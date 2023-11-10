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Помидоры и еще 7 продуктов, которые помогут быстро уснуть

Правильный выбор продуктов на ужин может помочь вам победить бессонницу и уснуть как младенец. Узнайте, что стоит положить в тарелку для хорошего ночного отдыха.

10 ноября 2023
продукты для сна
Источник:
iStoсkphoto

Дефицит сна для многих современных людей стал чем-то нормальным. Мы постоянно шутим про недосып, рассказываем друг другу, кто сколько успел поспать. И как ни странно, нередко при этом испытываем большие проблемы с засыпанием.

Врачи отмечают: плохой сон вредит нашему здоровью гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому если хотите хорошо себя чувствовать и не тратить половину зарплаты на лекарства, лучше разобраться с этим вопросом.

Наладить сон помогут правильные продукты. Вот что нужно есть, если вы долго засыпаете.

1. Вишня

В этой терпкой ягоды есть мелатонин — главный гормон сна. Ученые выяснили, что вишневый сок на ночь помогает улучшить сон, продлить его и решить проблему с внезапными пробуждениями посреди ночи.

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2. Киви

Киви — идеальный продукт для тех, кто хочет наладить комфортное пищеварение: в его кожице есть ударная доза клетчатки. Кроме того, этот фрукт помогает лучше спать. Как выяснили исследователи, достаточно есть киви каждый день на протяжении четырех недель.

3. Индейка

В этом мясе есть аминокислота триптофан, работающая как предшественник нейромедиатора серотонина. Это вещество тоже влияет на цикл сна и бодрствования. Все продукты с триптофаном очень полезны для вашего сна.

4. Лосось

Когда говорят о пользе рыбы, обычно вспоминают о жирных кислотах омега-3 и роли этих соединений в нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Однако это питательное вещество также улучшает сон. Кстати, именно поэтому любители кетодиет иногда сталкиваются с бессонницей: им просто не хватает омеги-3.

5. Йогурт

В молочном йогурте есть белок альфа-лактальбумин, который уменьшает утреннюю сонливость и позволяет наладить режим сна. Кроме того, в йогурте есть кальций, нехватка которого также связана с более трудным засыпанием.

6. Тыквенные семечки

В тыквенных семечках есть много магния, который очень полезен для нашей нервной системы. Кроме того, магний позволяет нам лучше спать. Есть исследования, которые подтвердили взаимосвязь между низким потреблением микроэлемента и очень коротким сном, пишет издание ETNT.

7. Помидоры

В помидорах также есть мелатонин, который позволяет улучшить качества сна. Особенно заметный эффект будет, если есть томаты за 2 часа до сна.

Кроме того, в них содержится ликопин. Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что люди с очень коротким сном (те, кто спит менее пяти часов в сутки) имеют наименьшее потребление ликопина, полезного соединения, содержащегося в помидорах.

Прочитать подробнее о напитках, которые помогут наладить сон и лучше высыпаться, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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