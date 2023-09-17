Слишком опасный ЗОЖ: 5 тяжелых последствий для организма после отказа от углеводов

Между тем опытные нутрициологи и тем более врачи-диетологи уверяют: чтобы худеть, не надо отказываться от еды, наоборот — ни в коем случае нельзя голодать, как и отказываться от углеводов. Почему? Объяснил гастроэнтеролог.