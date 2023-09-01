Профессор Григорович объяснила, что делать, если ребенок не хочет в школу

Время от времени ненавидеть школу и не хотеть учиться — норма, это совершенно по-человечески, уверяют психологи. Всем иногда случается уставать — даже от самой любимой работы. Другое дело, если школьник не проявляет интереса к учебе вообще и походы в учебное заведение для него — тяжелое испытание.
«Доктор Питер» узнал у психологов, что же делать с ребенком, который категорически не хочет в школу.
Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа
Причин — несколько
«Нежелание идти в школу у ребенка может быть связано с усталостью от рутины, ведь человеку не может ничего слишком долго нравиться. Необходимо переключаться, осваивать новое, а для этого требуется освободиться от привычных обязательств, — рассказала доктор психологических наук, декан Московского института психоанализа Любовь Григорович. — Но иногда нежелание учиться связано и с тем, что обстановка в школе некомфортна или даже небезопасна для ученика — например, идет процесс адаптации или ребенок стал объектом буллинга».
Рекомендации в этих случаях разные, отмечает эксперт.
«В первом случае — важно дать возможность ребенку отдохнуть, переключиться на что-то более приятное — общение с другом, хобби и тому подобное — с предварительной договоренностью снова вернуться к школьным делам, — советует Любовь Григорович. — Во втором случае надо сначала убрать разрушающий триггер, создать зону безопасности».
Признаки, что ребенка в школе обижают
Испорченное настроение, подавленность.
Отказ идти в школу.
Физиологические реакции на образ школы: слезы, температура, расстройства желудка или кишечника, астматический кашель и пр.
«Последний признак — это предел, — объясняет психолог. — В этом случае необходима помощь специалиста. Возможно, даже придется переводиться в другую школу, где полегче программа или поменьше учеников в классе».
До лета осталось 9 месяцев
Многие психологи советуют: 1 сентября для школьника надо сделать праздником. Не стоит пугать: «Тебя ждут тяжелый год, сложные новые предметы, строгие учителя, трудные экзамены…» Позвольте детям войти в новый режим, помогите привыкнуть к школе. Обычно на это уходит 2-3 недели.
«Многим детям нужна помощь, чтобы привыкнуть к школе или просто вспомнить, что это такое, — говорит Любовь Григорович. — Особенно сложно многим перестроить режим. Школа с ее ранним подъемом, структурой, дисциплиной выступает как непривлекательный объект. Ребенку действительно приходится напрягаться, чтобы войти в привычный ранее рабочий ритм».
Готовьтесь к сопротивлению
Психолог предлагает родителям проявить терпение.
«В первые дни сентября вам придется выслушивать жалобы ребенка на свою несчастную жизнь, нежелание идти в школу и делать уроки, — предупреждает Любовь Григорович. — Страдать дети будут и из-за гаджетов. Ведь летом они не вылезали из телефонов, а школа будет неприятной, но обязательной альтернативой их цифрового мира».
В любом случае родителям необходимо настроиться на то, что у ребенка, вероятно, будет «сопротивление» на школу с ее обязательностью и дисциплиной.
«Особенно сложно с подростками, которые переживают кризис и ищут себя. Здесь важно переключать внимание ребенка на положительные возможности школы (например, общение со сверстниками) и демонстрировать собственным примером, как можно справляться с обязательствами и обязанностями», — рекомендует эксперт.
Психолог
Что делать, если ребенок не хочет в школу
Поговорите с ребенком.
«Выясните, почему он не хочет ходить в школу. Постарайтесь выслушать все его опасения и беспокойства», — советует психолог Татьяна Клец.
Обратитесь к педагогу или психологу.
«Обсудите с педагогом или школьным психологом ситуацию и попросите их помочь разобраться в причинах сопротивления ребенка», — говорит эксперт.
Создайте поддерживающую атмосферу.
«Сделайте школу более привлекательной и безопасной для ребенка. Убедитесь, что у него есть дружеские отношения со сверстниками и он получает необходимую помощь и поддержку в учебе», — продолжает психолог.
Развивайте позитивное отношение к образованию.
«Объясните ребенку важность образования, как оно может помочь в будущем. Поддерживайте академические достижения и интересы ребенка», — рассказывает Татьяна Клец.
Рассмотрите возможность альтернативных форм обучения.
«Если проблемы со школой сохраняются, рассмотрите возможность домашнего обучения или поиска альтернативных школ или программ, — резюмирует психолог. — Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна и может потребоваться дополнительная консультация со специалистами.