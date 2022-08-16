Работа и карьера, домашние дела, растущие дети, проблемы у родственников, а еще надо в лес за грибами и с друзьями встретиться — забот у современного городского жителя хоть отбавляй.

В таком бешеном ритме мы зачастую просто не слышим, как наш организм на пределе сил сигналит — остановись, ты устал, пора отдохнуть. И если будем мчаться в «беличьем колесе» и дальше — запросто заработаем хронические болячки, депрессию или даже проблемы с сердцем.

Как же понять, что организм включил аварийный режим? Есть 4 явных стрессовых признака.