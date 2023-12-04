Немедленно звоните коммунальщикам: холодные батареи могут стать причиной инсульта

В Британии сейчас, как и во многих других европейских странах, люди стараются лишний раз не включать батареи, чтобы не оплачивать астрономические счета за электричество. В нашей стране жители большинства домов влиять на цифры в квитанциях не могут: счетчики и регуляторы тепла, как правило, ставят в новостройках. Впрочем, и жители старого фонда могут ощутить всю «прелесть» холодных батарей, когда случается авария на тепловых сетях.
И вот как может сказаться на здоровье жизнь в неотапливаемой квартире.
Повышенное давление
В ответ на низкие температуры кровеносные сосуды сужаются. Это состояние известно как «вазоконстрикция». В результате сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по телу. Увеличиваются частота сердечных сокращений и кровяное давление.
«Нормальная реакция организма, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это дополнительная нагрузка», — предупреждает фармацевт Аббас Канани в издании
Сердечный приступ или инсульт
С возрастом люди, как правило, мерзнут больше. Отчасти потому, что снижается обмен веществ, а сосуды уже не такие эластичные. Кровоснабжение замедляется, и теплу уже сложнее добраться до наших конечностей. Поэтому у пожилых людей такие холодные руки и ноги.
«На холоде наша кровь становится более густой. Это может вызвать образование тромбов и привести к сердечному приступу или инсульту. Поэтому, если у вас больное сердце, мерзнуть особенно опасно», — говорит эксперт.
Переохлаждение
При низких температурах организм начинает терять тепло быстрее, чем он его вырабатывает. Это может привести к переохлаждению или к аномально низкой температуре тела. Последнее сильно влияет на мозг: человек не в состоянии ясно мыслить или нормально двигаться. При этом он не осознает причину недомогания.
Обострение астмы
У людей, страдающих астмой, низкие температуры могут усилить симптомы.
«Холодный воздух — сухой, а это раздражает дыхательные пути. Кроме того, начинает вырабатываться больше слизи, и это также усугубляет состояние», — говорит фармацевт.
Ослабленный иммунитет
Низкие температуры ослабляют иммунную систему организма. Так что совет бабушек «Оденься потеплее или простынешь» вполне обоснован.
Ученые Йельского университета (США) заявили, что низкая температура замедляет реакцию иммунитета, позволяя вирусу размножаться быстрее. И чем холоднее, тем хуже ответ иммунитета.
Проблемы с психикой
А вот еще одно
Почему это происходит, ученые объяснить пока не смогли. Возможно, причина в серотонине, который вырабатывается под воздействием именно теплой температуры.
Болезни суставов
«Переохлаждение вызывает рефлекторный мышечный спазм. Снижается микроциркуляция, и питание сустава ухудшается, что может спровоцировать его раннее разрушение», — объясняет ортопед Сергей Лисов.
Какая температура должна быть в квартире
В холодное время года температура в помещении должна быть +18-24 градуса, летом — 20-28 тепла. Такие цифры приводит Роспотребнадзор.
Врач-терапевт Елена Черненко говорит, что в спальне нужно поддерживать более прохладную температуру, чем в других комнатах. Оптимально — 19-20 градусов.