Исследователи из Австралии выяснили, чем может грозить ежедневный прием аспирина

Ученые предположили, почему прием аспирина провоцирует развитие анемии. Препарат затрудняет свертывание крови, потому что препятствует слипанию тромбоцитов. Он также блокирует фермент ЦОГ-1, который важен для слизистой желудка и кишечника. Когда этот защитный барьер поврежден, небольшое количество крови со временем легче вытекает из кишечника, что в конечном итоге и вызывает анемию.