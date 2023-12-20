Исследование NutriNet-Sante: «Ужин после 9 часов вечера повышает риск инсульта»

Во сколько вы привыкли ужинать? Есть миф, что в последний раз можно поесть не позже 6 часов вечера. На самом деле оптимальное время для ужина — примерно за 3 часа до сна. Так что прием пищи до 6 часов подойдет только тем, кто ложится ровно в 9 . Обычно таким графиком могут похвастаться разве что ученики начальной школы.