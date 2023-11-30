Пользы почти нет: эта каша на завтрак точно добавит вам лишнего веса

Есть такая поговорка: «Кашу маслом не испортишь». На деле все обстоит иначе. Если человек хочет сбросить вес или уменьшить калорийность рациона, то масло добавлять не нужно. Мед, сиропы — все это, по сути, тот же сахар, поэтому добавлять их тоже не стоит. Если хочется сделать кашу более сладкой, лучше использовать фрукты или ягоды: персики, груши, бананы, сливы, клубнику, клюкву, бруснику, малину.