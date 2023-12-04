Немедленно звоните коммунальщикам: холодные батареи могут стать причиной инсульта

В Британии сейчас, как и во многих других европейских странах, люди стараются лишний раз не включать батареи, чтобы не оплачивать астрономические счета за электричество. В нашей стране жители большинства домов влиять на цифры в квитанциях не могут: счетчики и регуляторы тепла, как правило, ставят в новостройках. Впрочем, и жители старого фонда могут ощутить всю «прелесть» холодных батарей, когда случается авария на тепловых сетях.