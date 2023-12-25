Вопрос врачу: «У меня на холоде кожа сильно чешется. Что делать?»

При выходе на мороз кожа у меня буквально покрывается волдырями, сильно чешется. Я знаю, что это аллергия на холод. Почему она возникает, как можно предотвратить осложнение и как лечить ее?
Мария, 25 лет
Причины холодовой аллергии
«Далеко не все ученые и практические специалисты в области аллергологии признают подобные реакции истинной аллергией. Ведь пускового фактора — аллергена — как такового нет. Реакции на низкие температуры со стороны организма очень вариабельны, поэтому в отношении данного вида аллергии до сих пор идут споры», — говорит врач Александра Филева.
Причины, по которым у человека возникает аллергия на холод, пока до конца не изучены, однако известны предрасполагающие факторы. Среди них:
наследственность;
аллергические заболевания (бронхиальная астма, крапивница);
нарушения в работе сосудистой системы (плохая микроциркуляция крови в ладонях и ступнях);
хронические болезни легких, желудка, кишечника, щитовидной железы.
Кроме того, риск холодовой аллергии выше у людей, работающих на открытом воздухе и часто контактирующих с холодными предметами.
Симптомы: от насморка до зудящей сыпи
Характерные признаки аллергии на холод — зудящие высыпания на открытых участках кожи в виде покраснений, волдырей, папул (бугорков), ринит (насморк), конъюнктивит.
«Причем такие реакции могут появиться не только после прогулки на морозе, но и после купания в холодной воде, прохладного душа и даже умывания ледяной водой. Также известны случаи холодовой аллергии, возникшей после употребления мороженого, лимонадов со льдом и других охлажденных напитков», — рассказывает Александра Филёва.
В холодное время года реакции бывают часто, особенно на морозе, при контакте со льдом и снегом. Но возможны подобные проявления и в другие периоды.
Нужна помощь врача
Холодовая аллергия умеет маскироваться под контактный дерматит, ОРВИ или обычную простуду. Поставить точный диагноз может только врач.
«Подтвердить аллергию на холод позволяет Дункан-тест. Во время исследования врач приложит к запястью или предплечью пациента небольшой кубик льда, завернутый в пакет (это нужно для того, чтобы исключить аквагенную крапивницу). Кубик нужно подержать на коже в течение 3–5 минут, затем убрать его и понаблюдать за реакцией», — объясняет дерматолог.
Тест считается отрицательным, если у пациента лишь слегка покраснела кожа. Но если у него возникла сыпь в виде волдырей, зуд и жжение, то результат Дункан-теста считается положительным.
«Приблизительно у 20% людей Дункан-тест показывает ложноотрицательный результат. Это объясняется тем, что аллергия на холод у таких пациентов развивается только при замерзании всего тела», — отмечает врач.
Нужны анализы
Обнаружить аллергию на холод помогают лабораторные исследования — анализы на общий иммуноглобулин класса E, криоглобулины (аномальные антитела, которые вырабатываются в ответ на воздействие холода), криофибриногены (аномальные белки, синтезируемые в плазме крови). Если уровень всех этих показателей высокий, вероятнее всего, речь идет о холодовой аллергии.
Чтобы избежать обострений аллергии на холод, следует одеваться по сезону, осенью и зимой обязательно носить перчатки и шапку, перед выходом на улицу наносить колд-кремы. Также полезно ограничить употребление продуктов, повышающих уровень гистамина — вещества, участвующего в развитии аллергических реакций. К ним относятся кофе, шоколад, цитрусовые, специи, а также блюда с большим количеством специй, консервантов и красителей.
Поможет закаливание
В некоторых случаях пациентам рекомендуют дозированное закаливание. Начать можно с обливания стоп, кистей, затем постепенно дойти до обливания всего тела. Стартовая температура — 36 °С. Понижать ее нужно медленно, примерно на 1–2 градуса каждые 5 дней.
«Если на каком-то этапе закаливания вновь появились симптомы аллергии на холод, температуру воды нужно повысить на 5° С, а затем снова снижать ее, только в более медленном темпе — на 1° С каждые 7 дней», — резюмирует врач.
Как устранить аллергию
Также при аллергии на холод врач может назначить лекарственные препараты, которые помогут справиться с высыпаниями и устранить зуд кожи. Обычно это кремы, содержащие антигистаминные вещества. Ускорить заживление ранок и ссадин на коже помогут кремы, содержащие пантенол. Они хорошо смягчают кожу и снимают воспаление.
«Безусловно, очень важно придерживаться здорового образа жизни и укреплять иммунитет — полноценно и разнообразно питаться, соблюдать питьевой режим, обязательно включить в ежедневную активность физические нагрузки, высыпаться, побольше гулять и дышать свежим воздухом», — говорит врач.