Исследование NutriNet-Sante: «Ужин после 9 часов вечера повышает риск инсульта»

Во сколько вы привыкли ужинать? Есть миф, что в последний раз можно поесть не позже 6 часов вечера. На самом деле оптимальное время для ужина — примерно за 3 часа до сна. Так что прием пищи до 6 часов подойдет только тем, кто ложится ровно в 9. Обычно таким графиком могут похвастаться разве что ученики начальной школы.
Однако есть на ночь глядя все-таки очень вредно. Ваш организм просто не сможет отдохнуть, если ему придется заниматься перевариванием пищи. Вы плохо выспитесь и будете весь следующий день чувствовать себя разбитыми.
Эндокринолог Зухра Павлова в своем
Оказалось, ужин после 9 вечера повышает риск инсульта почти на треть.
Эксперименты на животных показали, что процесс переваривания еды поздним вечером может существенно повысить уровень сахара в крови и давление. Последнее, кстати, ближе к ночи, наоборот, обычно снижается.
Эффект от позднего ужина со временем сильно бьет по сосудам, увеличивает риск образования тромбов. А это грозит и инсультами, и сердечными приступами. Именно сердечно-сосудистые недуги лидируют в рейтинге причин смерти, так что привычка есть так поздно может привести к самым печальным последствиям.
Ученые смогли подтвердить эту гипотезу. Участие в исследовании приняли более 103 тысяч человек, 79% из них — женщины. Эксперты опросили добровольцев и выяснили: у людей, привыкших ужинать в 9 вечера и позднее, риск инсульта был на 28% выше, чем у тех, кто последний раз ел до 8 часов. Причем именно у женщин эта взаимосвязь была особенно заметной.
Поздний завтрак, кстати, тоже здоровее не делает. Как выяснили авторы исследования, каждый час задержки с первым приемом пищи увеличивал риск болезней сердечно-сосудистой системы на 6%. По мнению ученых, ранний завтрак заложен в человека эволюцией. Так что старайтесь выделять время в своем расписании и на завтрак, и на ужин.
Кстати
Некоторые продукты особенно хороши для вечернего приема пищи, особенно если у вас есть некоторые проблемы с засыпанием.
Например, попробуйте добавить в гарнир томаты. В них есть мелатонин, который позволяет улучшить качество сна. Особенно заметный эффект будет, если есть помидоры за два часа до того, как отправитесь в постель. А еще в них содержится ликопин, который также поможет наладить сон.
О других продуктах, которые позволяют как следует выспаться, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А что, если вообще пропускать ужин? Есть люди, которые верят: пропуск приема пищи — самый простой и рабочий способ сбросить лишние килограммы. Однако безопасны ли такие эксперименты для здоровья? Узнать ответ можно ЗДЕСЬ.