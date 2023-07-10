Заболеть летом бывает даже проще чем зимой или осенью. За что вирусы и микробы так любят летнюю жару, и как обезопасить себя от болезни, «Доктору Питеру» рассказала эксперт — Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Петербурге.
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Откуда берутся «летние» пневмонии
Воспалительный процесс, при котором поражается определенная область, доля или даже одно легкое — возможен в любое время года. Пневмонии могут возникать из-за попадания возбудителей инфекций — вирусов или бактерий. В редких случаях воспаление возможно из-за неинфекционных факторов, например, аллергенов.
Вопреки популярному заблуждению, при высоких температурах воздуха погибают далеко не все болезнетворные микроорганизмы. Напротив, некоторые респираторные вирусы активизируются именно на фоне жары. Среди них — энтеровирусы и некоторые разновидности вирусов парагриппа.
Опасность представляют и кондиционеры, которые многие активно используют в жару. Причем не только с точки зрения переохлаждения. Конденсат, который сначала копится в кондиционере, а потом нагревается — благодатная почва для размножения болезнетворных бактерий, способных вызывать пневмонию.
Сниженный иммунитет после межсезонья
Летом респираторные инфекции чаще всего подхватывают те люди, которые уже перенесли вирусные заболевания в период межсезонья. Их иммунитет не успевает прийти в норму, из-за чего организм оказывается более уязвимым к повторному заражению.
Резкие перепады температур
В жару особенно хочется охладиться — выпить чего-нибудь холодненького, посидеть на сквозняке после возвращения с душной улицы, принять ледяной душ. Здоровому человеку глоток холодного лимонада или порция мороженого не навредят, но при проблемах с иммунной защитой могут стать причиной переохлаждения. Резкая смена температуры снижает местный иммунитет на уровне органов дыхания, из-за чего возрастают риски проникновения в организм вирусов и бактерий. Особенно это касается людей с хроническими ЛОР-заболеваниями и всех, кто часто страдает насморками или ангинами.
Опасности в отпуске
Обернуться пневмонией может и долгожданный отпуск на море. Слишком резкая смена климата или часовых поясов ослабляет защитные силы организма. При этом в южных странах и регионах могут быть распространены свои патогенные микроорганизмы — не всегда знакомые человеку. Контакт с ними способен вызвать непредсказуемую реакцию организма. Заразиться можно и во время длительных перелетов в самолетах или поездок на поездах.
Нельзя забывать и о хронической герпесвирусной инфекции, которая обостряется как раз на фоне перепадов температуры. Нередко именно в отпуске на море появляется простуда на губах, хотя, казалось бы, ничего не предвещало беды. Об этом стоит позаботиться заранее и провести курс противовирусного лечения перед отпуском.
Не меньшую опасность представляет и возвращение в привычные климатические условия, особенно если дома идут дожди и прохладно. Организму приходится резко перестраиваться «обратно», что тоже снижает иммунитет.
Трудности в лечении
Летом респираторные инфекции переносить сложнее, чем зимой. Жара нарушает естественную терморегуляцию человека, из-за чего организму труднее бороться с высокой температурой тела. В итоге рядовое ОРВИ может протекать тяжелее и с более высокими рисками пневмонии и других осложнений.
Как не разболеться летом?
Не забывайте о правилах личной гигиены — тщательно мойте фрукты и овощи, и не забывайте регулярно мыть руки. Особенно, если вам предстоит длительная поездка. В жаркую погоду с учетом активности вирусов шансы заразиться в вагоне поезда или аэропорту резко возрастают.
Поддерживайте комфортную температуру в помещении — оптимально на уровне +21…+22 градусов. Если окна выходят на солнечную сторону, а дом быстро прогревается, старайтесь использовать плотные шторы, а окна открывайте только вечером, когда на улице холодает. Это поможет сохранить комфортный микроклимат и не допустить размножения в помещении вирусов и бактерий.
Не увлекайтесь холодными напитками и мороженым — особенно при предрасположенности к ЛОР-заболеваниям
Выбирайте вентиляторы, а не кондиционеры — это позволит избежать резких перепадов температур.
Позаботьтесь об иммунитете заранее — укреплять иммунную защиту необходимо в течение всего года. Для этого важно, как минимум, следить за питанием, регулярно заниматься спортом и чаще гулять на свежем воздухе.