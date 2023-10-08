Кашель, тошнота, проблемы с сердцем: какие болезни могут быть от нервов, объясняет врач

Сегодня медицина много знает о причинах болезней, особенно если это инфекции, эндокринные или иммунные патологии. Но бывает так, что сильный стресс приводит к тому, что у относительно здорового до этого человека вдруг проявляются различные болячки.
Когда полное обследование не выявляет ни вирусов, ни бактерий, ни поражений со стороны органов, а человек жалуется на кашель, першение в горле, боли в животе или послабление стула, то можно говорить о стрессогенных влияниях. Но правда ли, что нервы играют столь большую роль? На этот вопрос ответила Валентина Байдина.
Главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
«Медвежья болезнь»
При волнении, переживаниях и перед ответственным мероприятием могут возникать проблемы со стулом, которые могут сопровождаться дискомфортом в животе и схваткообразной болью. После дефекации подобные неприятные ощущения обычно исчезают.
Но никаких проблем в анализах, по данным УЗИ и эндоскопических исследований не выявляется. В этом случае говорят о влиянии нервной системы и гормонов стресса на работу кишечника. Постоянное волнение и возбуждение приводят к усилению перистальтики, сокращениям мышц и учащению стула, спазмам. Решить проблему можно, устраняя стрессовые факторы.
Тошнота и рвота
У многих людей, особенно у женщин, при сильном волнении, переживаниях и тревожности возникают приступы тошноты и даже рвотные позывы. При этом проблем с желудком, кишечником или пищеводом не выявляется. В этом случае причиной может быть перевозбуждение нервной системы, избыточное выделение гормонов стресса.
Чаще всего приступы тошноты сопровождаются ощущением дурноты, снижением аппетита, потливостью, внутренней дрожью, похолоданием рук и ног, ощущением приливов. Но определяется подобная стрессовая реакция путем исключения более серьезных проблем со здоровьем.
Кашель
Чаще всего кашель возникает в результате раздражения слизистых оболочек дыхательных путей при вирусных или бактериальных инфекциях и аллергических реакциях. Это защитная реакция бронхов, трахеи и гортани на скопление слизи, попадание чужеродных веществ и воспалительные реакции. При кашле скопления мокроты, остатки возбудителей и отшелушивающиеся клетки эпителия выводятся, что помогает быстрее очистить дыхательные пути.
Но бывает так, что никаких признаков воспаления нет, человек здоров, но на фоне волнения, после неприятных разговоров или ответственных совещаний возникает приступ кашля. Он сухой, без выделения мокроты, может возникать в форме приступов и затем проходит. Подобное явление считают психогенным кашлем, возникающим как вариант невроза. Но определить его можно, только исключив все возможные болезненные причины.
Какие болезни от нервов?
Патологии, которые тесно связаны с нарушениями в работе нервной системы и стрессом, называют группой психосоматических заболеваний. Хотя они проявляются как проблемы различных внутренних органов — сердца, печени, кишечника, желудка, но основной их причиной считают проблемы со стороны вегетативного отдела нервной системы. У здоровых людей симпатический и парасимпатический отделы должны находиться в балансе. Если он нарушается в одну из сторон, возникают крайне неприятные симптомы, которые могут серьезно испортить жизнь человеку.
К подобным состояниям отнесятся:
многочисленные расстройства пищеварительной системы;
синдром гипервентиляции с ощущением нехватки воздуха и учащением дыхания;
фибромиалгия — боли в суставах и мышцах без их повреждения;
нарушения ритма сердца без наличия органических изменений в его строении.
«Сердце рвется из груди»
Связь между психоэмоциональным состоянием и работой внутренних органов можно красочно пояснить на типичном примере. Нередко люди обращаются к терапевту или кардиологу с жалобами на учащенное сердцебиение с дискомфортом. В норме учащение сердцебиения — тахикардия — возникает при реакциях на внешние раздражения: опасность, страх, волнение. Чтобы спастись, мышцам нужны дополнительная кровь и кислород, из-за чего включается механизм, провоцирующий тахикардию. Если опасность миновала, сердце начинает биться в привычном ритме.
Но внутренний стресс, неврозы и психоэмоциональные реакции даже при внешнем спокойствии все равно подают сердцу сигнал биться чаще, повышается давление из-за активизации симпатического отдела. В результате длительной работы в таком режиме закономерно страдает самочувствие. И лечить нужно не сердце, а нервную систему.