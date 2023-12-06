Мультяшные коты сплошь рыжие: Гарфилд, Кот в сапогах из «Шрека» и даже Леопольд. Может, именно поэтому к «рыжикам» — предвзятое отношение? Котов такого окраса нередко считают наглыми и немного глупыми, но при этом очень дружелюбными. Есть ли в этом доля правды? Вот что говорят исследования, которые изучали, влияет ли цвет шерсти на поведение кошек.
Рыжий ген
Это
Возможно, именно потому, что рыжие чаще самцы, с их характером, более дружелюбным, активным и вредным, чем у кошечек, часто и ассоциируют цвет. Но это миф, что мальчики-коты по характеру сильно отличаются от девочек,
Цвет и характер
Исследование психологов
Рыжие коты более дружелюбные, активные и менее застенчивые.
Белые — спокойные, малоактивные, смелые, но немного отчужденные, не очень ладят с людьми.
У черных котов нет особых отличительных черт, которые бы выделяли их среди кошек другого окраса.
Двухцветные кошки — дружелюбные и несколько отстраненные.
Черепахового окраса — более нетерпимые, но поддающиеся дрессировке.
Трехцветные кошки отчужденные, нетерпимые и не очень дружелюбные.
Эксперт по поведению животных, преподаватель факультета психологии Калифорнийского университета в БерклиЛичный сайт
Не судите строго
Надо понимать, что в исследовании речь шла лишь о субъективных наблюдениях людей за кошками. Даже само понимание, что такое «дружелюбный кот», у разных владельцев может заметно отличаться.
«Не спешите оценивать кошку только по цвету ее шерсти, —
Что на самом деле влияет на поведение
«На то, как будет вести себя кошка, влияют ее природа (генетика) и воспитание», — сказал Уоррен-Каммингс. — А вот порода — в меньшей степени. Это
А вот генетика очень важна. Например, смелость и уверенность передается животному от родителей, это наследуемая черта, говорит эксперт.
«Очень важно и то, как кошка социализируется в первые 2-7 недель жизни. Это ключ к тому, как она будет себя вести в будущем, — говорит Уоррен-Каммингс. — Хороший план социализации — один из лучших инструментов воздействия на поведение животного».