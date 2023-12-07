Затворник по доброй воле: 3 причины, почему нам неинтересны другие люди

« Для некоторых отсутствие интереса к другим людям может быть нормальным и не иметь негативных последствий для развития личности. Это может быть связано с высокой самооценкой или эгоцентризмом. Однако важно помнить, что общение помогает расширять кругозор, развивать эмпатию, находить поддержку. Если же отсутствие интереса к другим людям вызывает дискомфорт или проблемы в общении, лучше обратиться к специалисту. Психолог поможет разобраться в ситуации и найти пути к лучшему пониманию себя и окружающих», — объясняет Валерий Гут.