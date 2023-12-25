Вопрос врачу: «У меня на холоде кожа сильно чешется. Что делать?»

«Подтвердить аллергию на холод позволяет Дункан-тест. Во время исследования врач приложит к запястью или предплечью пациента небольшой кубик льда, завернутый в пакет (это нужно для того, чтобы исключить аквагенную крапивницу). Кубик нужно подержать на коже в течение 3–5 минут, затем убрать его и понаблюдать за реакцией», — объясняет дерматолог.