди, имеющие две копии варианта, называемого AVI, нечувствительны к горькому вкусу», — говорит Оксана Драпкина.
Если же ребенок рождается с одной копией этого гена или у него есть копия другого генетического варианта — PAV, то для него брокколи будет вполне сносной, ощущается лишь умеренна горечь.
Для людей с двумя копиями PAV крестоцветные будут очень горькими. Однако люди с такими копиями встречаются редко, говорит Оксана Драпкина.
Чем полезна брокколи
В этом продукте много микроэлементов. Особенно богата капуста витаминами С и К: в 100 граммах можно найти практически суточную норму.
Немало в брокколи витаминов группы В и бета-каротина — предшественника витамина А.
Дефицит магния, калия, марганца, селена и фосфора тоже под силу закрыть этой не всеми любимой капустой.
В брокколи много белка, который из-за состава приравнивают к животному белку.
«Брокколи богата неперевариваемой клетчаткой, важной для нормального функционирования кишечника и поддержания правильного состава микробиоты», — говорит Оксана Драпкина.
Еще один плюс этого продукта — вещества сульфорафана, которые снижают риск развития рака. Содержит капуста и лютеин с зеаксантином, необходимые для здоровья глаз. Брокколи полезно включать в рацион беременным, потому что в ней много фолатов - это вещества, необходимые для правильного развития плода, также они предотвращают пороки нервной трубки у ребенка.
Однако при термической обработке многие полезные вещества разрушаются, поэтому брокколи лучше есть сырой, в крайнем случае — приготовленной на пару или в духовке. Не варите брокколи в большом количестве воды и не жарьте, потому что продукт теряет все свои полезные свойства.
Кому нельзя есть брокколи:
людям, у которых есть аллергия на эту капусту;
тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, гастрит с повышенной кислотностью и гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы);
людям, принимающим антикоагулянт варфарин. Перед употреблением брокколи стоит проконсультироваться с врачом, так как содержащийся в ней витамин К может ослабить действие препарата.
Важно: овощ надо тщательно пережевывать, чтобы избежать газообразования и вздутия живота.
Как приучить ребенка к брокколи
Психологи провели эксперимент, показывая детям ролики, на которых взрослые ели сырую брокколи. Кто-то делал это с довольным выражением лица, кто-то без эмоций, а тематика третьего ролика вообще никак не была связана с едой.
Оказалось, что те дети, которые видели довольных жующих взрослых, не просто чаще пробовали этот овощ, но и съедали его в два раза больше.
«Если ребенок совсем маленький, то можно смешивать пюре из брокколи с пюре из других овощей, постепенно увеличивая пропорции. Тех, кто постарше, уже нужно стимулировать своим примером», — говорит врач.
Вкусный и простой рецепт с брокколи от врача
Разделите одну небольшую сырую брокколи на мелкие соцветия, удалив жесткие части «ножек».
Затем два яблока порежьте кубиками.
Два болгарских перца — квадратиками.
Смешайте столовую ложку горчицы со столовой ложкой оливкового масла и половиной стакана апельсинового сока.
После заправьте смесью овощи и тщательно перемешайте.
Все, вкусный и полезный салат готов!