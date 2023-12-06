«Россия посинела от холода»: Гидрометцентр показал карту погоды на декабрь

Минувшая осень была одной из самых теплых, а такого сентября метеорологи и вовсе не припомнят. В некоторых регионах он по температуре ничем не отличался от августа — просто четвертый месяц лета.
Ноябрь также оказался аномально теплым, но лишь в первые две недели. А потом пришла зима, и, судя по прогнозам, сбавлять темпов она не собирается.
Научный руководитель Гидрометцентра России
Прогноз погоды
«До конца недели температура будет на 7-14 градусов ниже нормы. И это при том, что отклонение уже в 7 градусов — опасное явление в зимний период», — сообщил 6 декабря на пресс-конференции в ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Петербурге и Ленинградской области — -18-25 градусов. В Архангельской области, Коми — -34 градуса, а на востоке Коми — до -37. В Центральном федеральном округе повсеместно, исключая лишь самый юг, температура на 7-14 градусов ниже нормы, а на северо-востоке округа — на 16-18 градусов ниже нормы.
«Настолько холодная погода в это время обычно в Нарьян-Маре, в Салехарде, но не в Москве», — признает Вильфанд.
Температура в ЦФО до конца недели — -16-23 градуса, а в Костромской, Ярославской, Тверской областях — до -29.
Аналогичная ситуация в Поволжье — температура на 14-21 градус ниже нормы, а в Пермском крае, Кировской, Нижегородской областях — на 23 градуса ниже нормы. А это значит, что в этих северных регионах понижение до 28-36 градусов мороза.
На севере Урала температура будет понижаться до -37-44 градусов, на юге — до -30-38 градусов, а в Свердловской области — до -40.
В Сибири повсеместно на севере на 7-16 градусов ниже нормы. Это означает, что температура опустится до -39-46 градусов. На юге Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский, Красноярский край, Хакасия) температура на 13-20 градусов ниже нормы. Столбик термометра опустится до -34-41 градусов.
В Якутии температура будет достигать -56 градусов, на Чукотке, в Магаданской области — до -50.
Эксперт подчеркнул, что речь идет о продолжительном периоде этой аномально холодной погоды. Поэтому в понедельник-вторник 11-12 декабря резкого потепления ожидать не стоит.
Синоптики закрашивают синим цветом территории на карте, где отрицательная температура ниже многолетних значений. Чем гуще цвет, тем больше аномалия. И сейчас почти вся страна посинела от холода.
«Особую тревогу вызывает самый юг Сибири, — говорит эксперт. — Связано это с тем, что в странах Центральной Азии — в Туркменистане, Узбекистане — сейчас очень высокая температура (+16-18 градусов). И этот воздух южными потоками через Северный Казахстан достигнет южных регионов Западной Сибири, где в ближайшие дни будет понижение температуры на 25-30 градусов. Столкнутся две температурные массы с разным температурным режимом, и это приведет к дождю, мокрому снегу, метели, усилению ветра и сильнейшей гололедице. В Омске, Томске, Новосибирске, Кемеровской области, Алтайском крае уже выпущены штормовые предупреждения».
Какой будет зима 2023/24
«Нынешняя зима прогнозируется очень неоднородной. Количество дней с температурой ниже -15 градусов (а это морозная погода для зимы) будет встречаться чаще, чем обычно. Но и количество оттепелей тоже будет чаще нормы», — говорит эксперт.
Колебания очень большие, поэтому нормальной климатической погоды этой зимой ждать не приходится. И это скажется на самочувствии.
По словам Романа Вильфанда, перепады давления отражаются на здоровье не так сильно, как колебания температуры.
«Смена температуры, когда за сутки она может понизиться на 10-15 градусов, смена ветрового режима, влажность влияют на человека. Медики это подтверждают», — говорит эксперт.
Будет ли снег в новогоднюю ночь
«Сейчас высота снега рекордно высокая — 37 сантиметров. И можно уверенно говорить, что она будет рекордной до 12 декабря, — говорит Вильфанд. — Но и дальше сугробы не растают. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы в течение восьми дней температура воздуха была +10 градусов. Да, потепления будут. Но говоря о новогодней ночи, можно уверенно сказать, что она будет со снегом. Ну а более конкретные прогнозы на новогодние праздники вам уже только шаманы скажут — синоптики дают прогнозы на 6-7 дней вперед».