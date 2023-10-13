Виновата генетика: почему некоторые люди терпеть не могут брокколи

Брокколи можно найти практически в каждом продуктовом магазине — капуста продается как в свежем, так и в замороженном виде. Она давно приобрела репутацию полезного, но не очень-то вкусного продукта. С брокколи делают салаты, добавляют ее в супы, гарниры, мясные блюда или же едят просто так.