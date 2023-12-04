Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»

Мамочки с осторожностью вводят мандарины в рацион детей до первого года или до трехлетнего возраста (в зависимости от индивидуальной расположенности к аллергии и советов врачей). Цитрусовые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Это связано в том числе с незрелостью пищеварительного тракта ребенка. Но пробовать мандарины можно по рекомендации доктора и начиная с одной дольки.