Профессор Григорович объяснила, что делать, если ребенок не хочет в школу

«Нежелание идти в школу у ребенка может быть связано с усталостью от рутины , ведь человеку не может ничего слишком долго нравиться. Необходимо переключаться, осваивать новое, а для этого требуется освободиться от привычных обязательств, — рассказала доктор психологических наук, декан Московского института психоанализа Любовь Григорович. — Но иногда нежелание учиться связано и с тем, что обстановка в школе некомфортна или даже небезопасна для ученика — например, идет процесс адаптации или ребенок стал объектом буллинга».