Назван напиток, который спасает от заражения новыми штаммами ковида

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома, при этом больше отдыхайте, спите, пейте много жидкости — чистой теплой воды, морсов (лучше без сахара). При температуре примите жаропонижающее, при боли в горле применяйте полоскание с солью или заварите ромашку. Как лечить кашель, лучше обсудить с врачом, также как и прием других препаратов. Не занимайтесь самолечением и не назначайте себе антибиотики. Если болезнь спустя три дня не начинает идти на спад, обязательно нужно обратиться к врачу.