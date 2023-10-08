Кашель, тошнота, проблемы с сердцем: какие болезни могут быть от нервов, объясняет врач

Но бывает так, что никаких признаков воспаления нет, человек здоров, но на фоне волнения, после неприятных разговоров или ответственных совещаний возникает приступ кашля. Он сухой, без выделения мокроты, может возникать в форме приступов и затем проходит. Подобное явление считают психогенным кашлем, возникающим как вариант невроза. Но определить его можно, только исключив все возможные болезненные причины.