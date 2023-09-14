Польза и вред инжира: снижает холестерин, но опасен для аллергиков

Инжир, как отмечает специалист, богат витаминами группы В. Например, есть в нем рибофлавин (В1), который улучшает проводимость нервных волокон и помогает нервной системе восстанавливаться и регенерировать. Также в фиге есть тиамин (В2), который нормализует работу сердечно-сосудистой системы и идет на пользу пищеварению. Наконец, в этом продукте есть пиридоксин (В6), он играет важную роль в метаболизме липидов, поддерживает иммунитет и участвует в создании эритроцитов.