Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Он не врет, ему правда плохо: врач рассказала, почему мужчины начинают страдать при малейших недугах

Оказывается, представители сильного пола намного тяжелее переносят вирусные заболевания.

3 декабря 2023
Он не врет, ему правда плохо: врач рассказала, почему мужчины начинают страдать при малейших недугах

Анекдотов и мемов о представителях сильного пола, которые укладываются в постель и пишут завещание, едва градусник покажет 37,2, немало. Кажется, что они сильно преувеличивают свои страдания, тогда как женщины и в 38 готовят еду, присматривают за детьми, наводят порядок дома.

Но похоже, все не так однозначно. Диетолог, нутрициолог Дженна Хоуп утверждает: мужчины действительно переносят ОРВИ и грипп тяжелее женщин. Все благодаря женской иммунной системе с более высокими уровнями эстрогена и прогестерона и с пониженным уровнем тестостерона.

«Есть доказательства того, что женские половые гормоны могут повысить иммунитет, тогда как тестостерон играет значительную роль в его подавлении, — говорит эксперт. — То есть мужчины, у которых меньше эстрогена и прогестерона и больше тестостерона, действительно ощущают головные боли, боль в горле, ломоту в руках и ногах сильнее, чем женщины в тех же условиях. И у них период недомогания длится дольше».

Одно из доказательств, о которых говорит доктор Хоуп, — это исследование Гарвардского университета. Ученые лечили самцов и самок мышей от бактериальной пневмонии дозами эстрогена, который активировал один из ферментов. В итоге они выяснили, что самцы легче цепляют вирусы и сильнее ощущают их последствия.

В другом исследовании, опубликованном в медицинском журнале BMJ, ученые проанализировали состояние людей, болеющих ОРВИ, и выяснили, что иммунный ответ мужчин слабее, а болезнь протекает тяжелее и дольше.

Автор текста:Ирина Себелева

По материалам Daily Star.

Материалы по теме