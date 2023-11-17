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Стодневный кашель: инфекционист Поздняков объяснил, чем опасен коклюш

При коклюше человеку нужно как можно быстрее начать прием антибиотиков. Однако симптомы болезни часто не воспринимают всерьез, пока не становится слишком поздно.

17 ноября 2023
Опасный сухой кашель
Источник:
iStockphoto

Кашель никто не считает тревожным симптомом, и иногда очень зря. Особенно если он слишком долго не проходит. Например, затяжной кашель может быть признаком коклюша.

Какие еще симптомы указывают на этот диагноз и в чем главная опасность болезни, объяснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Андрей Поздняков
Инфекционные болезни

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист

Как отмечает специалист, коклюш передается воздушно-капельным путем. Однако болезнь эта не такая заразная, как грипп или ковид: риск заразиться есть только при достаточно близком и долгом контакте.

Несмотря на это, вспышки коклюша возможны. Это часто происходит в группах, члены которой близко контактируют и проводят много времени вместе — например, в воинских частях или детских садах.

Еще одна отличительная особенность коклюша — довольно долгий инкубационный период — 7-20 дней. В начале болезни у человека начинается небольшой кашель. Температура не поднимается, никаких других проблем со здоровьем нет. Зато сам кашель продолжается очень долго и со временем приобретает приступообразный характер.

Возбудитель болезни — бактерия Bordetella pertussis. Избавиться от нее помогут обычные антибиотики. Но есть загвоздка: Bordetella pertussis сохраняется в теле примерно 7-10 дней, а потом либо покидает организм, либо удаляется в подслизистые слои. У бактерии есть свой токсин, который как раз провоцирует частый кашель. А еще он вызывает задержку дыхания, спазматические вдохи и иногда приступы рвоты после кашля. Именно эти признаки самые типичные для коклюша.

Такой мучительный кашель появляется у зараженного примерно через 1,5 недели после начала болезни. Проблема в том, что антибиотики ему нужно давать еще в первые дни, однако врачи обычно не прописывают эти препараты, если нет высокой температуры и других заметных симптомов, а потом от этих лекарств уже нет толку. Остается только облегчать признаки недуга и давать препараты, способные хоть немного уменьшить кашель.

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В чем главная опасность болезни? Когда человек страдает от приступообразного кашля уже очень долго, дает о себе знать апноэ, то есть задержки дыхания, которые иногда длятся по 10 секунд. При апноэ мозг не получает достаточно кислорода. У новорожденных апноэ возникают регулярно из-за незрелости их головных структур. Все это чревато гипоксией, потерями сознания и даже комой.

Еще одно неприятное последствие коклюша — пневмония. Она может быть как коклюшной, так и возникать как осложнение бактериальной инфекцией.

Именно поэтому коклюш можно считать очень опасной болезнью, особенно для маленьких детей. В возрасте до года его лучше лечить в больнице, для остальных допустимо проходить терапию амбулаторно.

Как вовремя выявить коклюш? Можно взять посев или сдать кровь на наличие антител. Для полноценной диагностики пригодится еще и общий анализ крови.

Автор текста:Дарья Гапионок
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