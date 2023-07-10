Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Даже чаще, чем зимой: откуда берется летняя пневмония, — рассказала иммунолог

Многие уверены, что летом простуд практически не бывает, а о таких серьезных патологиях как пневмония и думать не стоит. Но в реальности дела обстоят иначе.

10 июля 20231
Чем лечить пневмонию летом
Источник:
iStockphoto

Заболеть летом бывает даже проще чем зимой или осенью. За что вирусы и микробы так любят летнюю жару, и как обезопасить себя от болезни, «Доктору Питеру» рассказала эксперт — Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Петербурге.

Елена Питиримова
пульмонология, иммунология, аллергология

пульмонолог, аллерголог-иммунолог

Откуда берутся «летние» пневмонии

Воспалительный процесс, при котором поражается определенная область, доля или даже одно легкое — возможен в любое время года. Пневмонии могут возникать из-за попадания возбудителей инфекций — вирусов или бактерий. В редких случаях воспаление возможно из-за неинфекционных факторов, например, аллергенов.

Вопреки популярному заблуждению, при высоких температурах воздуха погибают далеко не все болезнетворные микроорганизмы. Напротив, некоторые респираторные вирусы активизируются именно на фоне жары. Среди них — энтеровирусы и некоторые разновидности вирусов парагриппа.

Опасность представляют и кондиционеры, которые многие активно используют в жару. Причем не только с точки зрения переохлаждения. Конденсат, который сначала копится в кондиционере, а потом нагревается — благодатная почва для размножения болезнетворных бактерий, способных вызывать пневмонию.

Читайте также

Сниженный иммунитет после межсезонья

Летом респираторные инфекции чаще всего подхватывают те люди, которые уже перенесли вирусные заболевания в период межсезонья. Их иммунитет не успевает прийти в норму, из-за чего организм оказывается более уязвимым к повторному заражению.

Резкие перепады температур

В жару особенно хочется охладиться — выпить чего-нибудь холодненького, посидеть на сквозняке после возвращения с душной улицы, принять ледяной душ. Здоровому человеку глоток холодного лимонада или порция мороженого не навредят, но при проблемах с иммунной защитой могут стать причиной переохлаждения. Резкая смена температуры снижает местный иммунитет на уровне органов дыхания, из-за чего возрастают риски проникновения в организм вирусов и бактерий. Особенно это касается людей с хроническими ЛОР-заболеваниями и всех, кто часто страдает насморками или ангинами.

Читайте также

Опасности в отпуске

Обернуться пневмонией может и долгожданный отпуск на море. Слишком резкая смена климата или часовых поясов ослабляет защитные силы организма. При этом в южных странах и регионах могут быть распространены свои патогенные микроорганизмы — не всегда знакомые человеку. Контакт с ними способен вызвать непредсказуемую реакцию организма. Заразиться можно и во время длительных перелетов в самолетах или поездок на поездах.

Нельзя забывать и о хронической герпесвирусной инфекции, которая обостряется как раз на фоне перепадов температуры. Нередко именно в отпуске на море появляется простуда на губах, хотя, казалось бы, ничего не предвещало беды. Об этом стоит позаботиться заранее и провести курс противовирусного лечения перед отпуском.

Не меньшую опасность представляет и возвращение в привычные климатические условия, особенно если дома идут дожди и прохладно. Организму приходится резко перестраиваться «обратно», что тоже снижает иммунитет.

Трудности в лечении

Летом респираторные инфекции переносить сложнее, чем зимой. Жара нарушает естественную терморегуляцию человека, из-за чего организму труднее бороться с высокой температурой тела. В итоге рядовое ОРВИ может протекать тяжелее и с более высокими рисками пневмонии и других осложнений.

Как не разболеться летом?

  1. Не забывайте о правилах личной гигиены — тщательно мойте фрукты и овощи, и не забывайте регулярно мыть руки. Особенно, если вам предстоит длительная поездка. В жаркую погоду с учетом активности вирусов шансы заразиться в вагоне поезда или аэропорту резко возрастают.

  2. Поддерживайте комфортную температуру в помещении — оптимально на уровне +21…+22 градусов. Если окна выходят на солнечную сторону, а дом быстро прогревается, старайтесь использовать плотные шторы, а окна открывайте только вечером, когда на улице холодает. Это поможет сохранить комфортный микроклимат и не допустить размножения в помещении вирусов и бактерий.

  3. Не увлекайтесь холодными напитками и мороженым — особенно при предрасположенности к ЛОР-заболеваниям

  4. Выбирайте вентиляторы, а не кондиционеры — это позволит избежать резких перепадов температур.

  5. Позаботьтесь об иммунитете заранее — укреплять иммунную защиту необходимо в течение всего года. Для этого важно, как минимум, следить за питанием, регулярно заниматься спортом и чаще гулять на свежем воздухе. 

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Инфекционные болезни