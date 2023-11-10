Помидоры и еще 7 продуктов, которые помогут быстро уснуть

Дефицит сна для многих современных людей стал чем-то нормальным. Мы постоянно шутим про недосып, рассказываем друг другу, кто сколько успел поспать. И как ни странно, нередко при этом испытываем большие проблемы с засыпанием.
Врачи отмечают: плохой сон вредит нашему здоровью гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому если хотите хорошо себя чувствовать и не тратить половину зарплаты на лекарства, лучше разобраться с этим вопросом.
Наладить сон помогут правильные продукты. Вот что нужно есть, если вы долго засыпаете.
1. Вишня
В этой терпкой ягоды есть мелатонин — главный гормон сна. Ученые выяснили, что вишневый сок на ночь помогает улучшить сон, продлить его и решить проблему с внезапными пробуждениями посреди ночи.
2. Киви
Киви — идеальный продукт для тех, кто хочет наладить комфортное пищеварение: в его кожице есть ударная доза клетчатки. Кроме того, этот фрукт помогает лучше спать. Как выяснили исследователи, достаточно есть киви каждый день на протяжении четырех недель.
3. Индейка
В этом мясе есть аминокислота триптофан, работающая как предшественник нейромедиатора серотонина. Это вещество тоже влияет на цикл сна и бодрствования. Все продукты с триптофаном очень полезны для вашего сна.
4. Лосось
Когда говорят о пользе рыбы, обычно вспоминают о жирных кислотах омега-3 и роли этих соединений в нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Однако это питательное вещество также улучшает сон. Кстати, именно поэтому любители кетодиет иногда сталкиваются с бессонницей: им просто не хватает омеги-3.
5. Йогурт
В молочном йогурте есть белок альфа-лактальбумин, который уменьшает утреннюю сонливость и позволяет наладить режим сна. Кроме того, в йогурте есть кальций, нехватка которого также связана с более трудным засыпанием.
6. Тыквенные семечки
В тыквенных семечках есть много магния, который очень полезен для нашей нервной системы. Кроме того, магний позволяет нам лучше спать. Есть исследования, которые подтвердили взаимосвязь между низким потреблением микроэлемента и очень коротким сном, пишет издание
7. Помидоры
В помидорах также есть мелатонин, который позволяет улучшить качества сна. Особенно заметный эффект будет, если есть томаты за 2 часа до сна.
Кроме того, в них содержится ликопин. Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что люди с очень коротким сном (те, кто спит менее пяти часов в сутки) имеют наименьшее потребление ликопина, полезного соединения, содержащегося в помидорах.
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