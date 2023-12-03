Он не врет, ему правда плохо: врач рассказала, почему мужчины начинают страдать при малейших недугах

Анекдотов и мемов о представителях сильного пола, которые укладываются в постель и пишут завещание, едва градусник покажет 37,2, немало. Кажется, что они сильно преувеличивают свои страдания, тогда как женщины и в 38 готовят еду, присматривают за детьми, наводят порядок дома.
Но похоже, все не так однозначно. Диетолог, нутрициолог Дженна Хоуп
«Есть доказательства того, что женские половые гормоны могут повысить иммунитет, тогда как тестостерон играет значительную роль в его подавлении, — говорит эксперт. — То есть мужчины, у которых меньше эстрогена и прогестерона и больше тестостерона, действительно ощущают головные боли, боль в горле, ломоту в руках и ногах сильнее, чем женщины в тех же условиях. И у них период недомогания длится дольше».
Одно из доказательств, о которых говорит доктор Хоуп, — это исследование Гарвардского университета. Ученые лечили самцов и самок мышей от бактериальной пневмонии дозами эстрогена, который активировал один из ферментов. В итоге они выяснили, что самцы легче цепляют вирусы и сильнее ощущают их последствия.
В другом исследовании, опубликованном в медицинском журнале BMJ, ученые проанализировали состояние людей, болеющих ОРВИ, и выяснили, что иммунный ответ мужчин слабее, а болезнь протекает тяжелее и дольше.