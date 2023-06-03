Польза или вред? Полный гайд по витамину B1 составила врач Кашух

Симптомы дефицита витамина B1 описали еще в середине XVII века, когда голландский врач Якоб Бонций в своей книге «Медицина Индии» рассказал о загадочной болезни. «Некое очень мучительное состояние, которое нападает на людей, называется здешними обитателями „бери-бери“ (что, видимо, означает „овца“)… Больные сотрясают колени и поднимают ноги при ходьбе, словно овцы. Это своего рода паралич… проникает в движения, ощущения рук и ног», — писал он.
В конце XIX века похожие симптомы обнаружили и у японских моряков. Врачи предположили, что дело в их скудном рационе: матросы ели только белый рис и морскую рыбу. Решили разнообразить рацион овощами и мясом, и это сработало! Многих моряков удалось спасти.
Только в 1911 году польский химик Казимеж Функ разгадал медицинскую загадку. Он выделил из рисовой шелухи особое вещество — «анти-бери-бери», так он его назвал. Сегодня оно известно как тиамин — витамин B1. Что важно знать об этом веществе, рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
В чем польза витамина B1
Витамин B1 нужен, чтобы пища превращалась в энергию: он входит в состав пяти ферментов, благодаря которым усваиваются углеводы, белки, жиры и другие питательные вещества. Без тиамина не перерабатывается глюкоза, к клеткам не поступает натрий, не расщепляются некоторые кислоты. Так что это важный компонент энергетического обмена в организме.
Кроме того, витамин B1 участвует в синтезе ацетилхолина — нейромедиатора, который обеспечивает передачу нервных импульсов и контролирует работу вегетативной нервной системы. В том числе он регулирует чувствительность блуждающего нерва, который отвечает за многие бессознательные процессы — поддерживает нормальный сердечный ритм, дыхание и моторику желудочно-кишечного тракта. Таким образом, от недостатка витамина B1 в первую очередь страдают нервная, сердечно-сосудистая и пищеварительная система, — объясняет Екатерина Кашух.
Где его искать?
Основным источником микронутриента служит растительная пища и мясо некоторых животных. Поступая с едой, тиамин всасывается в двенадцатиперстной кишке и с кровью переносится в печень. Там он превращается в свою активную форму и разносится по всем органам и тканям. Через 15 минут после приема пищи или биоактивных добавок с тиамином он поступает в кровь, а уже через 30 минут попадает в органы и ткани.
Тиамин — водорастворимый витамин. А это значит, что его запасы в организме не хранятся. Даже если человек какое-то время получал много этого витамина, он полностью выйдет с мочой и калом через 9–18 дней. Важно постоянно поддерживать нормальный уровень микронутриента, чтобы все системы работали исправно, добавляет врач.
Сколько витамина B1 нужно каждый день
Ежедневно для поддержания здоровья взрослым нужно получать не меньше 1,5 мг витамина B1. Для детей суточная потребность в микронутриенте составляет от 0,3 до 1,5 мг. Потребность в тиамине зависит от питания. Чем больше в рационе углеводов, тем больше витамина B1 нужно, чтобы они правильно усвоились.
Если человек ест много сладостей и мучного, но мало продуктов, богатых тиамином, возникает замкнутый круг: вырабатывается недостаточно ферментов, организм не в силах усвоить углеводы, в крови накапливается глюкоза, которая разрушает клетки и откладывается в виде жира. Такое нарушение обменных процессов негативно влияет на работу всего организма, говорит врач.
Как проявляется дефицит витамина B1
Заподозрить легкий недостаток тиамина непросто, чаще всего симптомы дефицита на начальной стадии напоминают усталость. Человек становится раздражительным, быстро устает от интеллектуальной и физической работы, появляется апатия, мышечная слабость. Такие проявления характерны для различных авитаминозов, и люди редко придают им значение. Но если организм и дальше получает недостаточно витамина, негативный эффект накапливается. Тяжелый дефицит витамина В1 может привести к нарушению функции сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Возможные проявления дефицита тиамина:
головная боль;
ухудшение памяти;
бессонница;
депрессия;
ощущение покалывания в руках и ногах;
учащенное сердцебиение;
одышка;
снижение аппетита;
тяжесть и жжение в груди;
запоры.
Самое тяжелое проявление
Одно из самых опасных осложнений недостатка тиамина — болезнь бери-бери. Заболевание может протекать в разных формах — «влажной» и «сухой». В первом случае страдает сердечно-сосудистая система: у пациентов сильно отекают руки и ноги, воспаляется миокард и развивается сердечная недостаточность. «Сухая» форма бери-бери угнетает работу нервной системы и связана с повреждением периферических нервов. Больные теряют чувствительность и двигательные функции.
Основные симптомы заболевания — тошнота, спутанное сознание (симптом Вернике), потеря памяти и даже паралич. При хроническом дефиците тиамина у некоторых пациентов развивается корсаковский психоз — это состояние, для которого характерна практически полная амнезия и дезориентация. Такое осложнение на фоне авитаминоза B1 часто возникает у людей с алкогольной зависимостью и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, говорит Екатерина Кашух.
К счастью, тяжелые осложнения дефицита тиамина встречаются крайне редко. Обычно недостаток микронутриента удается вовремя обнаружить с помощью лабораторных анализов и устранить. Для этого в рацион добавляют продукты — источники тиамина и при необходимости назначают биоактивные добавки с витамином B1.
В каких продуктах много витамина B1
Лидером по содержанию витамина B1 считается свиное мясо. Кишечные бактерии этих животных особенно активно вырабатывают тиамин. В 100 г свиной вырезки содержится суточная норма витамина B1 для взрослого человека. Много этого микронутриента также в дрожжах, лущеном горохе, овсяной, гречневой, пшенной крупе и в хлебе из муки грубого помола. Но нужно учитывать, что тиамин разрушается при продолжительной варке и теряется при рафинировании зерновых продуктов. Например, в хлебе и сухих завтраках тиамина меньше примерно на треть, чем в сырых ингредиентах, говорит Екатерина Кашух.
Усвоению витамина B1 мешают алкоголь, никотин и кофе. Кроме того, известно, что некоторые продукты могут нейтрализовать действие тиамина. Например, шлифованный рис и пресноводная или морская рыба — как раз то, чем питались японские моряки в XIX веке, когда их сразила бери-бери. Дело в том, что в этих продуктах много тиаминазы — антивитамина, который разрушает тиамин.
Опасен ли избыток витамина B1
Так как витамин B1 не накапливается в организме и быстро выводится, его избыток встречается крайне редко — например, при внутримышечном введении тиамина. В любом случае не стоит бездумно принимать добавки с тиамином. Так как лишний микронутриент выводится с мочой, это может увеличить нагрузку на почки. Поэтому только врач может рекомендовать прием витамина B1. Специалист оценит состояние пациента, учтет симптомы и назначит анализ крови для уточнения диагноза, резюмирует Екатерина Кашух.