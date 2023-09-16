Пищевая неофобия: чем опасна избирательность в еде для взрослых и детей

Каждый раз добавляйте к любимому блюду ребенка что-то новое. Например, вместо целой сосиски — половину, но еще — паровую котлетку.

Уберите перекусы. Между приемами пищи давайте только воду.

Завтракайте, ужинайте и обедайте в одно и то же время, не затягивая прием пищи более чем на полчаса.

Устраните мешающие факторы: звучащий фоном телевизор, гаджеты.

Не придавайте еде избыточную важность. Не ругайте ребенка, когда он отказывается от пищи, и не заставляйте его все доедать, если больше не хочет.

Подавайте положительный пример. Маленькие дети часто повторяют за взрослыми. Если стремитесь изменить пищевые привычки ребенка, начните с себя. Садитесь есть вместе с крохой и употребляйте те же продукты, что и он. Например, хотите, чтобы овсянка на завтрак стала его любимым блюдом? Приготовьте кашу не только малышу, но и себе и съешьте ее в его присутствии. Постепенно привычка сформируется, и блюдо уже не будет вызывать возражений.

Готовьте вместе с ребенком. Эта рекомендация работает в любом возрасте. Когда малыш постоянно видит продукты, контактирует с ними, он начинает чувствовать вкус, запах, свойства еды. Постепенно она перестает казаться ему чем-то незнакомым и опасным.