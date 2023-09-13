Эксперты в США: лекарства от простуды и аллергии не работают из-за этого вещества в составе

Эксперты FDA, аналога нашего Росздравнадзора, постановили, что активное вещество фенилэфрин в составе таблеток как средство от насморка и аллергии неэффективен. Сам по себе он полностью безопасен, но принимать такие препараты абсолютно бессмысленно.
Тем не менее таблетки с фенилэфрином в составе все равно активно покупали, в США они входят в список безрецептурных. Только в прошлом году объем продаж этих продуктов составил почти 1,8 миллиарда долларов, согласно данным FDA,
Неэффективность фенилэфрина в таблетках доказали в том числе три крупных клинических испытания, заявили в FDA. А те научные работы, что выступали в поддержку его безрецептурного использования, противоречивы и не соответствуют научным стандартам.
Добавим, что речь не идет о назальных спреях, содержащих фенилэфрин, которые, как показывают исследования, эффективны, по крайней мере временно.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наукЛичный сайт
«Мощнейшее решение»
«Да, фенилэфрин в составе таблеток как средство от насморка неэффективен, — постановили эксперты FDA. Из кишечника в нос его попадает с гулькин нос, —
Что будет с таблетками, пока непонятно, но логично, что их отзовут с рынка. Значит, придется перевыпустить множество популярных брендов: действующие ингредиенты типа ацетаминофена оставить, а бесполезный фенилэфрин — убрать.
Он есть в составе лекарств от ОРВИ
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что американские врачи требовали снять с продажи препарат для лечения ОРВИ «Терафлю» и ряд других, в которых как раз и содержится фенилэфрин от насморка.
О бесполезности фенилэфрина в таблетках говорят и российские эксперты.
«Да, действительно, при приеме внутрь фенилэфрин действует почти никак, потому что очень быстро разбирается на запчасти печенью и центральный эффект дать не успевает. Точнее, успевает, но далеко не у всех. А часть свежих исследований показывает, что перорально и в низких дозах справляется он в основном не сильно лучше плацебо».
Но в каплях фенилэфрин работает нормально, им можно продолжать пользоваться, особенно детям — это одно из немногих действительно безопасных для них средств.