Эксперты в США: лекарства от простуды и аллергии не работают из-за этого вещества в составе

«Да, действительно, при приеме внутрь фенилэфрин действует почти никак, потому что очень быстро разбирается на запчасти печенью и центральный эффект дать не успевает. Точнее, успевает, но далеко не у всех. А часть свежих исследований показывает, что перорально и в низких дозах справляется он в основном не сильно лучше плацебо».