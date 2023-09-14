Польза и вред инжира: снижает холестерин, но опасен для аллергиков

Сентябрь — сезон инжира. Знаете ли вы, что инжир — и не фрукт, и не ягода? С точки зрения ботаники фигу можно назвать соплодием. Так что инжир — это сразу несколько сросшихся плодов, развившихся из соцветия.
Чем хорош инжир? Кому есть его врачи не советуют? Об этом рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.
Состав инжира (на 100 г):
калорийность — 74 ккал;
белок — 0,76;
жиры — 0,34;
углеводы — 19,2.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Для нервов и сердца
Инжир, как отмечает специалист, богат витаминами группы В. Например, есть в нем рибофлавин (В1), который улучшает проводимость нервных волокон и помогает нервной системе восстанавливаться и регенерировать. Также в фиге есть тиамин (В2), который нормализует работу сердечно-сосудистой системы и идет на пользу пищеварению. Наконец, в этом продукте есть пиридоксин (В6), он играет важную роль в метаболизме липидов, поддерживает иммунитет и участвует в создании эритроцитов.
Кроме того, в инжире есть витамин К, он нужен для синтеза специальных белков для костной ткани и свертывания крови. Также плод богат полезными пищевыми волокнами, которые нужны для здоровья кишечника. Еще клетчатка помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
Полезен при простудах
Инжир также богат калием и магнием. Эти микроэлементы полезны для сердца и нервной системы, обеспечивают правильное сокращение мышц. Также в продукте есть медь: она помогает сделать кожу гладкой и увлажненной, задействована в синтезе клеток крови.
Сколько можно в день съесть инжира без вреда для здоровья? Врачи советуют употреблять примерно 100 граммов — это 2-3 фиги.
В сушеном виде инжир более калориен, но при этом содержит в себе больше питательных веществ. Так что такой вариант отлично подойдет для полезного перекуса: и наедитесь, и полезных витаминов и минералов получите с избытком.
Особенно полезен инжир при простудах. Отвар сушеной фиги можно использовать как жаропонижающее и средство против кашля.
Людям, склонным к аллергиям, перед употреблением инжира лучше посоветоваться с врачом: инжир не считают гипоаллергенным продуктом.