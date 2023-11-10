Помидоры и еще 7 продуктов, которые помогут быстро уснуть

Когда говорят о пользе рыбы, обычно вспоминают о жирных кислотах омега-3 и роли этих соединений в нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Однако это питательное вещество также улучшает сон. Кстати, именно поэтому любители кетодиет иногда сталкиваются с бессонницей: им просто не хватает омеги-3.