Затворник по доброй воле: 3 причины, почему нам неинтересны другие люди

Как рассказал психолог Валерий Гут, люди, которые в течение жизни выстраивают крепкие отношения с большим количеством людей, чувствуют себя намного счастливее. К такому выводу пришла группа гарвардских ученых во главе с Робертом Уолдингером, которые провели самое длительное в истории исследование жизни взрослых людей, оно продолжалось целых 85 лет. Кстати, они сравнили вред от одиночества с выкуриванием полпачки сигарет в день.
Но как быть тем, кому другие люди неинтересны? Они обречены быть несчастными?
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Для некоторых отсутствие интереса к другим людям может быть нормальным и не иметь негативных последствий для развития личности. Это может быть связано с высокой самооценкой или эгоцентризмом. Однако важно помнить, что общение помогает расширять кругозор, развивать эмпатию, находить поддержку. Если же отсутствие интереса к другим людям вызывает дискомфорт или проблемы в общении, лучше обратиться к специалисту. Психолог поможет разобраться в ситуации и найти пути к лучшему пониманию себя и окружающих», — объясняет Валерий Гут.
Причины, по которым люди теряют интерес к другим и, соответственно, к общению, могут быть разными. Психолог назвал три самые частые и объяснил, для кого они характерны.
1. Низкий уровень аффилиации
Аффилиация — это потребность быть в обществе людей. Она закладывается и формируется, как правило, в детстве.
«Профессор психологии Гарвардского университета Генри Мюррей определял аффилиацию как внутреннее стремление выстраивать отношения с окружающими: „Заводить дружбу и испытывать привязанность. Радоваться другим людям и жить вместе с ними. Сотрудничать и общаться с ними. Любить. Присоединяться к группам“. Если у человека был длительный негативный опыт общения с людьми или он попадал в ситуации, после которых ему становилось сложно доверять другим, это может мешать аффилиации, приводить к фрустрации (невозможность удовлетворить свои потребности и желания. — Прим. ред.) и одиночеству», — говорит Валерий Гут.
Кроме того, низкий уровень аффилиации свойствен и интровертам. Такие люди сконцентрированы на собственном внутреннем мире. Они устают от общения с окружающими, поэтому предпочитают проводить свободное время наедине с самими собой, поддерживая близкие отношения лишь с небольшим кругом людей.
2. Недостаток эмпатии
Эмпатия — составная часть эмоционального интеллекта, которая отвечает за способность сопереживать другим. Она связана с работой зеркальных нейронов, за счет которых ребенок с раннего возраста копирует эмоции матери.
«Уровень эмпатии может меняться, и существует множество тестов и опросников для его измерения. Британский психолог Саймон Барон-Коэн с коллегами из Кембриджского центра по изучению аутизма разработал шкалу эмпатии, где 0 — это отсутствие эмпатии, а 6 — альтруизм. Крайние значения шкалы встречаются довольно редко. Так, например, полная неэмпатичность связана с психическим заболеванием — нарциссическим расстройством, или психопатией, — поясняет психолог.
У людей с низким уровнем эмпатии снижен спонтанный интерес к другим. Такие люди считают неуместным проявлять любопытство к другой личности, спокойно относятся к переживаниям и проблемам окружающих, сосредоточены только на себе. По словам специалиста, это может говорить и о недостаточно развитых навыках общения или защитной реакции психики на травмирующие ситуации в прошлом, из-за которых человек утратил способность сопереживать.
3. Социальная изоляция
Если человек проводит большую часть времени в одиночестве, чувствует себя отчужденным от общества, это тоже может приводить к постепенной потере интереса к людям.
Компьютерные игры, виртуальная реальность, общение посредством мессенджеров и социальных сетей способствуют утрате навыков живого общения и ведут к добровольной социальной изоляции. У людей, которые по многу часов сидят в Интернете, может появиться иллюзия того, что у них уже есть окружение, поэтому нет смысла в установлении реальных межличностных контактов. Однако понятно, что на самом деле оно не может заменить настоящих, глубоких отношений.
«В Японии феномен добровольной социальной изоляции получил название хикикомори. Молодые люди проводят все свое время за компьютерными играми, просмотром аниме и комиксов. Они живут на пособие для безработных или находятся на содержании у родителей, поэтому неделями могут не выходить из дома. В основе такого поведения может лежать эгоизм и философия дауншифтинга: вместо того чтобы работать, заводить семью, друзей или добиваться каких-то высот, люди предпочитают „жить ради себя“. Такая позиция, зачастую навязанная, неизбежно приводит к лени, безделью, отсутствию каких-либо стремлений и добровольному затворничеству», — заключил Валерий Гут.
К слову
Недавно ученые Венского и Кембриджского университетов выяснили, что 8 часов одиночества у некоторых людей сопоставимы по эффекту с 8-часовым голоданием. Оба состояния вызывают снижение энергии и повышенную утомляемость.
Как показал эксперимент ученых, больше всего от отсутствия компании страдали люди, которые жили одни и были более общительными по натуре. Авторы работы предположили, что по мере увеличения времени, проведенного в изоляции, ущерб для здоровья будет только усугубляться.