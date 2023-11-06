Врач Зубова объяснила, когда из-за переохлаждения может развиться пневмония

Периодически проветривать помещение — это важно для выздоровления и снижения концентрации в воздухе вирусов и бактерий, которые передаются воздушно-капельным путем и вызывают заболевание. Если человек болеет респираторным заболеванием, он выделяет патогены в воздух через кашель, чиханье и даже при дыхании. Болеющего при проветривании лучше вывести из комнаты или укрыть, чтобы предупредить переохлаждение.