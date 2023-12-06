«Россия посинела от холода»: Гидрометцентр показал карту погоды на декабрь

«Сейчас высота снега рекордно высокая — 37 сантиметров. И можно уверенно говорить, что она будет рекордной до 12 декабря, — говорит Вильфанд. — Но и дальше сугробы не растают. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы в течение восьми дней температура воздуха была +10 градусов. Да, потепления будут. Но говоря о новогодней ночи, можно уверенно сказать, что она будет со снегом. Ну а более конкретные прогнозы на новогодние праздники вам уже только шаманы скажут — синоптики дают прогнозы на 6-7 дней вперед».