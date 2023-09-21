Начните с них день: 5 самых полезных каш по версии экспертов Роспотребнадзора

Полба — не такая популярная в наши дни крупа. Однако именно ее можно считать прародительницей пшеницы. Эти крупы схожи по составу: в полбе тоже много углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Продукт лидирует и по разнообразию аминокислот. А еще в ней содержится треть суточной нормы никотиновой кислоты и примерно по 20% от суточной нормы магния, селена, марганца и кальция.