Работа и карьера, домашние дела, растущие дети, проблемы у родственников, а еще надо в лес за грибами и с друзьями встретиться — забот у современного городского жителя хоть отбавляй.
В таком бешеном ритме мы зачастую просто не слышим, как наш организм на пределе сил сигналит — остановись, ты устал, пора отдохнуть. И если будем мчаться в «беличьем колесе» и дальше — запросто заработаем хронические болячки, депрессию или даже проблемы с сердцем.
Как же понять, что организм включил аварийный режим? Есть 4 явных стрессовых признака.
врач-терапевт, майер-терапевт, врач ультразвуковой диагностики
Заедание стресса
- Если стресс длится долго, организм включает «аварийный режим», который повышает чувство голода и заставляет выбирать жирную и высокоуглеводную пищу, — рассказывает врач-терапевт Ирина Решетова. — Такое питание чаще всего ведет к хроническому воспалению и заболеваниям, таким как диабет II типа. Причем стрессовый вес не так легко сбросить — ведь продукты с высоким содержанием жира и сахара вызывают привыкание, а их отсутствие само становится стресс-фактором и приводит к срывам любых диет.
Эксперт советует — если вы считаете, что у вас есть пищевая зависимость, не надо садиться на диеты и решать проблему с помощью таблеток.
- Это нужно делать под контролем специалиста и только после тщательного обследования, — говорит врач.
Преждевременное старение
Если вы замечаете, что резко начали стареть — появились глубокие морщины, кожа стала сухой и дряблой, то причиной этому может быть дефицит того или иного гормона.
- Крупные и мелкие морщины могут появляться из-за снижения уровня эстрадиола, который отвечает за правильное функционирование половой системы, — объясняет терапевт. — В стрессе организму некогда им заниматься, он тратит все силы на выработку антистрессового вещества — кортизола.
Если вовремя начать «бить тревогу» и выявить негативные процессы в организме в самом начале их развития, вполне реально ощутимо замедлить процессы старения — причем, без лекарств и операций, говорит эксперт.
Патологическая тревожность
Тревожное расстройство — не медицинский диагноз, но если вы замечаете, что буквально теряете контроль над собой, переживая о будущем и своих близких, то это - не норма.
- Если у вас есть хотя бы два из перечисленных ниже признаков, то вам необходима помощь, — говорит врач.
часто ждете худшего развития событий,
часто ощущаете страх или беспокойство. Причём это происходит даже в безобидных ситуациях,
страх и беспокойство действуют на вас физически, отражаясь на самочувствии,
тревога мешает вам решать обычные бытовые задачи: бывать в людных местах, пользоваться транспортом, выполнять рабочие функции и т. д.,
постоянно читаете и смотрите новости, боясь потерять контроль,
тревога негативно сказывается на ваших отношениях с близкими людьми.
Эмоциональное выгорание
Это следствие хронического стресса. О нем могут рассказать вот эти признаки:
хроническая усталость, постоянная сонливость или нарушение сна,
необычная рассеянность, расстройства памяти,
перепады настроения, раздражительность,
внезапная потеря интереса к работе, снижение качества и скорости решения задач,
минимальная внерабочая активность, апатия.
- Если хотя бы два утверждения и этих — верны, стоит обратиться за помощью к врачу, — говорит Ирина Решетова. — В долгосрочной перспективе это обычно добром не заканчивается и может привести, например, к ишемической болезни сердца.