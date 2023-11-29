Назван напиток, который спасает от заражения новыми штаммами ковида

Ковид не исчез, он продолжает атаковать мир. В России, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю увеличилась почти на 33% (данные на 28 ноября). Рост зафиксирован в 79 субъектах страны. Одна из последних разновидностей вируса, которая добралась и до нашей страны, — штамм «пирола». Это очень заразный подвид «омикрона».
Новый вирус стал более коварным: он прячется в организме заразившегося человека (симптомы очень неяркие) и может проявить себя только на третий-пятый день после заражения, когда степень поражения уже высока.
Как не заболеть ковидом
Медики в период роста заболеваемости советуют надевать маски в общественных местах, чаще бывать на свежем воздухе, высыпаться и правильно питаться. Среди средств защиты от коронавируса — витаминные напитки, обилие фруктов и овощей в рационе. А еще от заражения ковидом может спасти кофе. Об этом
Они предполагают, что умеренное потребление кофе может быть потенциальной диетической стратегией для предотвращения инфекции COVID-19.
Врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт»Личный сайт
«По результатам исследования, кофе может ингибировать несколько вариантов инфекции SARS-CoV-2 (в том числе „омикрон“), ограничивая связывание S-белка SARS-CoV-2 с рецептором АСЕ2», —
Сколько надо пить
«Наше исследование на людях показало, что употребление кофе (примерно 1–2 чашки в день) обладает повышенной способностью подавлять инфицирование существующими штаммами SARS-CoV-2, включая вариант „омикрон“, — говорится в публикации. — Употребление кофе может быть рекомендовано как защита от COVID-19, чтобы ограничить риск заражения».
Если заболел
Базовые принципы, если вы подозреваете, что заразились коронавирусной инфекцией, — сделать тест, если вам уже исполнилось 60 лет или есть хронические заболевания. При подтверждении ковида этим пациентам стоит быть под постоянным наблюдением врача.
Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома, при этом больше отдыхайте, спите, пейте много жидкости — чистой теплой воды, морсов (лучше без сахара). При температуре примите жаропонижающее, при боли в горле применяйте полоскание с солью или заварите ромашку. Как лечить кашель, лучше обсудить с врачом, также как и прием других препаратов. Не занимайтесь самолечением и не назначайте себе антибиотики. Если болезнь спустя три дня не начинает идти на спад, обязательно нужно обратиться к врачу.
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