Исследователи из Австралии выяснили, чем может грозить ежедневный прием аспирина

О пользе и вреде аспирина написаны трактаты. Принимать его рекомендуют тем, у кого есть риски образования тромбов, провоцирующих инсульты и инфаркты. Но при этом мировые ассоциации кардиологов регулярно сужают перечень пациентов, которым реально нужно принимать этот препарат.
Аспирин способен вызвать серьезные кровотечения, и прописывать его всем подряд нельзя: возможные риски превышают полезный эффект. Иногда достаточно одной таблетки, чтобы получить язву желудка или сильнейшее желудочно-кишечное кровотечение.
Побочный эффект
Ученые из Университета Монаша в Мельбурне обнаружили побочный эффект приема аспирина. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine,
В ходе эксперимента одной группе давали аспирин в дозировке 100 мг в день, другой — препарат-пустышку. Исследователи следили за здоровьем «подопытных» около пяти лет. Участники исследования ежегодно посещали врачей и сдавали анализы крови на гемоглобин и ферритин — сложный белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа.
Оказалось, что пациенты, принимавшие аспирин, на 20% чаще страдали анемией, чем те, кто его не принимал. У тех, кто пил аспирин, также оказались более низкие уровни ферритина.
Важно, что ученые получили эти данные, учитывая возраст, пол участников исследования, наличие у них диабета, заболевания почек и даже то, пили они или нет препараты против боли (НПВП).
Аспирин и анемия
Ученые предположили, почему прием аспирина провоцирует развитие анемии. Препарат затрудняет свертывание крови, потому что препятствует слипанию тромбоцитов. Он также блокирует фермент ЦОГ-1, который важен для слизистой желудка и кишечника. Когда этот защитный барьер поврежден, небольшое количество крови со временем легче вытекает из кишечника, что в конечном итоге и вызывает анемию.
Исследователи отмечают, что врачам следует более внимательно следить за уровнем гемоглобина своих пациентов, если у них есть несколько факторов риска, включая прием аспирина.
Опасно для жизни
Врачи предупреждают: самостоятельный прием антикоагулянтов и дезагрегантов (аспирина и его аналогов) — всех средств, влияющих на свертываемость крови, — недопустим.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что опасность кровотечения возрастает в разы, если человек по назначению врача принимает антикоагулянты, которые предупреждают тромбозы сосудов, но сам себе назначает аспирин, если почувствовал головную боль или заболел ОРВИ. Это может спровоцировать опасные для жизни кровотечения — внешние или внутренние.