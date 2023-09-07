Что произойдет с организмом, если пить чай каждый день: 10 последствий

Чай чаю рознь, говорят диетологи. Зеленый считается одним из самых полезных из-за огромного количества антиоксидантов, черный же часто сравнивают с кофе по тому бодрящему эффекту, который он оказывает на организм. Польза травяного чая напрямую зависит от того, что за растения в его составе. Так или иначе, включение чая в ежедневный рацион человека может принести ему как пользу, так и вред.
1. Укрепляет сердечно-сосудистую систему
Черный и зеленый чай, чай из гибискуса положительно влияют на сердце и сосуды. Этот напиток может снизить давление, говорит диетолог Эми Гудсон. Если пить черный чай, организму достанутся такие полезные соединения, как теафлавины и теарубины, они снижают уровень «плохого» холестерина, предотвращая образование в сосудах бляшек.
2. Улучшает когнитивные способности
В зеленом чае содержится L-теанин — аминокислота, которая работает в тандеме с кофеином, гарантируя плавный и устойчивый прилив энергии, улучшая реакции и когнитивные функции.
3. Помогает пищеварению
Травяные чаи полезно пить при проблемах с ЖКТ — допустим, если вы часто сталкиваетесь с расстройством желудка. К примеру, чай из ромашки, с мятой и имбирем способен избавить от вздутия живота и уменьшить тошноту.
Если пить чай регулярно, желудок и кишечник скажут вам спасибо. Так, танины, которые содержатся в черном чае, обладают мягкими антибактериальными свойствами, помогая наращивать популяцию полезных кишечных бактерий, отмечает диетолог Триста Бест.
4. Снабжает дополнительной дозой кофеина
Только травяной чай не содержит в себе кофеин. Поэтому, если вы и так увлекаетесь кофе, лишний раз задумайтесь, стоит ли предоставлять своему организму еще один заряд бодрости. Если от избытка кофеина вы чувствуете себя нервным, с чаем стоит сделать перерыв.
«Несмотря на точто чай обычно содержит меньше кофеина, чем кофе, чрезмерное потребление может привести к побочным эффектам — это нервозность, учащенное сердцебиение и проблемы со сном», — отмечает нутрициолог Янг Гудсон.
5. Поможет расслабиться
Для этих целей идеально подходит ромашковый чай: если выпить его перед сном, можно заснуть очень крепко. Все дело в антиоксиданте под названием «апигенин», который связывается с определенными рецепторами в нашем мозгу и уменьшает беспокойство.
По понятным причинам из-за таких седативных свойств чай с ромашкой лучше не пить посреди рабочего дня.
6. Снабжает фитонутриентами
В чае содержатся различные фитонутриенты, или антиоксиданты: они умеют нейтрализовывать свободные радикалы в организме человека и уменьшать повреждения клеток. Особенно много их в зеленом чае, в нем содержатся катехины, которые способны снижать риски возникновения многих хронических заболеваний.
7. Отрегулирует метаболизм
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8. Уменьшит уровень воспаления
Чай также известен своими противовоспалительными свойствами. Согласно
Ученые обнаружили, что даже люди с волчанкой, которые ежедневно пили зеленый чай в течение трех месяцев, заметили, что воспалений на коже у них стало меньше.
9. Увеличит число походов в туалет
Стоит помнить о том, что некоторые виды чая провоцируют учащенное мочеиспускание. Например, чай из одуванчиков, зеленый чай и чай из гибискуса обладают мочегонными свойствами. Часто такой чай рекомендуют пить людям с заболеваниями почек, сердца и диабетом. Но на ночь им, конечно, лучше не увлекаться.
10. Поможет контролировать вес
Ежедневное употребление зеленого чая помогает избавиться от лишних килограммов. Диетологи напоминают об исследовании, в ходе которого женщины три месяца каждый день пили чай. По итогам оказалось, что вес у большинства из них стал ниже, а жировая прослойка на животе уменьшилась.