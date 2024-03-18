Доцент Созыкин назвал единственную причину есть лапшу быстрого приготовления

О том, чем может обернуться для здоровья увлечение лапшой быстрого приготовления, рассказывала ранее и врач-диетолог Галина Ильенко. Специалист тоже считает ее едой форс-мажора : она не несет в себе ничего, кроме достаточной сытости. Причем некоторые ингредиенты такой лапши могут даже показаться полезными — например, порошок соевого соуса или порошок ламинарии. Однако об относительной пользе, по словам врача, можно было бы говорить, если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи.