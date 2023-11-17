Стодневный кашель: инфекционист Поздняков объяснил, чем опасен коклюш

Такой мучительный кашель появляется у зараженного примерно через 1,5 недели после начала болезни. Проблема в том, что антибиотики ему нужно давать еще в первые дни, однако врачи обычно не прописывают эти препараты, если нет высокой температуры и других заметных симптомов, а потом от этих лекарств уже нет толку. Остается только облегчать признаки недуга и давать препараты, способные хоть немного уменьшить кашель.