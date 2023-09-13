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Эксперты в США: лекарства от простуды и аллергии не работают из-за этого вещества в составе

Препараты, которые покупают, чтобы избавиться от насморка, неэффективны. К такому выводу пришли эксперты в США. И вот почему.

13 сентября 20232
фенилэфрин насморк таблетки
Источник:
iStockphoto

Эксперты FDA, аналога нашего Росздравнадзора, постановили, что активное вещество фенилэфрин в составе таблеток как средство от насморка и аллергии неэффективен. Сам по себе он полностью безопасен, но принимать такие препараты абсолютно бессмысленно.

Тем не менее таблетки с фенилэфрином в составе все равно активно покупали, в США они входят в список безрецептурных. Только в прошлом году объем продаж этих продуктов составил почти 1,8 миллиарда долларов, согласно данным FDA, пишет издание CNN.

Неэффективность фенилэфрина в таблетках доказали в том числе три крупных клинических испытания, заявили в FDA. А те научные работы, что выступали в поддержку его безрецептурного использования, противоречивы и не соответствуют научным стандартам.

Добавим, что речь не идет о назальных спреях, содержащих фенилэфрин, которые, как показывают исследования, эффективны, по крайней мере временно.

Анча Баранова
Биология, медицина

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук

«Мощнейшее решение»

«Да, фенилэфрин в составе таблеток как средство от насморка неэффективен, — постановили эксперты FDA. Из кишечника в нос его попадает с гулькин нос, — комментирует решение экспертов доктор биологических наук Анча Баранова. — Ожидается, что это мощнейшее решение приведет к полному переделу рынка. Средств с фенилэфрином в год продают примерно на 1,8 млрд долларов».

Что будет с таблетками, пока непонятно, но логично, что их отзовут с рынка. Значит, придется перевыпустить множество популярных брендов: действующие ингредиенты типа ацетаминофена оставить, а бесполезный фенилэфрин — убрать.

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Он есть в составе лекарств от ОРВИ

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что американские врачи требовали снять с продажи препарат для лечения ОРВИ «Терафлю» и ряд других, в которых как раз и содержится фенилэфрин от насморка.

О бесполезности фенилэфрина в таблетках говорят и российские эксперты.

Алексей Водовозов
Медицина

Терапевт, токсиколог, медицинский блогер

«Да, действительно, при приеме внутрь фенилэфрин действует почти никак, потому что очень быстро разбирается на запчасти печенью и центральный эффект дать не успевает. Точнее, успевает, но далеко не у всех. А часть свежих исследований показывает, что перорально и в низких дозах справляется он в основном не сильно лучше плацебо».

Но в каплях фенилэфрин работает нормально, им можно продолжать пользоваться, особенно детям — это одно из немногих действительно безопасных для них средств.

Автор текста:Анна Майская
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