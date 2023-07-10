В жару особенно хочется охладиться — выпить чего-нибудь холодненького, посидеть на сквозняке после возвращения с душной улицы, принять ледяной душ. Здоровому человеку глоток холодного лимонада или порция мороженого не навредят, но при проблемах с иммунной защитой могут стать причиной переохлаждения. Резкая смена температуры снижает местный иммунитет на уровне органов дыхания , из-за чего возрастают риски проникновения в организм вирусов и бактерий. Особенно это касается людей с хроническими ЛОР-заболеваниями и всех, кто часто страдает насморками или ангинами.