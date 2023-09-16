Пищевая неофобия: чем опасна избирательность в еде для взрослых и детей

У каждого человека есть нелюбимые продукты. Это нормально и не должно быть проблемой. Но избирательность в еде становится опасной, если угрожает здоровью взрослого или ребенка, поскольку рацион перестает удовлетворять физиологическим потребностям.
Почему возникают нарушения пищевого поведения и как их преодолеть, рассказала врач-эндокринолог.
Детский эндокринолог, основатель онлайн-школы питания и гормонального здоровья SeedsЛичный сайт
Пищевая неофобия у детей и причины ее появления
Многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок упорно сопротивляется введению новых продуктов в рацион. Малыш ест только свое любимое блюдо, например макароны с сосисками. И как бы взрослые ни старались разнообразить меню, любые попытки заканчиваются истерикой или отказом от пищи. Избирательным аппетитом, по данным исследований, страдает до 60% детей.
Такой феномен в диетологии называют пищевой неофобией, но он еще недостаточно изучен. Существует теория, что так проявляется защитный механизм, который достался нам от далеких предков. Он позволял людям выживать, избегая отравления от употребления неизвестных растений.
Но у современных родителей нет времени разбираться в тонкостях эволюции: кормить малыша надо здесь и сейчас. Если ребенок не хочет есть, прием пищи превращается в битву. Проблема часто решается принудительным питанием, но чрезмерный драматизм и внимание к еде могут негативно сказаться на психике ребенка. Чтобы решить, как действовать дальше, важно сначала понять причины поведения ребенка.
1. Гипо- или гиперчувствительность
Развивается на фоне сенсорно-двигательных нарушений. Ребенок может чересчур остро реагировать на определенные вкусы или консистенцию продуктов — например, на косточки в рыбе или прожилки в куске мяса. Повышенная чувствительность к текстуре и другим свойствам еды,
2. Индивидуальная непереносимость
Если у ребенка с рождения была аллергия на продукт или индивидуальная непереносимость, он мог запомнить состояние дискомфорта после еды. Негативные ассоциации заставляют избегать всего, что напоминает о «плохой» пище.
3. Непонимание, как нужно есть продукт
Маленький ребенок не всегда знает, как есть то или иное блюдо. Например, он отдает предпочтение печенью или манной каше, поскольку они мягкие, их не приходится долго жевать. А сырое яблоко или мясо требуют усилий и мышечного напряжения, поэтому малыш активно избегает этих продуктов.
4. Сформированные пищевые привычки
Если ребенок первого года жизни знакомится с новой едой и по какой-то причине от нее отказывается, родители порой полностью убирают ее из рациона, не давая блюду второго шанса. Необходимо приучать малыша к употреблению различных продуктов в течение 1 года, иначе он будет проявлять избирательность и во взрослом возрасте.
5. Приобретенное пищевое поведение
Иногда родители сами виноваты в том, что ребенок растет привередливым в отношении еды. Маленькие дети чаще всего не сами решают, что они будут есть, но сначала взрослые знакомят их с определенными продуктами. Если в семье любимое блюдо — жареная картошка, а чипсы и конфеты не исчезают со стола, не стоит удивляться, что со временем ребенок будет отказываться от здоровой еды.
Еще одна распространенная причина пищевых нарушений у детей — культ перекусов у взрослых. Родители не замечают, сколько малыш съедает в течение дня, когда подкармливают его конфетами или печеньем. А ведь для сытости крохе надо не так много. Когда дело доходит до основного приема пищи, у ребенка просто нет аппетита.
Как справиться с пищевой неофобией у детей
Чтобы решить проблему пищевой избирательности, нужно проанализировать, насколько она опасна для здоровья малыша. Обращаться к специалисту нужно в следующих случаях:
ребенок отстает в развитии, теряет в весе;
накормить ребенка можно только дома, а в гостях или общественных местах это доставляет дискомфорт или по какой-то причине невозможно;
в рационе малыша менее 20 продуктов, то есть не хватает разнообразия, организм не получает нужных для развития нутриентов.
Лучше всего обратиться к педиатру, который выдаст направление на анализы и консультации узких специалистов. При наличии диагноза необходимо будет пройти лечение.
Что делать, если ребенок ничего не ест
Если причина пищевой избирательности в неправильном образе жизни и режиме дня, придется постепенно вносить коррективы.
Каждый раз добавляйте к любимому блюду ребенка что-то новое. Например, вместо целой сосиски — половину, но еще — паровую котлетку.
Уберите перекусы. Между приемами пищи давайте только воду.
Завтракайте, ужинайте и обедайте в одно и то же время, не затягивая прием пищи более чем на полчаса.
Устраните мешающие факторы: звучащий фоном телевизор, гаджеты.
Не придавайте еде избыточную важность. Не ругайте ребенка, когда он отказывается от пищи, и не заставляйте его все доедать, если больше не хочет.
Подавайте положительный пример. Маленькие дети часто повторяют за взрослыми. Если стремитесь изменить пищевые привычки ребенка, начните с себя. Садитесь есть вместе с крохой и употребляйте те же продукты, что и он. Например, хотите, чтобы овсянка на завтрак стала его любимым блюдом? Приготовьте кашу не только малышу, но и себе и съешьте ее в его присутствии. Постепенно привычка сформируется, и блюдо уже не будет вызывать возражений.
Готовьте вместе с ребенком. Эта рекомендация работает в любом возрасте. Когда малыш постоянно видит продукты, контактирует с ними, он начинает чувствовать вкус, запах, свойства еды. Постепенно она перестает казаться ему чем-то незнакомым и опасным.
Пройдите обследование. Это необходимо даже здоровым детям. Иногда отказ от некоторых продуктов связан с болью при накусывании из-за кариеса или повреждения десен.
С подростками старше 12 лет можно поговорить откровенно. Они уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно решать, требуется ли им помощь специалиста и что необходимо для изменения пищевых привычек.
Орторексия у взрослых
Избирательность в еде у взрослых не считается болезнью, но вполне может привести к психологическим нарушениям и физическим патологиям. Орторексия, как называют это явление, часто начинается с положительной мотивации: человек хочет питаться правильно и сбалансированно. И, казалось бы, в ЗОЖ нет ничего плохого.
Проблема возникает в том случае, когда увлечение рациональным питанием превращается в навязчивое состояние. Человек сильно озабочен качеством пищи, старается употреблять только натуральную и полезную, с его точки зрения, еду. Поскольку такие люди редко обращаются к специалистам, «хорошие» продукты они выбирают на основании сомнительных источников или собственных умозаключений.
Например, любитель ЗОЖ может решить, что есть мясо, молоко или яйца вредно. Тем самым он существенно сократит список разрешенных продуктов и лишит организм ценных питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Стремление быть в хорошей физической форме обернется появлением хронических болезней.
Как взрослому решить эту проблему? Если человек осознает, что планирование рациона и приготовление блюд отнимает слишком много времени или мешает полноценной жизни, он может сознательно поменять пищевые привычки.
Не знаете, как нужно правильно питаться? Запишитесь на консультацию к диетологу или нутрициологу: специалист составит для вас здоровое меню с учетом индивидуальных предпочтений. Если не справляетесь с проблемой на психологическом уровне, можно обратиться за помощью к психотерапевту.
Сложнее, когда человек не видит в себе изменений, но его состояние замечают окружающие. Тогда близким предстоит нелегкая работа убедить родственника в существовании проблемы, необходимости менять привычки или обратиться к врачу. Тут потребуются терпение, такт и весомые аргументы.