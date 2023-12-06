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Рыжие — глупые, белые — ленивые? Как связано поведение кота и его цвет: научные факты

Как цвет кошки влияет на ее характер? Правда ли, что «рыжики» — наглецы, а трехцветки — нелюдимые? «Доктор Питер» изучил, что говорит об этом наука.

6 декабря 20231
кот цвет рыжий черный белый
Источник:

iStockphoto

Мультяшные коты сплошь рыжие: Гарфилд, Кот в сапогах из «Шрека» и даже Леопольд. Может, именно поэтому к «рыжикам» — предвзятое отношение? Котов такого окраса нередко считают наглыми и немного глупыми, но при этом очень дружелюбными. Есть ли в этом доля правды? Вот что говорят исследования, которые изучали, влияет ли цвет шерсти на поведение кошек.

Рыжий ген

Это научно доказанный факт: рыжий пигмент феомеланин чаще встречается именно у самцов. На трех рыжих котов приходится всего одна кошечка. Это обусловлено генетически. «Ген имбиря» находится в X-хромосоме, которых у самок две, а у самцов одна. Поэтому кошечкам, чтобы стать рыжими, нужны две копии этого гена, а котам — всего одна.

Возможно, именно потому, что рыжие чаще самцы, с их характером, более дружелюбным, активным и вредным, чем у кошечек, часто и ассоциируют цвет. Но это миф, что мальчики-коты по характеру сильно отличаются от девочек, считает зоопсихолог Дэниел Уоррен-Каммингс.

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Цвет и характер

Исследование психологов Калифорнийского университета показало, как сами владельцы котов связывают их характер и внешность. Выводы получились такими.

  • Рыжие коты более дружелюбные, активные и менее застенчивые.

  • Белые — спокойные, малоактивные, смелые, но немного отчужденные, не очень ладят с людьми.

  • У черных котов нет особых отличительных черт, которые бы выделяли их среди кошек другого окраса.

  • Двухцветные кошки — дружелюбные и несколько отстраненные.

  • Черепахового окраса — более нетерпимые, но поддающиеся дрессировке.

  • Трехцветные кошки отчужденные, нетерпимые и не очень дружелюбные.

Микель Мария Дельгадо
Ветеринария

Эксперт по поведению животных, преподаватель факультета психологии Калифорнийского университета в Беркли

Не судите строго

Надо понимать, что в исследовании речь шла лишь о субъективных наблюдениях людей за кошками. Даже само понимание, что такое «дружелюбный кот», у разных владельцев может заметно отличаться.

«Не спешите оценивать кошку только по цвету ее шерсти, — заявила автор исследования Микель Дельгадо. — Ведь почти нет доказательств того, что различия в поведении кошек разного окраса, о которых говорят их хозяева, на самом деле существуют».

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Что на самом деле влияет на поведение

«На то, как будет вести себя кошка, влияют ее природа (генетика) и воспитание», — сказал Уоррен-Каммингс. — А вот порода — в меньшей степени. Это подтверждают и исследования. Большинство пород кошек появились по эстетическим соображениям, а не по поведенческим».

А вот генетика очень важна. Например, смелость и уверенность передается животному от родителей, это наследуемая черта, говорит эксперт. 

«Очень важно и то, как кошка социализируется в первые 2-7 недель жизни. Это ключ к тому, как она будет себя вести в будущем, — говорит Уоррен-Каммингс. — Хороший план социализации — один из лучших инструментов воздействия на поведение животного».

Автор текста:Анна Майская
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