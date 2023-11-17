Стодневный кашель: инфекционист Поздняков объяснил, чем опасен коклюш

Кашель никто не считает тревожным симптомом, и иногда очень зря. Особенно если он слишком долго не проходит. Например, затяжной кашель может быть признаком коклюша.
Какие еще симптомы указывают на этот диагноз и в чем главная опасность болезни, объяснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
Как отмечает специалист, коклюш передается воздушно-капельным путем. Однако болезнь эта не такая заразная, как грипп или ковид: риск заразиться есть только при достаточно близком и долгом контакте.
Несмотря на это, вспышки коклюша возможны. Это часто происходит в группах, члены которой близко контактируют и проводят много времени вместе — например, в воинских частях или детских садах.
Еще одна отличительная особенность коклюша — довольно долгий инкубационный период — 7-20 дней. В начале болезни у человека начинается небольшой кашель. Температура не поднимается, никаких других проблем со здоровьем нет. Зато сам кашель продолжается очень долго и со временем приобретает приступообразный характер.
Возбудитель болезни — бактерия Bordetella pertussis. Избавиться от нее помогут обычные антибиотики. Но есть загвоздка: Bordetella pertussis сохраняется в теле примерно 7-10 дней, а потом либо покидает организм, либо удаляется в подслизистые слои. У бактерии есть свой токсин, который как раз провоцирует частый кашель. А еще он вызывает задержку дыхания, спазматические вдохи и иногда приступы рвоты после кашля. Именно эти признаки самые типичные для коклюша.
Такой мучительный кашель появляется у зараженного примерно через 1,5 недели после начала болезни. Проблема в том, что антибиотики ему нужно давать еще в первые дни, однако врачи обычно не прописывают эти препараты, если нет высокой температуры и других заметных симптомов, а потом от этих лекарств уже нет толку. Остается только облегчать признаки недуга и давать препараты, способные хоть немного уменьшить кашель.
В чем главная опасность болезни? Когда человек страдает от приступообразного кашля уже очень долго, дает о себе знать апноэ, то есть задержки дыхания, которые иногда длятся по 10 секунд. При апноэ мозг не получает достаточно кислорода. У новорожденных апноэ возникают регулярно из-за незрелости их головных структур. Все это чревато гипоксией, потерями сознания и даже комой.
Еще одно неприятное последствие коклюша — пневмония. Она может быть как коклюшной, так и возникать как осложнение бактериальной инфекцией.
Именно поэтому коклюш можно считать очень опасной болезнью, особенно для маленьких детей. В возрасте до года его лучше лечить в больнице, для остальных допустимо проходить терапию амбулаторно.
Как вовремя выявить коклюш? Можно взять посев или сдать кровь на наличие антител. Для полноценной диагностики пригодится еще и общий анализ крови.