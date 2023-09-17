Слишком опасный ЗОЖ: 5 тяжелых последствий для организма после отказа от углеводов

Шельмовать углеводы и демонизировать хлеб — любимое развлечение «зожников», бросающихся в крайности. Ну а как к макаронам и крупам относятся приверженцы кето-диеты, которая подразумевает почти полное исключение из рациона всех углеводов, даже говорить не стоит.
Между тем опытные нутрициологи и тем более врачи-диетологи уверяют: чтобы худеть, не надо отказываться от еды, наоборот — ни в коем случае нельзя голодать, как и отказываться от углеводов. Почему? Объяснил гастроэнтеролог.
Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Страдают нервы и мышцы
«Источником энергии для человека являются углеводы, а отказ от них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, — предупреждает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. — Наиболее чувствительны к дефициту углеводов нервная и мышечная ткани — основные потребители энергии».
Как результат, если вы надолго откажетесь от углеводов, тут же снизятся способность концентрировать внимание и работоспособность, в целом пострадают когнитивные функции. Несладко придется печени и почкам: для восполнения недостатка энергии организм начнет активно использовать жиры и даже белки. Как следствие, возможно нарушение обмена веществ.
«Ни женский, ни мужской организм не может жить без углеводов. Низкоуглеводные диеты показывают себя как опасные для здоровья. Прежде чем пробовать сбросить вес таким образом, стоит задуматься о том, откуда ваше тело будет получать энергию», — добавляет доктор.
Признаки недостатка углеводов:
общая слабость;
тошнота;
сонливость;
дрожь в руках;
сильное чувство голода.
Врач объясняет, что надо различать сложные и простые углеводы. Сократить в рационе, если вы хотите сохранить стройность, надо именно последние: сладкие напитки и коктейли, хлебобулочные изделия, чипсы, печенье, торты и пирожные, а также белый рис.
«Правильные углеводы должны занимать 50-60% всех калорий за день, примерно от 250 до 650 граммов, — резюмирует врач. — Обязательно включайте в рацион листовую зелень, свежие овощи, ягоды, лук и чеснок, крупы и каши на воде, хлебобулочные и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы».
Важен баланс
Ранее врач объяснила, что будет, если есть слишком много сладкого: вас может настигнуть самый настоящий «углеводный удар». Его неприятные симптомы — от сильной отечности и кожных заболеваний до проблем с ЖКТ и обострения респираторных болезней.
Очень опасно, что из-за передозировки сладкого в организме большая нагрузка идет на печень и почки, уточняет врач. По ее словам, самый первый способ не переедать мучного, конфет и сладостей — снижение уровня стресса. Это один из важнейших факторов контроля аппетита.