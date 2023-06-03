Польза или вред? Полный гайд по витамину B1 составила врач Кашух

Лидером по содержанию витамина B1 считается свиное мясо . Кишечные бактерии этих животных особенно активно вырабатывают тиамин. В 100 г свиной вырезки содержится суточная норма витамина B1 для взрослого человека. Много этого микронутриента также в дрожжах, лущеном горохе, овсяной, гречневой, пшенной крупе и в хлебе из муки грубого помола. Но нужно учитывать, что тиамин разрушается при продолжительной варке и теряется при рафинировании зерновых продуктов. Например, в хлебе и сухих завтраках тиамина меньше примерно на треть, чем в сырых ингредиентах, говорит Екатерина Кашух.