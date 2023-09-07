Что произойдет с организмом, если пить чай каждый день: 10 последствий

Чай чаю рознь, говорят диетологи. Зеленый считается одним из самых полезных из-за огромного количества антиоксидантов, черный же часто сравнивают с кофе по тому бодрящему эффекту, который он оказывает на организм. Польза травяного чая напрямую зависит от того, что за растения в его составе. Так или иначе, включение чая в ежедневный рацион человека может принести ему как пользу, так и вред.