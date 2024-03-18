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Доцент Созыкин назвал единственную причину есть лапшу быстрого приготовления

Популярную лапшу из пакетиков нельзя назвать полезной едой, хотя для большинства любителей этого блюда это не столь весомый аргумент. Однако в некоторых случаях даже она может помочь.

18 марта 20246
доширак польза вред
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iStockphoto

Как рассказал Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, жители Японии называли лапшу быстрого приготовления одним из самых великих изобретений XX века. Несмотря на это, часто есть такой продукт — небезопасно для здоровья.

Александр Созыкин

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Повышает аппетит и провоцирует отеки

Как пояснил специалист, основной ингредиент такой лапши из пакетиков — пшеничная мука, перенасыщенная углеводами и, наоборот, бедная на витамины и минералы. Кроме того, в составе этого продукта можно обнаружить целый набор добавок, за которые организм вряд ли скажет спасибо: усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы и так далее. А еще много соли.

Вот лишь четыре возможных последствия увлечения лапшой быстрого приготовления, о которых напомнил Александр Созыкин:

  • специи, регуляторы кислотности могут спровоцировать гастрит или его обострение;

  • избыток соли способен привести к повышению артериального давления и отекам;

  • усилители вкуса пробуждают еще больший аппетит и тягу к калорийным продуктам, что чревато развитием ожирения.

Единственный плюс

По словам специалиста, для детей такой продукт однозначно не подойдет. А для взрослых может пригодиться, но только в особых случаях, когда нет возможности самим приготовить или нормально поесть.

«Фастфуд следует разово употреблять лишь в случаях, когда полноценное питание невозможно: недолгие автопутешествия, авиаперелеты, поездки на поезде, походы на природу, авральная работа, короткая поездка на дачу», — заключил Александр Созыкин.

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О том, чем может обернуться для здоровья увлечение лапшой быстрого приготовления, рассказывала ранее и врач-диетолог Галина Ильенко. Специалист тоже считает ее едой форс-мажора: она не несет в себе ничего, кроме достаточной сытости. Причем некоторые ингредиенты такой лапши могут даже показаться полезными — например, порошок соевого соуса или порошок ламинарии. Однако об относительной пользе, по словам врача, можно было бы говорить, если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи.

Автор текста:Анастасия Романова
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