Врач Зубова объяснила, когда из-за переохлаждения может развиться пневмония

Холодное время года считается сезоном простудных заболеваний. Действительно, ежегодные климатические изменения и снижение температуры воздуха осенью — предрасполагающий фактор. Он может сделать организм уязвимым перед респираторными заболеваниями, от незначительного насморка до тяжелого воспаления легких — пневмонии.
Это опасное заболевание может протекать с осложнениями и сильно навредить здоровью как взрослого, так и ребенка. О том, как уберечься от воспаления легких и что делать, если болезнь уже началась, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
Врач лаборатории «Гемотест»
Пневмония — это серьезно
Пневмония, которую часто называют воспалением легких, — заболевание инфекционной природы. То есть она развивается только при условии заражения человека болезнетворными микроорганизмами, с которыми иммунная система не смогла справиться сразу.
«Чаще всего пневмонию провоцируют бактериальные инфекции, немного реже — вирусные. На слуху, например, вирусы гриппа и коронавирусы. Также причиной пневмонии могут быть риносинцитиальный вирус, метапневмовирус и другие возбудители», — объяснила врач.
Переохлаждение — не причина
Переохлаждение само по себе не может стать причиной острого респираторного заболевания, в том числе и пневмонии.
«Но это очень серьезный фактор, который снижает иммунную защиту и таким образом облегчает проникновение вирусов и бактерий в дыхательные пути и легкие, — объясняет врач. — При ОРЗ в органы дыхания попадают болезнетворные микроорганизмы, и их внедрение в слизистую оболочку вызывает воспалительную реакцию, а затем и болезнь».
На холоде кровеносные сосуды слизистых оболочек сужаются, а кровообращение в охлажденных тканях становится менее интенсивным.
«Но именно кровь содержит иммунные клетки, которые служат первой линией защиты от патогенов и отвечают за реакцию на них. Соответственно, переохлаждение делает иммунную систему уязвимее. И первыми страдают дыхательные пути, через которые постоянно проходит поток холодного воздуха», — рассказала эксперт.
Перегрев тоже опасен
Многие родители кутают своих детей так, что они потеют под одеждой. Но это очень вредно: в сырой одежде тело охлаждается намного быстрее. Так что перегрев тоже опасен, предупреждает врач.
«Дома тоже очень важно поддерживать комфортную температуру, не перегревать ребенка и не париться в жаре и духоте самим. Так, согласно санитарным нормам, на которые ориентируются дошкольные образовательные организации, оптимальная температура в помещении — это 21–24 градуса», — говорит Нина Зубова.
Свежий воздух — основа профилактики
«Комнаты нужно регулярно проветривать: свежий воздух позволяет поддерживать дома нормальную влажность, что важно для слизистых оболочек. Кроме того, болезнетворные микроорганизмы хорошо размножаются там, где тепло, сыро и нет активной циркуляции воздуха. Не нужно давать им такую возможность», — пояснила специалист.
При проветривании помещений лучше не находиться на сквозняке, а покинуть комнату — так риск заболеть будет ниже.
Исключить другие факторы, которые могут спровоцировать пневмонию, может быть сложнее. Например, дети и взрослые часто заражаются от болеющих людей в крупных коллективах. То есть на работе, в школе и детских садах, где люди находятся в одном помещении и тесно контактируют друг с другом.
Три правила, если заболел
Периодически проветривать помещение — это важно для выздоровления и снижения концентрации в воздухе вирусов и бактерий, которые передаются воздушно-капельным путем и вызывают заболевание. Если человек болеет респираторным заболеванием, он выделяет патогены в воздух через кашель, чиханье и даже при дыхании. Болеющего при проветривании лучше вывести из комнаты или укрыть, чтобы предупредить переохлаждение.
Нужно пить больше жидкости — воды, соков, морсов. Жидкость хорошо выводит токсины. Это вредные продукты жизнедеятельности патогенов, которые вызывают распространенные симптомы интоксикации: головную боль, боль в мышцах, слабость и общее недомогание.
Не рекомендуется сбивать температуру, если она не превышает 38 °C. Именно при такой температуре организм наиболее эффективно справляется с инфекциями. Исключением могут стать только индивидуальные показания (например, судороги) или рекомендации лечащего врача, заключила эксперт.