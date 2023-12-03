Он не врет, ему правда плохо: врач рассказала, почему мужчины начинают страдать при малейших недугах

«Есть доказательства того, что женские половые гормоны могут повысить иммунитет, тогда как тестостерон играет значительную роль в его подавлении, — говорит эксперт. — То есть мужчины, у которых меньше эстрогена и прогестерона и больше тестостерона, действительно ощущают головные боли, боль в горле, ломоту в руках и ногах сильнее, чем женщины в тех же условиях. И у них период недомогания длится дольше».