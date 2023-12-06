Мультяшные коты сплошь рыжие: Гарфилд, Кот в сапогах из «Шрека» и даже Леопольд. Может, именно поэтому к «рыжикам» — предвзятое отношение? Котов такого окраса нередко считают наглыми и немного глупыми, но при этом очень дружелюбными. Есть ли в этом доля правды? Вот что говорят исследования, которые изучали, влияет ли цвет шерсти на поведение кошек.